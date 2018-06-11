"CHP kulağının üstüne yatıyor"

UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var." dedi.
Yıldırım, Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen mitingde, bir kez Uşak'ta vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.
24 Haziran seçimlerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, seçimleri iple çektiklerini, güven için, istiklal için yola devam edeceklerini vurguladı.
- "Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor"
Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 60-65 yıl önce geldiği kentte halka, "Sizlere canım kurban, daima hizmetinizdeyim" sözleriyle seslendiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:
"Tam da Uşak'ta ifade ettiği gibi millete hizmet yolunda canını feda etti. Allah rahmet eylesin. 1950'de milletin büyük desteğiyle iktidara gelmiş ancak zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılmış 2 yol arkadaşıyla idam edilmiş. Merhum Menderes milleti için, ülkesi için çırpınırken bugün olduğu gibi o gün de yıkım ekibi yine iş başındaydı. Dertleri, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek. Eğer göreve gelirlerse ne diyorlar... Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor, 'Biz gelirsek eski sisteme döneceğiz, parlamenter sisteme döneceğiz.' Peki biz bunu niye değiştirdik? Uşaklı 16 Nisan'da bu sistemi niye değiştirdiniz. Madem eski sisteme dönecektik, niye bu zahmeti çektik. Bunlar milletin iradesini bile kabul etmiyorlar. Sizin iradenizi kabul etmeyeni siz hiç kabul eder misiniz? Türkiye'yi kavgaların, kaosun, siyasi, ekonomik krizlerin içine sürükleyenlerin açık açık söylediği budur."
Başbakan Yıldırım, milletin boş laflara kulak asmadığını, ferasetli duruşunu bugün Uşak'ta olduğu gibi Türkiye'nin her tarafında gösterdiğini belirtti.
Halkın AK Parti'nin icraatlarını bildiğine işaret eden Yıldırım, "Biz taş üstüne taş koyarken CHP kulağının üstüne yatıyor, laf üstüne laf koymaktan başka hiçbir şey yapmıyor." ifadelerini kullandı.
- Hizmetleri anlattı
AK Parti'nin Türkiye'yi 15 yılda 3 kat büyüttüğünü, küresel ekonomik krizlere karşı milletiyle el ele gönül gönüle Türkiye'yi geliştirdiğini aktaran Yıldırım, aktif havaalanı sayısının 26'dan 55'e çıkardıklarını, göreve başladıklarında kapanma noktasında olan THY'nin bugün Avrupa'nın 2, dünyanın 7. büyük markası olduğunu bildirdi.
Başbakan Yıldırım, üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkardıklarını, 69 milyon vatandaşa hızlı geniş bant internet hizmeti getirdiklerini, şehir hastanelerini hizmete açtıklarını, Uşak'taki 400 yataklı hastaneyi yenilediklerini ve yanına 200 yataklı hastane de ilave ettiklerini anlattı.
Uşak'a örnek iş yeri ve konut dönüşüm projesini kazandırdıklarını, tüm Türkiye'de 817 bin vatandaşı konut sahibi yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, "20 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Bu ne demek anlatayım. 80 yılda Türkiye'de 6 bin kilometre bölünmüş yol yapıldı. AK Parti iktidarı 15 yılda bunun üzerine 20 bin kilometre koydu, fark bu." dedi.
Türkiye'yi yüksek hızlı trenle tanıştırdıklarını, şimdi hızlı trenin Afyon'dan Uşak'a geldiğini aktaran Yıldırım, göreve geldiklerinde sadece 6 ilde olan doğalgazı bugün tüm illerin kullandığına işaret etti.
Başbakan Yıldırım, AK Parti iktidarında 525 baraj yaptıklarını, bin 232 sulama tesisi açtıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"4,5 milyon vatandaşımıza 15 katrilyon lira tasarruf teşvik ödemesi yaptık. Hani nemalar vardı ya bir zamanlar aldılar unuttular. AK Parti geldi onların hepsini ödedi. Konut edindirme yardımı vardı memurlardan topladılar onu da biz ödedik, AK Parti 3,5 katrilyon ödedi.
Emeklilerimize her bayram öncesi bin lira vereceğiz dedik, hayırlı uğurlu olsun. Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var."
(Sürecek)
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