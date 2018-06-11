HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"CHP kulağının üstüne yatıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var" - "Dertleri, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek. Eğer göreve gelirlerse ne diyorlar... Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor, 'Biz gelirsek eski sisteme döneceğiz, parlamenter sisteme döneceğiz.' Peki biz bunu niye değiştirdik? Uşaklı 16 Nisan'da bu sistemi niye değiştirdiniz" - "Bunlar milletin iradesini bile kabul etmiyorlar. Sizin iradenizi kabul etmeyeni siz hiç kabul eder misiniz? Türkiye'yi kavgaların, kaosun, siyasi, ekonomik krizlerin içine sürükleyenlerin açık açık söylediği budur"

UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var." dedi.

Yıldırım, Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen mitingde, bir kez Uşak'ta vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

24 Haziran seçimlerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, seçimleri iple çektiklerini, güven için, istiklal için yola devam edeceklerini vurguladı.

- "Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor"

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 60-65 yıl önce geldiği kentte halka, "Sizlere canım kurban, daima hizmetinizdeyim" sözleriyle seslendiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tam da Uşak'ta ifade ettiği gibi millete hizmet yolunda canını feda etti. Allah rahmet eylesin. 1950'de milletin büyük desteğiyle iktidara gelmiş ancak zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılmış 2 yol arkadaşıyla idam edilmiş. Merhum Menderes milleti için, ülkesi için çırpınırken bugün olduğu gibi o gün de yıkım ekibi yine iş başındaydı. Dertleri, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek. Eğer göreve gelirlerse ne diyorlar... Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor, 'Biz gelirsek eski sisteme döneceğiz, parlamenter sisteme döneceğiz.' Peki biz bunu niye değiştirdik? Uşaklı 16 Nisan'da bu sistemi niye değiştirdiniz. Madem eski sisteme dönecektik, niye bu zahmeti çektik. Bunlar milletin iradesini bile kabul etmiyorlar. Sizin iradenizi kabul etmeyeni siz hiç kabul eder misiniz? Türkiye'yi kavgaların, kaosun, siyasi, ekonomik krizlerin içine sürükleyenlerin açık açık söylediği budur."

Başbakan Yıldırım, milletin boş laflara kulak asmadığını, ferasetli duruşunu bugün Uşak'ta olduğu gibi Türkiye'nin her tarafında gösterdiğini belirtti.

Halkın AK Parti'nin icraatlarını bildiğine işaret eden Yıldırım, "Biz taş üstüne taş koyarken CHP kulağının üstüne yatıyor, laf üstüne laf koymaktan başka hiçbir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.

- Hizmetleri anlattı

AK Parti'nin Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyüttüğünü, küresel ekonomik krizlere karşı milletiyle el ele gönül gönüle Türkiye'yi geliştirdiğini aktaran Yıldırım, aktif havaalanı sayısının 26'dan 55'e çıkardıklarını, göreve başladıklarında kapanma noktasında olan THY'nin bugün Avrupa'nın 2, dünyanın 7. büyük markası olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardıklarını, 69 milyon vatandaşa hızlı geniş bant internet hizmeti getirdiklerini, şehir hastanelerini hizmete açtıklarını, Uşak'taki 400 yataklı hastaneyi yenilediklerini ve yanına 200 yataklı hastane de ilave ettiklerini anlattı.

Uşak'a örnek iş yeri ve konut dönüşüm projesini kazandırdıklarını, tüm Türkiye'de 817 bin vatandaşı konut sahibi yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, "20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu ne demek anlatayım. 80 yılda Türkiye'de 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. AK Parti iktidarı 15 yılda bunun üzerine 20 bin kilometre koydu, fark bu." dedi.

Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını, şimdi hızlı trenin Afyon'dan Uşak'a geldiğini aktaran Yıldırım, göreve geldiklerinde sadece 6 ilde olan doğalgazı bugün tüm illerin kullandığına işaret etti.

Başbakan Yıldırım, AK Parti iktidarında 525 baraj yaptıklarını, bin 232 sulama tesisi açtıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"4,5 milyon vatandaşımıza 15 katrilyon lira tasarruf teşvik ödemesi yaptık. Hani nemalar vardı ya bir zamanlar aldılar unuttular. AK Parti geldi onların hepsini ödedi. Konut edindirme yardımı vardı memurlardan topladılar onu da biz ödedik, AK Parti 3,5 katrilyon ödedi.

Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var."

(Sürecek)

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
Bakan Eroğlu: Bu millet, o kişinin dilini keserBakan Eroğlu: Bu millet, o kişinin dilini keser
Mustafa Şentop: Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke ettiMustafa Şentop: Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti binali yıldırım miting

En Çok Okunan Haberler

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

MHP Konya Miletvekili adayı Celil Çalış’tan 24 Haziran seçimleri öncesi şok çıkış: Erdoğan seçilmese hiçbir şey olmaz

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

Hazım Körmükçü ve Zeynep Tandoğan birbirini dövmüş! Olay görüntüler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.