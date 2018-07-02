CHP İzmir milletvekilleri mazbatalarını aldı

İZMİR (AA) - CHP'den İzmir Milletvekili seçilen aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yer aldığı 14 kişiye mazbataları verildi.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde İzmir'den milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Murat Bakan, Özcan Purçu, Kani Beko, Mehmet Ali Çelebi, Tacettin Bayır, Ednan Arslan, Selin Sayek Böke, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat ve Bedri Serter, Fuar Kültürpark'ta bulunan İl Seçim Kurulunda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını ise CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel teslim aldı.

Meclise ilk defa girmeye hak kazanan Mehmet Ali Çelebi, mazbatasını almaya 2 aylık çocuğu Ali Çelebi'yle birlikte geldi.

Mazbata töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan İl Başkanı Yücel, CHP olarak demokrasi ve toplumsal barış için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kişilerin değil toplumun sorunu çözmek için mücadele vereceklerini belirten Yücel, Kılıçdaroğlu'nun mazbatasını almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve mazbatayı yarın kendisine teslim edeceğini kaydetti.

