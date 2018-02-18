CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Köse yeniden seçildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Fatma Köse yeniden seçildi.
CHP'nin Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleşen 13. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.
Divan Başkanı Elif Doğan Türkmen'in açıkladığı sonuçlara göre, 529 geçerli oydan 328'ini alan Fatma Köse, yeniden Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Meltem Öz ise 201 oyda kaldı.
Sonuçlar belli olduktan sonra Köse, teşekkür konuşması yaptı.
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