CHP Kurultayında ilk sonuçlar alındı.

CHP Kurultayının ikinci gününde ilk alınan sonuçlar, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri oldu.

Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu üyeleri şöyle sıralandı:

“Lale Karabıyık, Zeki Kılıçaslan, Sibel Özdemir, Burhan Şenatalar, Yüksel Taşkın, Fethi Açıkel, Ayşe Eser Danışoğlu ve Yunus Emre.”