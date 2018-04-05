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"CHP kendi tabirleriyle 'siyasi yankesicilik' peşinde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: - "CHP, ittifaka yönelik hakaret düzeyine varan ağır, çirkin laflar söyledi. Ama şimdi ittifak arayışında. Kendi tabirleriyle 'siyasi yankesicilik' peşindeler" - Oy oranı düşük olan partilerin milletvekili çıkarabilmek açısından ittifakın diğer partilerinin aday listesinden girmesi daha mantıklı, makul ve avantajlı" - "Bu partilerin mesela Türkiye geneli oy oranı yüzde 1 ama A ilinde yüzde 30 oy almış. Sadece o şekilde şansı var"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "CHP, ittifaka yönelik hakaret düzeyine varan ağır, çirkin laflar söyledi. Ama şimdi ittifak arayışında. Kendi tabirleriyle 'siyasi yankesicilik' peşindeler." dedi.

Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "cumhur ittifakı"nın AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, temellendirdiği, başlattığı ve adını koyduğu bir ittifak olduğunun altını çizdi.

Bu ittifaka, uyum sağlayacak bütün siyasi partilerin destek verebileceğini vurgulayan Kalaycı, o anlamda bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.

Oy oranı düşük siyasi partilerin ittifakta ne şekilde yer alacağına ilişkin açıklama ve yorumlara da değinen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Oy oranı düşük olan partilerin milletvekili çıkarabilmek açısından ittifakın diğer partilerinin aday listesinden girmesi daha mantıklı, daha makul ve daha avantajlı. Bu partilerin mesela Türkiye geneli yüzde 1 oyu var ama A ilinde yüzde 30 oy almış. Sadece o şekilde şans var, yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 oy almış bir partinin. Öbür türlü dengeli dağılım varsa mümkün değil. 81 vilayetten de milletvekili çıkaramıyor."

- "Söyledikleri lafların altında kaldılar"

Kalaycı, CHP'nin ittifak konusunda büyük çelişki içinde olduğunu , bu partinin "milletvekili hırsızlığı, oy hırsızlığı, siyasi yankesicilik" gibi çok ağır suçlamalar yaptığını söyledi.

Şimdi ise CHP'nin getirilen sistemden yararlanma yolunda girişimleri bulunduğuna işaret eden Kalaycı, şöyle devam etti:

"CHP, ittifaka yönelik hakaret düzeyine varan ağır, çirkin laflar söyledi. Ama şimdi ittifak arayışında. Kendi söyledikleri lafların altında kaldılar. Geçmişte kendileri de ittifak yaptı. DSP ile 2007 seçimlerinde CHP'nin ittifakı var. Orada ne yaptı? DSP'yi Meclise taşıdı. Dolayısıyla kendi tabirleriyle 'siyasi yankesicilik' yaptılar, şimdi de siyasi yankesicilik peşindeler."

Kalaycı, CHP'den, ittifaka ilişkin yasal düzenlemeyi "kimseye sormadan AK Parti ve MHP hazırladı" şeklinde mesnetsiz açıklamalar geldiğine de dikkati çekerek, yasaların görüşülme ve olgunlaştırma yerinin Meclis olduğunu anımsattı. Kalaycı, "Komisyona siyasi partiler zaten giriyor. CHP bugüne kadar verdiği hangi kanun teklifinde başka partilerin görüşünü almış. Kanunun görüşüldüğü yer komisyon ve Genel Kuruldur." dedi.

- "Cırcır böceği gibi cırlayıp duruyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 2014'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı, özel bir konjonktürde yaşanmış, MHP'nin demokrasiye kurduğu tuzak" şeklindeki ifadesini de eleştiren Kalaycı, şu değerlendirmede bulundu:

"(MHP demokrasi tuzağı kurdu' falan gibi ifadeler kullanılıyor. MHP tuzakları, oyunları boza boza geldi. Kendilerinin bir tuzak düşüncesi varsa ki kendileri biliyorsunuz Ekmeleddin hocamı aday göstermişlerdi. Şimdi neye dayanarak böyle bir çirkin ifade kullanıyorlar anlamak mümkün değil. Cırcır böceği gibi böyle cırlayıp duruyorlar. Amaçları cumhur ittifakını nasıl zedeleriz, nasıl itibarsızlaştırırız. Şaşkın ördek gibi yalpalaya, yalpalaya bugün ne diyecekler, yarın ne diyecekler belli değil, CHP böyle bir durumda."

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ittifak MHP genel başkan yardımcısı Mustafa Kalaycı

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