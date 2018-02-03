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CHP Kurultayı başladı (8) 

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 19:04 | Son Güncelleme

İNCE'NİN OYLARININ MÜKERRER OLDUĞU AÇIKLANDI, GERGİNLİK BAŞLADI Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkanlığı adaylığı için 1130 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'na, 165 delegenin Muharrem İnce'ye imza verdiğini açıkladı.

İNCE'NİN OYLARININ MÜKERRER OLDUĞU AÇIKLANDI, GERGİNLİK BAŞLADI
Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Genel Başkanlığı adaylığı için 1130 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'na, 165 delegenin Muharrem İnce'ye imza verdiğini açıkladı. Yılmaz Büyükerşen "Muharrem İnce'nin 165 imzası var ve bunlardan 2 imza sahibi imzalarını çekmişlerdir. 163 imzaya inmişti. 48'i mükerrer çıkmıştır. Geriye kalan 115. Bu sayı ile İnce'nin 127 oyu bulamamasına neden olmuştur. Buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu dilekçesi vardır: 'Genel başkanın aday tekliflerinin incelenmesi sonucu 48 delegenin her iki adaya imza verdiği bilgili paylaşılmıştır. İnce'nin 115 imzası görülmektedir. Mükerrer imzadan kaynaklı bir adayın genel başkanlık yarışına girememesi bana uygun gelmemektedir. Bu nedenle mükerrer oyu saptanan 48 imzanın benim genel başkanlığıma yönelik divanda dikkate alınmamasını diğer aday İnce'nin listesinde sayılmasını talep ederim.' Böylece her iki aday da genel başkanlık yarışına aday olarak katılmaktadırlar."
Erşen'in açıklaması üzerine sahneye çıkan Muharrem İnce, "Buradan 49 arkadaşıma sesleniyorum. Ben lütufla aday olmam delegenin taktiriyle aday olurum. Bu AKP faşizminin CHP'ye de bulaşmasıdır" dedi.
Yılmaz Büyükerşen'in "Bu bir çekilme midir Sayın İnce beyan etsin" İnce'yi destekleyenler tepki gösterdi. Daha sonra Muharrem İnce ve destekçileri sahneye çıkarak Divan Kurulu ile konuştu. Gerginliğin artması üzerine İnce ve beraberindekiler salonda kurultayı takip ettiği odaya gitti.

İNCE: "MÜKERRER OY YOK, O 49 DELEGE GENEL BAŞKANIN MARABASI DEĞİL"
Burada gazetecilere bir açıklama yapan Muharrem İnce şunları söyledi: "CHP'nin tüzüğü çok net. Tüzüğünde aday olmak isteyen genel başkan adaylarının imzaların mükerrer olursa eğer imza veren kurultay delegeleri divana çağrılır seç tercihini yap denir. Eğer 49 mükerrer varsa asla yok bundan emin olun çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok kendileri yaptırmıştır. Benim gücüm yok. Divan başkanı delegeyi divana çağırsa der ki İnce mi Kılıçdaroğlu mu? Böyle bir işlem yapılmadan genel başkan iki satır yazı yazmış İnce'ye yazın demiştir. O 49 delege genel başkanın marabası değil. Genel başkanının böyle bir hakkı yoktur. Benim böyle bir isteğim yoktur. Bu suni krizidir. Algı operasyonudur. Şu anda ben arayıp telefonuma mesaj atıp 'sana imza vermediğim için utanıyorum' diyenden tutun 'gelip imza veririm' diyenler topladığım imza kadar bunu söyleyenler var."

(FOTOĞRAF)

Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Mustafa TURAPOĞLU- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,(DHA)

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