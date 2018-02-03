CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP 36. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona giriş yaptı. Partililer Kılıçdaroğlu’nu coşkuyla karşıladı. Kılıçdaroğlu da partililere karanfil atarak selamladı. Kurultayın açılışının ardından Kılıçdaroğlu önemli değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları: (Zeytin Dalı Harekatı) Yüreğimiz, dualarımız onlarla beraber. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Biz Afrin'de bu ülke için, bayrak için, bizim için, çocuklarımız için mücadele eden Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine buradan selam gönderiyoruz. Açık ve net bir çağrıyı hükümete yapıyoruz. Suriye hükümetiyle derhal temasa geçiniz. Suriye hükümeti de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana biz de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Eğer Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa, akan kan duracaksa, Suriye devletiyle, hükümetiyle derhal ilişki kurmak gerekiyor. Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Lozan, verdiğimiz milli kurtuluş savaşının onur belgesidir. O onur belgesini hiç kimseye tartıştırtmayız.

CHP'ye zaman zaman haksız eleştiriler geliyor. 'Efendim, CHP vatandaşın sorunuyla ilgilenmiyor, CHP entellerin partisi' diyorlar. Onların yüzüne gözüne dursun. Senin dünyadan haberin yokken taşeron sorununu bu ülkenin gündemine hangi parti getirdi? Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimde Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı, Ankara'yı ve İstanbul'u alacağız. Bir tarih yazacağız. MÜKERRER İMZA SORUNU ÇÖZÜLDÜ Ancak mükerrer imza iddiası gündeme geldi. 49 delegenin iki adaya da imza attığı iddia edildi. CHP Millitevkeli Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun 49 imzanın Muharrem İnce’ye yazılmasını istediğini söyledi. Böylece mükerrer imza sorunu da çözüldü. Salonda iki aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yan yana oturması dikkat çekti. "Adalet ve Cesaret " temalı kurultaya AK Parti, temsilci göndermeme kararı aldı. CHP'DE İMZA KRİZİ



Muharrem İnce, 166 delegenin imzasıyla genel başkan adayı oldu ancak İnce'nin adaylığı için imza veren delegelerin bir kısmının mükerrer imza attığı ortaya çıktı. 166 imzadan 46'sının mükerrer çıkması durumunda İnce'nin aday olamama ihtimalinden bahsediliyor.

Muharrem İnce'nin topladığı imza sayısı aslında Kurultay'da yapılacak oylama açısından önemli. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te gerçekleşen 18. Olağanüstü Kurultay'da da aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, o kurultayda 177 imzayla, Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da 1155 geçerli oyun 740'ını almış, İnce ise delegelerden 415 oy almıştı. Böylece İnce, bir önceki adaylığına kıyasla 10 imza daha az toplamış oldu. CANAN KAFTANCIOĞLU PROTESTO EDİLDİ Öte yandan, Muharrem İnce eşi Ülkü İnce'yle birlikte salona Kılıçdaroğlu'ndan önce geldi. İnce salona girince partililer ayağa kalkarak alkışladı. İnce eşiyle birlikte partilileri selamladı. Diğer aday adayları ise platformda partilileri selamlamadı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu salona girdiği sırada ise partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atarak Kaftancıoğlu'nu protesto etti. GENEL BAŞKANLIK İÇİN 126 İMZA GEREKİYOR



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı. Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor. Buna göre aday adaylarının 126 delegenin imzasıyla başkanlığa aday olabilecek.

SALONDA 'EYY KILIÇDAROĞLU' SÖZLERİ Platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösteriliyor. Kurultayda 'Adalet' yürüyüşünü konu alan 'Adalet' filmi de gösterildi. "BURADAN AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultayının açış konuşmasını yaptı. MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumuna değinen Kılıçdaroğlu, "Hakkın hukukun ve adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir somut gerekçe gösterilmeden, talimat üzerine hapishanede siyasal esir olarak tutulmaktadır. Bu nedenle Enis Berberoğlu'na 36. kurultayımızdan bütün kurultay üyelerini ve katılımcıların, bütün yol arkadaşlarımın selamını, sevgisini, dostluğunu gönderiyorum. Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi, hiçbir belgeye dayanmayan, MİT tırlarıyla ilgiyi bilgiyi, belgeyi Can Dündar'a verdi diye gözaltına alındı, müebbet hapse mahkum edildi. İyi hal dolayısıyla da 25 yıla mahkum edildi. Mahkeme kararı bozdu, üst mahkeme ama hala içeride. Hiç kimse şu gerçeği unutmasın, MİT tırları ile tutanağı tutan hakim, savcı, jandarma komutanı FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan şu anda hapisteler. Şu soruyu 80 milyonun önünde yargı camiasına sormak istiyorum, terör örgütlerinin tuttuğu tutanaklar, bildiği bir sır nasıl olur da devlet sırrı olur? Terör örgütlerine devleti teslim edeceksiniz, sonra kalkacaksınız bunun intikamını CHP'ye göz dağı vermek için Enis Berberoğlu'nu tutuklatıp hapse atacaksınız. Buradan açık ve net söylüyorum, istediğiniz kadar baskı kurun, üzerimize gelin, biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Çünkü, biz Kuvay-ı Milliyeciyiz" ifadelerini kullandı.