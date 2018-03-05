CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

CHP KONAK İLÇE BAŞKANI GRUŞÇU OLDU
CHP Konak İlçe Başkanı Şakir Başak, görevinden resmen istifa etti. İstifasını önce CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yapılan tüzük toplantısında açıklayan Başak, kararını daha sonra ilçe yönetim kuruluna da bildirdi. Toplantıda, istifasını da sunan Başak'ın yerine başkan yardımcısı olan aynı zamanda Konak Kent Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Çağrı Gruşçu'yu önerdi. Yönetim kurulu üyeleri, oy birliği ile Gruşçu'yu başkan olarak seçti.
Başak, DHA'ya yaptığı açıklamada "Eğer ilçe başkanlığına aday olmasaydım çok sayıda rakip çıkardı. Ben aday olunca rakip çıkmadı. Ayrıca gelen koltuğa yapışıyor. Gençlerin önünü açmak lazım. Gençlere söz vermiştim onu da tutmuş oldum" dedi.
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
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