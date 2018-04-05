CHP Konak’tan güç birliği

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, başkanlık koltuğunda dördüncü hizmet yılını geride bırakmanın gurur ve sevincini partisinin Konak ilçe örgütü ile bir araya gelerek paylaştı. Her kademeden parti üyesinin yer aldığı gecede CHP Konak Örgütü birlik ve beraberlik mesajları verdi. Konak’ın seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı Sema Pekdaş, dördüncü hizmet yılını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Örgütü ile birlikte kutladı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen kokteyle eski Konak İlçe Başkanı Şakir Başak’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda eski, yeni il ve ilçe yöneticisi katıldı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosu ve İzmir Marşı ile başlayan gecenin açılış konuşmasını Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş yaptı. Pekdaş konuşmasında kuruluşun ve kurtuluşun kenti İzmir’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin bayrağını yüksekte tutmakla görevli olduklarını, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti korumak, gelecek nesillere aydınlık yarınlar bırakmak için daha çok kenetlenmek ve daha çok çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Görevimiz; cumhuriyeti korumak

Partililerin alkışları arasında konuşmasını sürdüren Başkan Pekdaş, “Türkiye Cumhuriyet’i Atatürk’ün bizlere emanetidir. Cumhuriyetin özgür yurttaşları olarak, yan yana, kol kola, eşit yurttaşlar olarak yaşamayı ve bu emaneti korumalıyız. Akla, bilime dayanan, özgürlükler üzerinden yükselen bir Türkiye için mücadele vermiş Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarına bizim borcumuz, bu Cumhuriyet’i ilelebet payidar kılmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir üyesinin birbirine kenetlenmesini sağlamak zorundayız. Parti rozetini çıkarmış olsak da bu rozetin sorumluluğu altında kamu görevleri yapan insanlar olarak bu görevi daha fazla yerine getirmek zorundayız” diye konuştu.

Birlik olmak zorundayız

Konuşmasında Türkiye’deki OHAL düzenine de değinen Başkan Pekdaş, Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile Cumhuriyet’in özgürlüğünün ve demokrasinin yok edilmek istendiğini ancak buna asla izin vermeyeceklerini söyledi. Pekdaş, “Kadınlar Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracaklar, bizler toplumda kadınların yükselmesi için, çocukların özgürce büyüyeceği bir Türkiye için çalışmak zorundayız. Bu nedenle Türkiye’nin bizim birliğimize ihtiyacı var. Tüm Türkiye gözünü dikmiş İzmir’e bakıyor. İzmir’in aydınlığının bütün Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Bu nedenle ben bu yıl görevimde 4. yılı tamamlarken partimizin birliği için, coşkusu için, aydınlığı için bir araya gelişimizi tüm Türkiye’ye göstermenin iyi olacağına inanıyorum” dedi.