"CHP kulağının üstüne yatıyor"

UŞAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Emeklilerimiz her şeyin daha iyisine, güzeline layık. Çünkü onlar bu ülke için çalıştılar çabaladılar, genç ömürlerinde ürettiler ama onu bile şimdi istismar ediyorlar. Ne diyorlar, 'yok bin lira verilmiyormuş, yok 750, 500 lira veriliyormuş.' Yalan, dolan, bunlarda her şey var." dedi.

Yıldırım, Uşak 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen mitingde, bir kez Uşak'ta vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

24 Haziran seçimlerinin ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, seçimleri iple çektiklerini, güven için, istiklal için yola devam edeceklerini vurguladı.

- "Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor"

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in 60-65 yıl önce geldiği kentte halka, "Sizlere canım kurban, daima hizmetinizdeyim" sözleriyle seslendiğini hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tam da Uşak'ta ifade ettiği gibi millete hizmet yolunda canını feda etti. Allah rahmet eylesin. 1950'de milletin büyük desteğiyle iktidara gelmiş ancak zorbalıkla iktidardan uzaklaştırılmış 2 yol arkadaşıyla idam edilmiş. Merhum Menderes milleti için, ülkesi için çırpınırken bugün olduğu gibi o gün de yıkım ekibi yine iş başındaydı. Dertleri, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin kazanımlarını yok etmek. Eğer göreve gelirlerse ne diyorlar... Biri ayağını kaldırıyor öbürü aynı yere basıyor, 'Biz gelirsek eski sisteme döneceğiz, parlamenter sisteme döneceğiz.' Peki biz bunu niye değiştirdik? Uşaklı 16 Nisan'da bu sistemi niye değiştirdiniz. Madem eski sisteme dönecektik, niye bu zahmeti çektik. Bunlar milletin iradesini bile kabul etmiyorlar. Sizin iradenizi kabul etmeyeni siz hiç kabul eder misiniz? Türkiye'yi kavgaların, kaosun, siyasi, ekonomik krizlerin içine sürükleyenlerin açık açık söylediği budur."