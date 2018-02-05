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CHP Kurultayında ilk sonuçlar alındı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 02:52 | Son Güncelleme

CHP Kurultayında ilk sonuçlar alındı.CHP Kurultayının ikinci gününde ilk alınan sonuçlar, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri oldu.Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri şöyle sıralandı:“Lale Karabıyık, Zeki Kılıçaslan, Sibel Özdemir, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu ve Yunus Emre.”

CHP Kurultayında ilk sonuçlar alındı.
CHP Kurultayının ikinci gününde ilk alınan sonuçlar, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri oldu.
Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri şöyle sıralandı:
“Lale Karabıyık, Zeki Kılıçaslan, Sibel Özdemir, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu ve Yunus Emre.”

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