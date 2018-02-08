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CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 09:26 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya, 18 Şubatta yapılacak Kadın Kolları Kurultayına aday olduğunu açıkladı.Parti Binasında İl Başkanı Yılmaz Zengin’in de olduğu toplantıda konuşan Yenidünya, Kırşehir’de parti Kadın Kolları Başkalığından Kadın Kolları Genel Başkanlığına giden yolda ilerlediklerini ve birçok il kadın örgütlerinden de destek aldıklarını söyledi.Yenidünya, kadının toplumda var olma savaşının ve haklı davasının savunucusu olduğunu belirttiği açıklamasında, kadınların Türkiye’de tek ses olarak karanlık ellere karşı daima dimdik duracağını ifade etti.Kırşehirli kadınlardan da destek aldığını ve Kadın Kolları Genel Başkanı olursa da örgütsel yapılanmanın temelinden gelerek bir ilki başaracağını anlatan Yenidünya şöyle konuştu:"Kadınlara yönelik söylemlerin sertleşmesi ve kadının toplumda var olduğunun kabul edilmemesinin önüne geçmek için yürüttüğümüz çaba örgütlü şekilde devam etmekte, bizler kadının; yaşamın her alanında var olduğunu bilerek söylemlerinde saygı çerçevesi dışına çıkmaması için çalışıyoruz.

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Nejla Yenidünya, 18 Şubatta yapılacak Kadın Kolları Kurultayına aday olduğunu açıkladı.
Parti Binasında İl Başkanı Yılmaz Zengin’in de olduğu toplantıda konuşan Yenidünya, Kırşehir’de parti Kadın Kolları Başkalığından Kadın Kolları Genel Başkanlığına giden yolda ilerlediklerini ve birçok il kadın örgütlerinden de destek aldıklarını söyledi.
Yenidünya, kadının toplumda var olma savaşının ve haklı davasının savunucusu olduğunu belirttiği açıklamasında, kadınların Türkiye’de tek ses olarak karanlık ellere karşı daima dimdik duracağını ifade etti.
Kırşehirli kadınlardan da destek aldığını ve Kadın Kolları Genel Başkanı olursa da örgütsel yapılanmanın temelinden gelerek bir ilki başaracağını anlatan Yenidünya şöyle konuştu:
"Kadınlara yönelik söylemlerin sertleşmesi ve kadının toplumda var olduğunun kabul edilmemesinin önüne geçmek için yürüttüğümüz çaba örgütlü şekilde devam etmekte, bizler kadının; yaşamın her alanında var olduğunu bilerek söylemlerinde saygı çerçevesi dışına çıkmaması için çalışıyoruz. Evde, iş yerinde, toplumsal alanda kadın her yerde vardır. Kadını hedef alan cinsiyetçi söylem ve fiziksel şiddetin ortadan kaldırılması için din, dil, ırk, bölge, mezhep ayrımı gözetmeden bilgilendirme çalışmalarını da Sivil Toplum Örgütlenmeleri aracılığıyla yapıyor ve kadını bilgilendiriyoruz."
Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Necla Yenidünya, 18 Şubatta Ahmet Taner Kışlalı Spor salonunda yapılacak kongrede CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olacak.

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Yenidünya, Kadın Kolları Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı

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