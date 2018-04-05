"CHP kendi tabirleriyle 'siyasi yankesicilik' peşinde"

"Oy oranı düşük olan partilerin milletvekili çıkarabilmek açısından ittifakın diğer partilerinin aday listesinden girmesi daha mantıklı, daha makul ve daha avantajlı. Bu partilerin mesela Türkiye geneli yüzde 1 oyu var ama A ilinde yüzde 30 oy almış. Sadece o şekilde şans var, yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 oy almış bir partinin. Öbür türlü dengeli dağılım varsa mümkün değil. 81 vilayetten de milletvekili çıkaramıyor."

Oy oranı düşük siyasi partilerin ittifakta ne şekilde yer alacağına ilişkin açıklama ve yorumlara da değinen Kalaycı, şunları kaydetti:

Bu ittifaka, uyum sağlayacak bütün siyasi partilerin destek verebileceğini vurgulayan Kalaycı, o anlamda bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.

Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "cumhur ittifakı"nın AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, temellendirdiği, başlattığı ve adını koyduğu bir ittifak olduğunun altını çizdi.

- "Söyledikleri lafların altında kaldılar"

Kalaycı, CHP'nin ittifak konusunda büyük çelişki içinde olduğunu , bu partinin "milletvekili hırsızlığı, oy hırsızlığı, siyasi yankesicilik" gibi çok ağır suçlamalar yaptığını söyledi.

Şimdi ise CHP'nin getirilen sistemden yararlanma yolunda girişimleri bulunduğuna işaret eden Kalaycı, şöyle devam etti:

"CHP, ittifaka yönelik hakaret düzeyine varan ağır, çirkin laflar söyledi. Ama şimdi ittifak arayışında. Kendi söyledikleri lafların altında kaldılar. Geçmişte kendileri de ittifak yaptı. DSP ile 2007 seçimlerinde CHP'nin ittifakı var. Orada ne yaptı? DSP'yi Meclise taşıdı. Dolayısıyla kendi tabirleriyle 'siyasi yankesicilik' yaptılar, şimdi de siyasi yankesicilik peşindeler."

Kalaycı, CHP'den, ittifaka ilişkin yasal düzenlemeyi "kimseye sormadan AK Parti ve MHP hazırladı" şeklinde mesnetsiz açıklamalar geldiğine de dikkati çekerek, yasaların görüşülme ve olgunlaştırma yerinin Meclis olduğunu anımsattı. Kalaycı, "Komisyona siyasi partiler zaten giriyor. CHP bugüne kadar verdiği hangi kanun teklifinde başka partilerin görüşünü almış. Kanunun görüşüldüğü yer komisyon ve Genel Kuruldur." dedi.