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CHP Kayseri İl Başkanı: Kılıçdaroğlu, demokrasi konusunda tarihe geçecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 17:27 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, tamamlanan seçimlerin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yükselen istifa sesleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)-CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, tamamlanan seçimlerin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için yükselen istifa sesleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Özer, Kılıçdaroğlu’nun demokrasi için önemli gelişmeler yaptığını belirterek, “Kendisinin bu konuda tarihe geçeceğine yürekten inanıyorum” dedi.
Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünden beri çok büyük bir demokrasi dersi vermidiğini belirkterek, "İyi Parti’ye 15 milletvekili vererek, ayrıca Saadet Partisi’ne Kayseri dahil birçok ilde milletvekilliği kontenjanı vererek, Türkiye’nin özlem duyduğu demokrasi için çok önemli gelişmeler yapmıştır. Ben bu konuda kendisinin tarihe geçeceğine yürekten inanıyorum” dedi. Seçimlerde ise eşit şartlarda yarışmadıklarını ifade eden Başkan Özer, “Buna rağmen örgütümüzle çok çalıştık. Umduğumuz gibi bir sonuç oldu mu? Olmadı. Sıcağı sıcağına bazı değerlendirmelerde bulunmak bence doğru değil” dedi.

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