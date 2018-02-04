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CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 21:10 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 36. Olağan Kurultayı’nın yapıldığı Ankara Spor Salonu’nda, kurultayın ikinci gününde 70 civarında CHP’li zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayın ikinci gününde, bazı partililer kustu ve mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı.

112 Acil Servis ekipleri söz konusu şikayetlerle 100'den fazla kişiye müdahale ettiklerini belirttiler. Durumu ciddi olanlar başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığınca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi.

Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.

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