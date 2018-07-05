CHP Kayseri’de 10 delege kurultay çağrısı yaptı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, CHP'den 10 kurultay delegesi, seçimli olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Açıklamayı, yapılan son kurultayda Muharrem İnce'nin anahtar listesinde yer alan ve kadın kotası nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu listesini delen Gonca Yelda Orhan yaptı.

CHP’de, 24 Haziran seçimleri sonrasında kurultay tartışmaları sürüyor. Kayseri’de 10 kurultay delegesi, düzenledikleri basın toplantısıyla olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Delegeler adına konuşan, partisinin aynı zamanda Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi (YDK) olan Gonca Yelda Orhan, "Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri kurultay delegeleri olarak, halk ve tabanın sesine kulak vererek değişimden yana olduğumuzu ve partimizin en üst yetkili karar organı olan seçimli olağanüstü kurultayın toplanmasını gerekli görüyor ve bu talebimizi kamuoyuna saygı ile arz ediyoruz" dedi.

24 Haziran seçimlerinde Muharrem İnce’nin aldığı oy oranı ile partinin aldığı oy oranı arasındaki farkın CHP'nin kendi doğal liderini ortaya çıkardığını söyleyen Orhan, “Biz de bu doğal liderin arkasında olduğumuzu beyan ediyoruz. Genel Başkanımıza da onursal başkanlığın çok yakışacağını, yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Millet ittifakını kurmasından, İYİ Parti’yi seçime sokmasından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gonca Yelda Orhan, 3-4 Şubat 2018’de Ankara’da yapılan CHP'nin 36'ncı Olağan Kurultayı'nda 265 oy alarak kadın kotasından 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine seçildi. Orhan, söz konusu kurultayda Genel Başkan adaylarından Muharrem İnce'nin anahtar listesinden YDK'ya giren ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 kişilik YDK listesini delen tek isimdi. Milletvekili Çetin Arık ile birlikte 19 delegesi bulunan CHP Kayseri’de, Orhan'ın yanı sıra kurultay çağrısı açıklamasına destek veren diğer delegeler ise şu şekilde: Oğuz Özsoy, Pembegül Çetinkaya, Atasoy Tan, Ziya Alp Köse, Zeki Gümüş, Şehriban Peker, Ali Paşa Tan, İbrahim Kaan ve İbrahim İlbasmış.

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