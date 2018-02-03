CHP Kurultayı’nda imza krizi tırmandı

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda Muharrem İnce’nin başvurusunda mükerrer imzalar olduğu, bu yüzden resmen aday olamayacağı iddiaları üzerine tartışmalar yaşandı. Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği dilekçede 48 delegenin oyunu İnce’ye yazdırmak istediği için İnce’nin bu yolla aday olabileceğini bildirdi.

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı Ankara Arena’da devam ediyor. Kurultayda genel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin yarışacağı açıklanmıştı. Ancak Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Kılıçdaroğlu’nun bin 130 delegenin oyunu aldığını, İnce’nin ise 165 imzasının olduğunu ancak daha sonra iki delegenin imzasını geri çektiğini ve 48 imzanın da mükerrer olduğunu ve İnce’nin 115 imzası kaldığını böylelikle de aday olamayacağını söylemesi üzerine salonda gergin anlar yaşandı.

Divan Başkanı Büyükerşen, Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği dilekçede kendisi için oy veren 48 delegenin oyunu İnce’ye yazdırmak istediği için İnce’nin bu yolla aday olabileceğini bildirdi. Fakat İnce bir kez daha kürsüye çıkıp "Mükerrer oy istemiyorum, delegenin özgür iradesini istiyorum. Adalet Kurultayı diyorsunuz bana müzik bile çalmıyorsunuz. Müzikte bile adaletiniz yok sizin" diye tepki gösterdi.

İnce’nin konuşmasının ardından divanın önü karıştı. İnce, Divan Başkanı Büyükerşen’le tartıştı. İnce’nin taraftarları slogan atmaya başladı. Bunun üzerine İnce platformdan partilileri selamladı. Bu şartlarda İnce’nin adaylığının sürüp sürmediğinin belli olmadığı tartışılırken Büyükerşen salonda iki aday için oylama anonsu yaptırdı. Salondan ayrılan İnce, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“CHP’nin tüzüğü çok net. Tüzüğünde aday olmak isteyen genel başkan adaylarının imzaların mükerrer olursa eğer imza veren kurultay delegeleri divana çağrılır seç tercihini yap denir. Eğer 49 mükerrer varsa asla yok bundan emin olun çok iyi biliyorum. Varsa da kendileri yaptırmıştır. Benim bir gücüm yok kendileri yaptırmıştır. Benim gücüm yok. Divan başkanı delegeyi divana çağırsa der ki İnce mi Kılıçdaroğlu mu? Böyle bir işlem yapılmadan genel başkan iki satır yazı yazmış İnce’ye yazın demiştir. O 49 delege genel başkanın marabası değil. Genel başkanının böyle bir hakkı yoktur. Benim böyle bir isteğim yoktur. Bu suni krizidir. Algı operasyonudur. Şu anda ben arayıp telefonuma mesaj atıp ‘sana imza vermediğim için utanıyorum’ diyenden tutun ‘gelip imza veririm’ diyenler topladığım imza kadar bunu söyleyenler var.”

Kurultayda genel başkanlık seçimi için oylama saat 21.00’de başlayacak.