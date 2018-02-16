CHP Kadın Kolları Kurultayı'na doğru

CHP Kadın Kolları'nın 13. Olağan Kurultayı hafta sonu Ankara'da yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kadın kurultayı pazar günü saat 10.30'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda başlayacak.

"Adalet ve Gelecek" temalı kurultayda, mevcut başkan Fatma Köse'nin yanı sıra Meltem Öz ile Tuğba Mingir de adaylığını resmi olarak açıklamıştı.