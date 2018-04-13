CHP Kadın Kolları, Antalya'da seçim stratejisi belirleyecek

Kılıçdaroğlu, 27-28 Nisan'da da bu kez Kayseri'de il başkanlarıyla bir araya gelecek. Burada da il örgütlerinin son durumları, çalışma programları ile milletvekili ve belediye başkanı aday belirleme yöntemleri değerlendirilecek.

Belediye başkanlarının performansı ve kamuoyu yoklamalarının da değerlendirileceği toplantıda yerel seçimlerde aday belirlemedeki kriterler de ele alınacak.

CHP, bu kapsamda ilk olarak bugün Konya'da belediye başkanları toplantısı yapacak. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantının ana gündem maddesi "2019 yerel seçimlerine hazırlık" olacak.

BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Kadın Kolları üyeleri, 2019 seçim stratejilerine belirlemek için pazar günü Antalya'da bir araya gelecek.

- "Kadınlar damga vuracak

Toplantıyla ilgili bilgi veren Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, iki gün sürecek toplantının açılış konuşmasını Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yapacağını bildirdi.

Toplantılarında kadın kollarının 2018 yılı çalışma programını görüşeceklerini açıklayan Köse, ayrıca 2019 seçim stratejilerini de şimdiden belirleyeceklerini dile getirdi.

Kadın kollarının 2019 seçimlerinde daha etkin çalışma yürütmesi için gerekli her türlü tedbiri şimdiden alacaklarını vurgulayan Köse, iktidarın "kadın gücünden" geçtiğini herkese ispatlayacaklarını belirtti.

Köse, 2019 seçimlerine kadınların damga vuracağını dile getirerek, kadınların ülke geleceğine dair hassasiyetlerine dikkati çekti.

Fatma Köse, "Bizim için en önemli ittifak, kadın ittifakı. Bu ittifakı sağlayacağız ve 2019 seçimleri kadınların gücüyle şekillenecek. 2019'da demokrasi ve özgürlükler kazanacak." dedi.

- Kadınlardan oturma eylemine destek

Fatma Köse, pazartesi günü yapılan CHP MYK'de 16 Nisan halk oylamasının yıl dönümünde "OHAL değil demokrasi istiyoruz" sloganıyla 81 ilde saat 12.00’de bir saat süreyle oturma eylemi yapılması kararı alındığını hatırlattı.

Bu oturma eylemine Antalya'dan destek vereceklerini bildiren Köse, "81 ilin kadın kolları başkanlarıyla Antalya'dan, 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' diyeceğiz." ifadesini kullandı.