"CHP kulağının üstüne yatıyor"

UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var." dedi.

Başbakan Yıldırım, milletin boş laflara kulak asmadığını, ferasetli duruşunu bugün Uşak'ta olduğu gibi Türkiye'nin her tarafında gösterdiğini belirtti.

Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını, şimdi hızlı trenin Afyon'dan Uşak'a geldiğini aktaran Yıldırım, göreve geldiklerinde sadece 6 ilde olan doğalgazı bugün tüm illerin kullandığına işaret etti.

Başbakan Yıldırım, AK Parti iktidarında 525 baraj yaptıklarını, bin 232 sulama tesisi açtıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"4,5 milyon vatandaşımıza 15 katrilyon lira tasarruf teşvik ödemesi yaptık. Hani nemalar vardı ya bir zamanlar aldılar unuttular. AK Parti geldi onların hepsini ödedi. Konut edindirme yardımı vardı memurlardan topladılar onu da biz ödedik, AK Parti 3,5 katrilyon ödedi.

Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var."

