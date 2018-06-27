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CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'dan HDP itirafı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 20:34 | Son Güncelleme

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Kentte yaşayan (İzmir) yüzde 2 civarında aydın bir kesimin HDP'nin barajı aşması için oy verdiğini düşünüyorum' dedi.

CHP'li vekil Tacettin Bayır, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarını değerlendirdi.

"İZMİR'DEKİ YÜZDE 2 CİVARINDA BİR CHP'Lİ AYDIN KESİM HDP'YE VERDİ"

İzmir'deki seçim sonuçlarını incelediklerinde önceki seçime göre oylarında 4 puanlık bir azalma olduğunu belirten Bayır, "HDP'nin vermiş olduğu televizyon reklamlalarında özellikle baraj problemi olduğu iması, 'bize biraz omuz atın emanette olsa oy verin' çıkışı oldu. Bir çok kesimi etkiledi. Kentte yaşayan (İzmir) yüzde 2 civarında aydın bir kesimin HDP'nin barajı aşması için oy verdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

"2015'TE DE HDP'YE VERDİLER"

Bayır, 2015 yılının Haziran ayında yapılan genel seçimlerde de aynı tabloyla karşılaştıklarını vurguladı.

Haziran ayındaki seçimde HDP'nin İzmir'de 85 bin oyla bir milletvekili çıkardığını aktaran Bayır, şunları kaydetti:

"CHP YARDIM KURULUŞU DEĞİL, ARTIK EMANET OY VERİLEMEMELİ"

"O zaman da 'HDP barajı aşamaması durumunda AK Parti daha çok milletvekili çıkarır' diye düşünen o aydın kesim bu partiye 20 bin oy kaydırdı. Yalnız bu seçimde AK Parti fazladan bir milletvekili çıkardı. Kasım ayındaki seçimlerde bu öyle olmaz. 'Hakkımı helal etmiyorum, HDP'ye verilen oyları geri istiyorum' dedim. Seçim sonuçlarına göre vekil sayımızı birinci bölgede bir arttırarak 7'ye yükseltmiştik. CHP, 'Kızılay' gibi bir yardım kuruluşu değil. Ya da Hilal-i Ahmer Cemiyeti değil. Önce kendi iktidar olması lazım. Bunun zamanı gelmiştir. Artık emanet oy vermekten vazgeçmeli. Gerçek CHP'lilerin kendi partisi dışında herhangi bir partiye farklı hesaplar yaparak oy vermemeleri gerekiyor."

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CHP CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır HDP itirafı HDP 24 haziran erken seçim

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
normal. akp de mhp ye oy verdi. kimsenin oyu illada şu partiye verilecek diye mecburiyetmi var.
@gogurdan34 biri milliyetçi,biri terörist partisi,ayrımı yapman için normal zeka seviyesi yeterli bence.
Utanmadan HDP'ye oy verenleri aydın diye atlandırıyor. HDP=PKK= CHP derken yanılmamışım.
neye layıksanız onu yaşarsınız.Hdp nin bir amacı var sizde ekmeklerine yağ sürün. ALLAH nasıl olsa bir gün hesbını soracak bu güzelim vatanda yaşayıp ta teröre destek verenlere.
Doğru demiş
emanet vekil de veriyorsunuz, emanet oyda veriyorsunuz. ince izmir mitinginde 3 milyon izmirli var diyordu. sandıktan bunun yarısı çıktı cehapeye
Allah sizi bildiği gibi yapsın,birde aydın kesim diyor yazıklar olsun size ve siyasetinize.
Sizin aydınınız buysa cahiliniz nasıl Allah bilir.
İtiraf ettiniz ama zaten dünya alem biliyor hdpkk ile kolkola olduğunuzu.her şehidin kanında parmaklarınız var.iyiki hiç bir zaman iktidar olamayacaksınız.
chp'yi batıran en büyük etken hdp'ye pkk'ya destek vermeleri.bazı noktalarda beraber haraket etmeleri.pkk' cenazelerine gidip taziye vermeleri.türk askerine polisine katil demeleri.üniversite görevlilerinin yaptıkları pkk yanlısı bildirgelere destek vermeleri.çözüm: yeni bir isim chp'nin başına geçmeli.hdp pkk ile kağıt üzerinde bile yanyana gelmemeli.ve bunada halkı inandırmalı
necip fazılın dediği gibi bizde öyle bir muhalefet varki iktidarın düşmesi için vatanın düşmesine bile razı olurlar.
iyi halt etti bu kafayla giderse CHP sittin sene iktidar yüzü göremez oysaki hep ile selam sabahı kesse akp içindeki tayyipten kurtulmak isteyen muhalifler bile CHP ye oy verecek
CHP, Recep Tayyip Erdoğan'ı yenebilmek için değil HDP, ermenistanla yunanistanla hatta fettulah gülen'le bile itifak olurlar.
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