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CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 11:24 | Son Güncelleme

CHP'de 36. Olağan Kurultayı heyecanı devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği kurultayın ikinci ve son gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Öte yandan Parti Meclisi seçimi için Kılıçdaroğlu'nun listesi de belli oldu. Listede; Gamze İlgezdi, Haluk Koç, Hakkı Süha Okay, Selin Sayek Böke ve Sezgin Tanrıkulu gibi isimler var.

CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Son gelen bilgilere göre, PM üyeliği için, 523 aday adaylığı başvurusunda bulunuldu. Ankara Spor Salonu'ndaki hareketlilik de arttı. Salonda oy kullanımı için kabinler oluşturuldu.

**İŞTE DAKİKA DAKİKA GÜN BOYU YAŞANANLAR

19:25 CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oy verme işlemi başladı.

18:46 Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi belli oldu. Mevcut MYK'daki iki isim listede yer almadı. Haluk Koç, Tekin Bingöl ve Gürsel Tekin de listede yer alan isimler arasında. Öztürk Yılmaz ile emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz de listede yer aldı.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın 18. 00 bülteninde aktardığı bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinin ilk sırasında Gamze İlgezdi yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun listesinde 4 MYK üyesi ise yok. 2 ismin tümden adaylıktan çekildiği belirtiliyor.

17:40 Salonda farklı "anahtar liste"ler de dağıtılmaya başlandı ancak henüz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin listeleri açıklanmadı.

17:37 Parti Meclisi için daha önce parti sözcülüğünden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, İlhan Cihaner ve Akif Hamzaçebi gibi isimler de aday oldu. Ayrıca milletvekillerinin tamamına yakının da aday olduğu gözlendi. Eski Yarbay Mehmet Alkan da adaylar arasında.

17:10 Salon içinde delegeler dışında kimsenin kalmaması uyarıları yapıldı. Oy kullanılması için oy pusulaları bekleniyor.

15:46 Muharrem İnce'den 'mükerrer imza' tartışmasına ilişkin yeni açıklama: "49 delegenin mükerrer imza attığını iddia ettiler, bu 49 delegenin kimler olduğunu hala tarafıma bildirmediler. Bu 49 delegenin listesini hala bekliyorum."

15:14 Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun A takımından iki isim PM'ye aday olmadı. MYK'da yer alan Kamil Okyay Sındır PM'ye aday olmadı. Aynı zamanda genel başkan yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da aday olmadı.

15:00 15 kişilik YDK üyeliği için ise 108 aday yarışacak. Kesinleşen listelerin ilan edilmesinin ardından seçim için hazırlıklara geçildi.

14:35 Parti Meclisi için aday sayısı kesinleşti. 488 kişi aday oldu.

DİVANDAN 'TİNER' UYARISI

13:55 PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendiri

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3 İSMİN PM ÜYELİĞİ KESİNLEŞTİ

13:18 CHP Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 aday için 12 kişilik isim listesi açıklandı.
Buna göre, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer PM'ye 8 üyelik için aday gösterildi.

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ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK TELGRAFI

13:06 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP liderine kongre tebriği. Erdoğan, telgrafla Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesini kutladı.

12:16 Başvurulara ilişkin itiraz ve çekilmeler için bir saatlik süre tanındı.

11:40 CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için müracaat edenlerin isimleri okundu.

11:33 Yapılacak olan seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu. Aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.

11:30 Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktarıdığına göre, bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 523 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylar arasında çekilmelerin de olabileceği belirtildi.

11:10 Ankara Spor Salonu'nda PM ve YDK seçimi için hareketlilik arttı.

10:00 CHP PM adaylarının afişleri kurultay salonunda

09:30 CHP Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi adayları Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
İNŞALLAHHHHH ALLAHHH BU ÜLKEYİ SİZİN ŞERRİNİZDEN KORUR SİZE BU ÜLKEYİ YÖNETME FIRSATI VERMEZZZZZZ
fetva ne derse din o . , ıslah olmaz zihniyet.,.. Fethullah işine gelince hocaefendi. simdi kendi hariç herkesi fetocu ilan eden malum Zihniyet
@ozknclk sende bi parti kur kılıçdaroğlu gibi bütün kurultayı alevi yap sonra karşı tarafa zındık de bu kadar beceriksiz bi adamı seçmelerinin sebebi muharrem incenin alevi olmaması..
kilictaroglu bu partinin baskanligindan cekilsin bu parti bu kadar oy alamaz
tabi bir akp li olarak böyle düşünmen çok normal sende haklısın
@oktayduzgun92 oktay seninde bi alevi olarak bunu düşünmen normal chp nin içi tamamen alevi oldu
keMAL dan hiç bir cacık olmaz......muhalefet demek vatana ihanet edenleri destekler biçimde politika üretmek değildir,pyd ye bile pkk diyemeyen bir adam bizim meclisimizden bizim vergilerimizden ekmek yiyor ya haram, zıkkım, zehir, zifir olsun.......şükürler olsun ki ke MAL KAZANDI YİNE KARŞIMIZDA HİÇ KİMSE YOK DEMEKTİR......HİÇ KİMSE DERKEN AKP Lİ DEĞİLİM,MİLLİYETÇİYİM,TÜRKÜM,VATANSEVERİM VESSELAM
ne pislik bir adamsın kılçtaroğlu çek git demek bile boş senin gibi yüzsüslere .
@yaprak0709 Sen hastaneye git bu kafayla bir tedavi ol.
@hemitli_2017 sen benim kadar chp li değilsin kaç seçim kaybedilirse çekip gitmeli koltuğa yapışan kalıyor.
"ilk kutlama mesajı Pensilvanya ve Kandil den geldi" deseler; CHP Seçmenide dahil Hiçbirkimse Şaşırmaz Kemalin ömrü boyunca Kazanabileceği tek seçim buydu ve "Kazandı" __Kemal Kazandı Türkiye Kazandı___ )))
Akp kazandı o kesin ama umarım Türkiye de kazanmıştır:(
senin gibi herşeyi bildiğini zannedip önce HADDİNİ sonra bi B.K u bilmeyenler zannediyor ki böyle abuk subuk konuşuruz da kandırırız.
Kılıçdaroğlunun gitmesine Erdoğan asla izin vermez selam bile vermiyordu bak sevincinden telgraf çekmiş kutlamış tabi ki kutlayacak nerden bulsun böyle rakibi maç a çıkmadan galip Erdoğan
Çok yaşa Kemal bey sen varoldukça Erdoğan Lider olarak kalacak demektir.
Bütün gençliğim Aziz Yıldırım, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu ile geçti ne kadar kötü bir zaman da dünya ya gelmişim..
sayın ince, yeni bir parti kurun. CHP'yi baraj altında bırakın. o zaman herkes görsün bakalım vatandaşın tercihinin ne olduğunu
8 seçim kaybettin kurultay salonu muharrem ince diye yankılanıyordu delegeler seni seçti şimdi delege ile o koltukta oturuyorsun sen seçim kazanacağına inanıyor musun ?????? çevredeki dostlarım bu adama oy verirsem elimi kırsınlar diyor şimdi
Ağzından hiç dikdatörlük eksik olmaz ama kendisinin icraatları dikdatör icraatı..delegeyi tek kendini seçebilecek şekilde ayarla..rakibin istediği kadar kendini yırtsın ve yine sen seçil..bu dikdatörlüğün dik alası..
akp ve kısmen mhpliler bokun içinde yuzuyorsunuz hala bu adama ve CHP ye saldırıyorsunuz. sıkıntılı adamlarsınız vesselam.
şu fotoğrafı gördükten sonra bile kk yı destekliyorsan bence tedavi olmalısın yeter be hâlâ mhp yi destekleyen mhpnin kamil seçmeni gibisin bu kurultayı yanlız ince ve chp kaybetmedi, bütün Türkiye kaybetti bunu anladığında ülkenin yönetim şekli monarşi olacak
@geramino CHP Seçim kazanmak için o kadar mücadele ediyor ki. insanın gözleri yaşarıyor... Kusura bakmayın da CHP muhalifi yine chp dir... Kemal bu işin olmayacağını çocuklar bile biliyor...
yazık Ulu Önder'in partisi kimlere kaldı... Atatürk'ün izinde olması gereken bir parti dhkp-pkk çizgisine kaymış... CHP li yöneticiler ısrarla biz PKK-HDP ile birlikteyiz derken oy verenler ısrarla yok siz Atatürkün partisisiniz diyorlar... yazık yazık
8 defa seçim kaybetmiş birisi utanmadan yeni genel başkan seçilip boy gösteriyorsa o kişi adam değildir insanda biraz utanma olur, birde çıkmış birilerinin uykularını kaçırmaya devam edeceğim diyor o adam sen yeniden başkan seçildin ya şimdi daha rahat uyuyacak, şimdiye kadar sana verdiğimiz oylar zehir zıkkım olsun ki zaten sana diye değil chp ye diye veriyorduk, ama chp yi vatan hainlerine teslim ederek gerçek amacından uzaklaştırdın, ilk seçimde sen göreceksin bay kemal yenik kemal yazıklar olsun sana chp yi bitirdin.
reis dalga geçiyor kemal le
kılıctaroğlu chp nin başında olmasa,akp iktidarda kalamaz.o yüzden gizliden gizliye tüm akp liler,kılıctaroğlunu çok sever ve sağlığına dua eder.böyle muhalefet varken iktidar olmaya ne var?nasılsa her şeye eyvallah diyen bir muhalefet var.dahası iktidar olma gibi bir niyetide yok kılıctaroglunun.ona muhalefette kalmak ve bütçeden parti ödeneği almak yeter.para gelsin yeter.
Muharrem İnce olsaydı oyumu chp ye verecektim bu sefer ama bu şartlarda oyumuz Meral Akşener e gidecek.İYİ gelecek demekki.hayırlısı olsun.
kılıçdaroğlunu dürüst olarak değerlendiriyorum başkan seçilmesinden sonra yaptığı muhteşem eğer samimi ise ve bu millet ona iktidara getirirse ülke kurtulur ancak siyaset yalan ve dolan üzerine kurulmuş bir sistemdir vatan ve millet için hayırlı olmasını diliyorum
Ben, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekçisi olarak, CHP kongresinde Kemal Kılıçtaroğlu'nu oylarıyla yeniden genel başkan seçen delegelere teşekkürü bir borç bilirim. Hepinize gönülden teşekkür ederim.
KILIÇDAROĞLUNUN KAZANMASINA TAYYİP SEVİNİYORSA BU İŞTE BİR BİT YENİĞİ VAR DEMEKTİR DEMEK CHP NİN BU ÜLKEDE GÖREVİ MUHALEFET..
ha ha ha erdoğan kılıçtaroğlunu tebrik etmiş ben olsam bende tebrik ederim böyle muhalefet parti başkanını, sn kılıçtaroğlu erdoğan mitinglerinde sana şunu söylerse yani 8 defa seçim kaybettin hala genel başkan oluyorsun derse sakın sesini çıkarma adam yerden göğe kadar haklı çünkü sen yüzsüzün tekisin, yok uykularını kaçırmaya devam edeceğim deyipte insanı güldürme biraz onurlu ol.
vasat bir süper lig takımı iki maç kaybetse teknikadamını değiştiriyor bu chp hiç bir seiçimi kazanmadı bu keMAL haalaa neden duruyor bir düşünün yaa..
Recep Tayyip oldukça memnun olmuş Dersimli Kemalin seçilmiş olmasımdan.. Çünkü biliyor ki bu kendisinin bir kez daha kazanacak olmasını getirecektir ona...
keMAL i yedirtmeyiz.O bize daha çok lazım :)
Siz bakmayın REİS beyin Kemal beye bağırıp çağırdığına,inanın tekrar genel başkan seçildiğine en az Kemal bey kadar sevinmiştir,Neden,mi?Çünkü bu liderin yaptığı gafları kullanarak hiçte azımsanmayacak kadar rahat politika yapabiliyor,Sn İNCE seçilse idi REİS,in işi azda olsa zor olacaktı,Reis tebrik etmesinde kim etsin
Kemal ile bir adım daha ilerisi olmadığı çocuklar bile biliyor... Bu kafayla 60 sene daha iktidar olamazlar...
tabiki kılıçdaroğlunu tebrik eder muhalefet olarak bu kadar zayıf birisi secildiği için
Müzmin muhalefetlige devam..en son Rahmetli İnönüydü herhalde CHP yi iktidar eden..Cunku Karaoğlan Ecevit DSP ile basbakanliklar yaptı...yani 30 yaşindayim ve inanın haytırlayamiyorum..Bu yorumu yaptiktan sonra google den araştiracagim :))
Dün kurultay olurken erdoğan chp delegelerine kemal e oy verin dercesine kemal efendiye laf çakıyordu çünkü erdoğan bir ihtimal muharrem incenin genel başkan olmasını bir siyaset mühendisi olarak işleri kötüye götüreceğini iyi biliyor.kemal efendi erdoğanın elini güçlendiren bir adam. kemal olmasaydı erdoğan bukadar rahat olamazdı
böyle muhalefet bulunmaz tabi tebrik eder
Ben bir CHP li olarak şimdiden sayın RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I tebrik ediyorum.
DÜNKÜ KURULTAYDAN SONRA KILIÇDAROĞLU VE DELEGELER BANA İTİCİ GELMEYE BAŞLADI 8 SEÇİM KAYBETTİ 9 CUYA VARMISINIZ DEĞERLİ CHP SEÇMENİ
tabi tebrik eder onun icin kolay lokma
şu fotoğraf bile herşeyin özeti bu kurultayın tek kazananı rte
KEŞKE DEGİŞSEYDİ DEMİYORUM KEŞKE ÖRNEK OLARAK GÖREVİNİ BIRAKSAYDI ÜLKENİN ÖNÜNÜ AÇARDI İLERDE SEÇİLMESİNE SEBEB OLANLAR KAFALARINA VURACAGINI DÜŞÜNÜYORUM BİR SOSYAL DEMOKRAT OLARAK BU ADAM GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞTI BUDA BİR FIRSATTI BİZLER NEDEN BAHÇELİYİ ELEŞTİRİYORUZ ARTIK YÖNETİCİLİK VASFINI YİTİRDİGİ İÇİN BİR GENEL BAŞKAN KİM OLURSA OLSUN İLK SEÇİMLERDE OY ORANINI ARTIRAMIŞSA GÖREVİNİ DE BIRAKMASINI BİLMELİDİR HERKES BU KOLTUGA OTURMASINI BİLİYORSA KALKMASINIDA BİLMELİ NE İÇİN ÜLKENİN SELAMETİ İÇİN KENDİ ÇIKAR VE MENFATINI DÜŞÜNMEDEN
CHP umuttur Kemal Kılıçdaroğlu küçük bir engel sokağa kimse direnemez
Tayyip muhtemelen has adamlarından daha çok Kılıçdaroğlunu seviyordur.Kendi tabanı seçmeni hatta bakanları bile kılıçdaroğlu kadar Tayyip in lehine çalışmıyor.Akp li değilim ama böyle ana mualefette olmaz olsun.umarım baraj altında kalırsınızda utancınızdan bırakırsınız.
Tebrik etmesi gayet isabetli
tabi işine geldi tayyibin beceriksiz mualefet lideri işi kolay olacak vay anasınıya işe bak
60 yıldır 1-inönü gitsin 2-Ecevit gitsin 3-Baykal gitsin 4-Kılıçdaroğlu gitsin deniyor. hepsi gidiyor ama Türkiye'ye huzur gelmiyor. o halde sorun onların yerine iktidara gelenlerde olabilirmi acaba?
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