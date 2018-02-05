Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayında sandıklar açıldı.
CHP Kurultayında ikinci gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylamaları yapıldı. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu yeni üyelerinin isimlerinin bulunduğu sandıklar açıldı.
Bazı milletvekilleri barikatların kaldırılması yönünde talepte bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kendi talepleri dışında barikatların konduğunu belirterek, barikatların kendilerine yakışmadığını ve barikatların kaldırılacağını ifade etti. Tezcan konuşmasından sonra barikatlar kaldırıldı.
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