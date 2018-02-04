CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 36. Olağan Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak. Son gelen bilgilere göre, PM üyeliği için, 523 aday adaylığı başvurusunda bulunuldu. Ankara Spor Salonu'ndaki hareketlilik de arttı. Salonda oy kullanımı için kabinler oluşturuldu.
**İŞTE DAKİKA DAKİKA GÜN BOYU YAŞANANLAR
19:25 CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda, 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin belirlenmesi için oy verme işlemi başladı.
18:46 Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi belli oldu. Mevcut MYK'daki iki isim listede yer almadı. Haluk Koç, Tekin Bingöl ve Gürsel Tekin de listede yer alan isimler arasında. Öztürk Yılmaz ile emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz de listede yer aldı.
Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın 18. 00 bülteninde aktardığı bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinin ilk sırasında Gamze İlgezdi yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun listesinde 4 MYK üyesi ise yok. 2 ismin tümden adaylıktan çekildiği belirtiliyor.
17:40 Salonda farklı "anahtar liste"ler de dağıtılmaya başlandı ancak henüz Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin listeleri açıklanmadı.
17:37 Parti Meclisi için daha önce parti sözcülüğünden istifa eden İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke ile Gürsel Tekin, Erdoğan Toprak, Sezgin Tanrıkulu, Mehmet Bekaroğlu, İlhan Cihaner ve Akif Hamzaçebi gibi isimler de aday oldu. Ayrıca milletvekillerinin tamamına yakının da aday olduğu gözlendi. Eski Yarbay Mehmet Alkan da adaylar arasında.
17:10 Salon içinde delegeler dışında kimsenin kalmaması uyarıları yapıldı. Oy kullanılması için oy pusulaları bekleniyor.
15:46 Muharrem İnce'den 'mükerrer imza' tartışmasına ilişkin yeni açıklama: "49 delegenin mükerrer imza attığını iddia ettiler, bu 49 delegenin kimler olduğunu hala tarafıma bildirmediler. Bu 49 delegenin listesini hala bekliyorum."
15:14 Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu'nun A takımından iki isim PM'ye aday olmadı. MYK'da yer alan Kamil Okyay Sındır PM'ye aday olmadı. Aynı zamanda genel başkan yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran da aday olmadı.
15:00 15 kişilik YDK üyeliği için ise 108 aday yarışacak. Kesinleşen listelerin ilan edilmesinin ardından seçim için hazırlıklara geçildi.
14:35 Parti Meclisi için aday sayısı kesinleşti. 488 kişi aday oldu.
DİVANDAN 'TİNER' UYARISI
13:55 PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi. Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendiri
3 İSMİN PM ÜYELİĞİ KESİNLEŞTİ
13:18 CHP Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 aday için 12 kişilik isim listesi açıklandı.
Buna göre, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer PM'ye 8 üyelik için aday gösterildi.
ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEBRİK TELGRAFI
13:06 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP liderine kongre tebriği. Erdoğan, telgrafla Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçilmesini kutladı.
12:16 Başvurulara ilişkin itiraz ve çekilmeler için bir saatlik süre tanındı.
11:40 CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için müracaat edenlerin isimleri okundu.
11:33 Yapılacak olan seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu. Aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.
11:30 Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktarıdığına göre, bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 523 kişi aday adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylar arasında çekilmelerin de olabileceği belirtildi.
11:10 Ankara Spor Salonu'nda PM ve YDK seçimi için hareketlilik arttı.
10:00 CHP PM adaylarının afişleri kurultay salonunda
09:30 CHP Kurultayı'nın ikinci gününde Parti Meclisi adayları Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı.
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