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CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 12:37 | Son Güncelleme

"Aynı terörist kurşunuyla yaralanıyorlar ama nizamnameye uymadıkları için gazi sayılamıyorlar. Yüzde 40 uzuv kaybı şartı mutlaka düzeltilmeli"

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, terörle mücadelede yaralananların gazi sayılabilmesi için gerekli yüzde 40 uzuv kaybı şartının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Hürriyet, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, terörle mücadele sırasında yaralanan ancak, gazi sayılmayanların sorunlarına değindi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname'nin terörle mücadele sırasında yaralanan kişilere gazilik unvanı verilebilmesi için yüzde 40 oranında uzuv kaybı şartı aradığını anlatan Kaplan, bunun vatan toprağını savunmak için gövdesini siper edenlere haksızlık olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda 19 bin kişi bulunduğunu belirten Hürriyet, şöyle konuştu:

"İnsanoğlunun gitmeye bile cesaret edemediği yerde vatan savunması yapan bu kişiler; aynı terörist kurşunuyla yaralanıyorlar, terörle mücadelenin psikolojik zorluklarını yaşıyorlar, vücutlarının bazı bölgelerini kaybediyorlar, bedenlerinde kurşunla, şarapnel parçasıyla yaşamak zorunda kalıyorlar ama nizamnameye uymadıkları için gazi sayılamıyorlar. Neden? Çünkü yasa böyle diyor. Bu insanlar neden gazi olamadıklarını çocuklarına bile anlatamıyorlar. Bu uygulama mutlaka düzeltilmeli."

Yayımlanan bir kanun hükmünde kararname ile 15 Temmuz darbe girişimini önlemek üzere mücadele eden ve yaralanan kişilerin bu tür bir orana bakılmaksızın gazi sayıldığına dikkati çeken Hürriyet, gaziler arasında ayrım yapmanın büyük bir yanlış olduğunu dile getirdi.

Hürriyet, "Bu haksızlığın giderilmesini, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadelede yaralanan vatan evlatlarımızın da aynı hakka sahip olmasını istiyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan bir genci ziyaret ettiğini, ziyaretin gazetelere "Afrin gazisine ziyaret" diye yansıdığını aktaran Hürriyet, ancak bu gencin de söz konusu nizamname nedeniyle sorun yaşayabileceğini ileri sürdü.

Hürriyet, yüzde 40 uzuv kaybı olmadığı gerekçesiyle gazi sayılmayan, ancak vücudunda mermi ve şarapnel parçaları ile yaşamak zorunda olanların zaman içinde kronik ağır metal zehirlenmesine maruz kaldıklarını ve ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını da anlattı.

Hürriyet, "Vatan için vurulan bu insanlar çok şey istemiyorlar. İstedikleri sadece öldüklerinde tabutlarının ay yıldızlı bayrağa sarılması ve evlatlarına bir madalya bırakmak." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hürriyet, çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında kimyasal hadım uygulamasıyla ilgili soru üzerine, bu seçenekten önce toplumun eğitimi ve bilinçlenmesi konusunun ele alınması gerektiği söyledi.

Cinsel suçlarda ceza indirimlerinden, kadını ve çocuğu değersiz gösteren yaklaşımlardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Fatma Kaplan Hürriyet, sorunun çözümünde öncelikli adımın eğitim ve toplumsal bilincin artırılması olduğunu kaydetti.

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CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet gazi

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