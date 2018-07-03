CHP Kilis İl Başkanı Perker'den kurultay çağrısı

KİLİS (AA) - CHP Kilis İl Başkanı Mehmet Akif Perker, parti genel merkezine kurultay çağrısında bulundu.
Perker, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları ile partilerinin aldığı oy oranlarının, CHP'nin bir an önce değişim ve yenilenmeye ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Mevcut yönetim anlayışının yerel seçim sürecinde umut olmaktan çıktığını savunan Perker, "İktidara giden yolda yerel yönetimlerin etkisi çok büyüktür. Bu sebeple önümüzde bulunan yerel seçimlere partimizin yenilenmiş ve daha güçlü kadrolarla girmesi daha doğru olacaktır. Genel merkez kadrolarınca önce CHP, akabinde tüm Türkiye’yi saran dip dalgasının önüne çeşitli yöntemlerle set çekildiğini üzülerek gözlemlemekteyiz. Türkiye’deki dönüşümün önce CHP kadrolarının değişmesiyle olacağını, 24 Haziran seçimleri bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.
Perker, CHP'nin yerel yönetim seçimlerinde çok güçlü bir umut ve alternatif olabilmesi için mevcut genel merkez kadrolarının yenilenmesi gerektiğini iddia ederek, şunları kaydetti:
"Biz CHP kurultay delegeleri olarak tarihi sorumluluğumuzu göz önünde bulundurarak, önce yerelde iktidar, sonra Türkiye'de iktidar için partimizi ve genel merkezimizi bir an önce partimizin en üst karar organı olan kurultayı toplamaya davet ediyoruz."
Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!
Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Suudi Arabistan'da midesinde kokainle yakalanan adam idam edildi
Hindistan'da düğün iptal edildi! Gerekçe: Yıldırım düşünce damadın hareketleri değişti
Rita Ora annesiyle tatilde
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum