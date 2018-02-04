CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayın ikinci gününde, bazı partililer kustu ve mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki 112 Acil Servis ambulanslarına taşındı.
112 Acil Servis ekipleri söz konusu şikayetlerle 100'den fazla kişiye müdahale ettiklerini belirttiler. Durumu ciddi olanlar başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Zehirlenmelerin içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığınca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi.
Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Erdoğan'dan Afrin'deki tank saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Elimizde bazı bilgiler var
İstanbullular yarına dikkat! İBB'den çağrı
Selfie faciası! Durumları ağır
Kilis ve Hatay'ın sınır ilçelerinde okullar tatil edildi! Valilik açıkladı
Erdoğan'dan İtalyan gazeteciye tepki: Sorunuzu düzeltmeme izin verin
İdlib'de, Rus uçağına düzenlenen saldırıyı Fetih el Şam üstlendi
Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'
CHP kongresinde yeni gelişme! Kılıçdaroğlu'nun listesi belli oldu
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Uzun süredir bekleniyordu
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum