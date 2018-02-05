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CHP Kurultayında sandıklar açıldı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 01:01 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayında sandıklar açıldı.CHP Kurultayında ikinci gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylamaları yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kurultayında sandıklar açıldı.
CHP Kurultayında ikinci gün Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu oylamaları yapıldı. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu yeni üyelerinin isimlerinin bulunduğu sandıklar açıldı.
Bazı milletvekilleri barikatların kaldırılması yönünde talepte bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kendi talepleri dışında barikatların konduğunu belirterek, barikatların kendilerine yakışmadığını ve barikatların kaldırılacağını ifade etti. Tezcan konuşmasından sonra barikatlar kaldırıldı.

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