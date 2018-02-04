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CHP Kurultayında Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylaması başladı

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 19:33 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında oylama başladı.CHP Kurultayı ikinci günü devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında oylama başladı.
CHP Kurultayı ikinci günü devam ediyor. CHP Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylaması başladı.

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