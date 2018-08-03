CHP küresel ısınma için Meclis araştırması istedi

CHP, küresel ısınmanın önüne geçilmesi için gereken tedbir ve önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, sera gazı emisyonundaki artışın her yıl devam ettiği belirtildi.
Kişi başına düşen sera gazı emisyon miktarının 2002'de 4 ton civarındayken bu rakamın 2015 sonunda 6 tona yükseldiğine işaret edilen gerekçede, bilim adamlarının özellikle büyük şehirlerdeki betonlaşmanın etkisi, tarım alanlarının sanayiye açılmasıyla Türkiye'nin taşkın ve sel gibi doğal afetlerle daha fazla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunduğu ifade edildi.
Gerekçede, Türkiye'de günbegün etkileri hissedilen küresel ısınmaya ilişkin ortaya çıkan olumsuzlukların önüne geçilmesi, küresel ısınmayla etkin mücadele edilmesi için Meclis araştırması açılması talep edildi.
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