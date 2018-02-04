CHP Kurultayında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylaması başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında oylama başladı.
CHP Kurultayı ikinci günü devam ediyor. CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylaması başladı.
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