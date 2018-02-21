CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet:

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, terörle mücadelede yaralananların gazi sayılabilmesi için gerekli yüzde 40 uzuv kaybı şartının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Hürriyet, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak, gazi sayılmayanların sorunlarına değindi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'nin terörle mücadele sırasında yaralanan kişilere gazilik unvanı verilebilmesi için yüzde 40 oranında uzuv kaybı şartı aradığını anlatan Kaplan, bunun vatan toprağını savunmak için gövdesini siper edenlere haksızlık olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda 19 bin kişi bulunduğunu belirten Hürriyet, şöyle konuştu:

"İnsanoğlunun gitmeye bile cesaret edemediği yerde vatan savunması yapan bu kişiler; aynı terörist kurşunuyla yaralanıyorlar, terörle mücadelenin psikolojik zorluklarını yaşıyorlar, vücutlarının bazı bölgelerini kaybediyorlar, bedenlerinde kurşunla, şarapnel parçasıyla yaşamak zorunda kalıyorlar ama nizamnameye uymadıkları için gazi sayılamıyorlar. Neden? Çünkü yasa böyle diyor. Bu insanlar neden gazi olamadıklarını çocuklarına bile anlatamıyorlar. Bu uygulama mutlaka düzeltilmeli."