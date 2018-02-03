HABER

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 12:03 | Son Güncelleme

CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara Arena Spor Salonu’na girmesiyle başladı. Kılıçdaroğlu kendisine karşı aday olan Muharrem İnce ile yan yana oturdu. İnce'nin başvurusunda mükerrer imzalar olduğu, bu yüzden resmen aday olamayacağı ve seçimde yarışamayacağı iddiaları üzerine 1 saati aşkın bir süre tartışmalar yaşandı. Kriz Kılıçdaroğlu'nun da devreye girmesiyle aşıldı ve İnce resmen aday oldu.

CHP 36. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonu’nda başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte salona giriş yaptı. Partililer Kılıçdaroğlu’nu coşkuyla karşıladı. Kılıçdaroğlu da partililere karanfil atarak selamladı. Kurultayın açılışının ardından Kılıçdaroğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

(Zeytin Dalı Harekatı) Yüreğimiz, dualarımız onlarla beraber. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Biz Afrin'de bu ülke için, bayrak için, bizim için, çocuklarımız için mücadele eden Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine buradan selam gönderiyoruz.

Açık ve net bir çağrıyı hükümete yapıyoruz. Suriye hükümetiyle derhal temasa geçiniz. Suriye hükümeti de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana biz de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Eğer Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa, akan kan duracaksa, Suriye devletiyle, hükümetiyle derhal ilişki kurmak gerekiyor.

Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Lozan, verdiğimiz milli kurtuluş savaşının onur belgesidir. O onur belgesini hiç kimseye tartıştırtmayız.

CHP'ye zaman zaman haksız eleştiriler geliyor. 'Efendim, CHP vatandaşın sorunuyla ilgilenmiyor, CHP entellerin partisi' diyorlar. Onların yüzüne gözüne dursun. Senin dünyadan haberin yokken taşeron sorununu bu ülkenin gündemine hangi parti getirdi?

Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimde Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı, Ankara'yı ve İstanbul'u alacağız. Bir tarih yazacağız.

MÜKERRER İMZA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Ancak mükerrer imza iddiası gündeme geldi. 49 delegenin iki adaya da imza attığı iddia edildi.

CHP Millitevkeli Veli Ağbaba, Kılıçdaroğlu’nun 49 imzanın Muharrem İnce’ye yazılmasını istediğini söyledi. Böylece mükerrer imza sorunu da çözüldü.

Salonda iki aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yan yana oturması dikkat çekti.

"Adalet ve Cesaret " temalı kurultaya AK Parti, temsilci göndermeme kararı aldı.

CHP'DE İMZA KRİZİ

Muharrem İnce, 166 delegenin imzasıyla genel başkan adayı oldu ancak İnce'nin adaylığı için imza veren delegelerin bir kısmının mükerrer imza attığı ortaya çıktı. 166 imzadan 46'sının mükerrer çıkması durumunda İnce'nin aday olamama ihtimalinden bahsediliyor.

Muharrem İnce'nin topladığı imza sayısı aslında Kurultay'da yapılacak oylama açısından önemli. 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te gerçekleşen 18. Olağanüstü Kurultay'da da aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, o kurultayda 177 imzayla, Kemal Kılıçdaroğlu ise 944 imzayla aday gösterilmişti. Kılıçdaroğlu, 18. Olağanüstü Kurultay'da 1155 geçerli oyun 740'ını almış, İnce ise delegelerden 415 oy almıştı. Böylece İnce, bir önceki adaylığına kıyasla 10 imza daha az toplamış oldu.

CANAN KAFTANCIOĞLU PROTESTO EDİLDİ

Öte yandan, Muharrem İnce eşi Ülkü İnce'yle birlikte salona Kılıçdaroğlu'ndan önce geldi. İnce salona girince partililer ayağa kalkarak alkışladı. İnce eşiyle birlikte partilileri selamladı. Diğer aday adayları ise platformda partilileri selamlamadı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu salona girdiği sırada ise partililer 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye slogan atarak Kaftancıoğlu'nu protesto etti.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN 126 İMZA GEREKİYOR

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıkladı. Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor. Buna göre aday adaylarının 126 delegenin imzasıyla başkanlığa aday olabilecek.

SALONDA 'EYY KILIÇDAROĞLU' SÖZLERİ

Platformun arkasındaki ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Eyyy Kılıçdaroğlu”, “Dinle dinle” sözlerinin yer aldığı klip sık sık gösteriliyor. Kurultayda 'Adalet' yürüyüşünü konu alan 'Adalet' filmi de gösterildi.

"BURADAN AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 36. Olağan Kurultayının açış konuşmasını yaptı. MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumuna değinen Kılıçdaroğlu, "Hakkın hukukun ve adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir somut gerekçe gösterilmeden, talimat üzerine hapishanede siyasal esir olarak tutulmaktadır. Bu nedenle Enis Berberoğlu'na 36. kurultayımızdan bütün kurultay üyelerini ve katılımcıların, bütün yol arkadaşlarımın selamını, sevgisini, dostluğunu gönderiyorum. Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi, hiçbir belgeye dayanmayan, MİT tırlarıyla ilgiyi bilgiyi, belgeyi Can Dündar'a verdi diye gözaltına alındı, müebbet hapse mahkum edildi. İyi hal dolayısıyla da 25 yıla mahkum edildi. Mahkeme kararı bozdu, üst mahkeme ama hala içeride. Hiç kimse şu gerçeği unutmasın, MİT tırları ile tutanağı tutan hakim, savcı, jandarma komutanı FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan şu anda hapisteler. Şu soruyu 80 milyonun önünde yargı camiasına sormak istiyorum, terör örgütlerinin tuttuğu tutanaklar, bildiği bir sır nasıl olur da devlet sırrı olur? Terör örgütlerine devleti teslim edeceksiniz, sonra kalkacaksınız bunun intikamını CHP'ye göz dağı vermek için Enis Berberoğlu'nu tutuklatıp hapse atacaksınız. Buradan açık ve net söylüyorum, istediğiniz kadar baskı kurun, üzerimize gelin, biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Çünkü, biz Kuvay-ı Milliyeciyiz" ifadelerini kullandı.

DENİZ BAYKAL VE ENİS BERBEROĞLU VURGUSU

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilk bölümünü eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a ve tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'na ayırdı. Konuşmanın açış bölümünün ardından gündemin ikinci maddesinde yer alan, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması bölümüne geçildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Başta Afrin olmak üzere bu topraklar için şehit düşmüş tüm kahramanlarımız Mustafa Kemal'in Mehmetçikleri için yaptık. Bu nedenle saygı duruşu ve İstiklal Marşı her toplantımızın olmazsa olmazıdır" dedi.

DİVAN BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN OLDU

Kılıçdaroğlu, başkanlık divanın oluşturulması için yeter sayısının olduğunu ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Divan Başkanı olarak önerildiğini ifade ederek, Büyükerşen'in 36. Olağan Kurultayı yönetmesinin oy birliği ile kabul edildiğini ifade etti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YEDİNCİ KURULTAYI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti. Bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012 ve 5-6 Eylül 2014'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016'da olağan kurultaylar gören Kılıçdaroğlu, şimdi 36. Olağan Kurultay'a hazırlanıyor.

Son dakika! AK Parti CHP Kurultayı'na Temsilci göndermeme kararı aldı
Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına aday mı olacak?
CHP'de kurultay günü: Çekişmeli Genel Başkanlık ve PM yarışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Kurultay CHP muharrem ince Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

İlginizi Çekebilir

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

AK Partili eski vekilden çok ağır sözler!

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP'li Özgür Özel'den flaş çıkış: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

Okuyucu Yorumları 93 yorum
bu adama hala destek veren var anlamıyorum .işi gücü boş konuşmak pkk ypg ye destek ver o kadar taraftar topla demekki bu ülkede hala ülkesinmin değerini bilyene kişiler var.chp içinde pkk sempatizanı çok var onlara destek veren pkk ypg destek vermiş sayılır.
@buffer_mistik sen endi partin adına konuş ne mal olduğun belli hizip yaratamayacaksınız
buffer sende beyin bulan olursa haber etsin. pyd ve ypg yi kobaniye pesmergelerin yardim etmesini saglamak icin jet koridor açan akp degil mi? davaro
@buffer_mistik Kaftancıoğluna yapılan protesto; Chp yönetimi ile Chp liler arasındaki görüş ayrılığını ortaya koyuyor..... Seçmenler istifa etmez..... Yönetimler istifa eder..!
ypg terör örgütü mü eyyyy chp yöneticileri.... chp=hdp 6-8 ekim olaylarını başlatan katil başkan selahattine de bir selam gönderseydiniz
hayal mi olur bilmiyorum ama kılıçdaroğlu çıksa ve muarrem ince lehine çekiliyorum dese ülke daha güzel bir yer olsa
Kılıçdaroğlu yine stand up yapıyor.
@cumyil Öyle olsun, en azından camdan okumadan konuşuyor! Bu da topunuza kapak olsun!
birbirlerine fazla hasar vermeseler bunlar devlet yönetmeye kalksa birbirlerini vururlar.
@galipugurbenli sayın kılıçdaroğlu 8 seçim kaybetsin genel kurullarda her defasında genel başkan olsun tek adamlık olmasın buna demokrasi diyin sonra akp tek başına iktidar olunca tek adamlık rejimi dikdatör diyin . nasıl bi çelişki bu?
@kemler Sen önce DEMOKRASİ nedir, onu oğren ondan sonra FETVA ver!
Sizin getireceğiniz adaletin içine tüküreyim ben.
kim seçilirse seçilsin, davarda seçilebilir Malda seçilebilir, hainde olabilir, atatürk ve türk düşmanıda olabilir, siz eğer haladaha maske arkasında saklananları görmediğiniz sürece tıpış tıpış sürü halinde gidip atanızın sandığınız partiye oy vereceksiniz, kazanan yine kürt ve alevi maskesi arkasına saklanmış ermeniler olacak,
yav yeter artık bırak koltuğu yeter yaa
kılıcdaroglu adamdır gerisi madamdir. kılıcdarogluna tam destek hep destek..
yine seçerler Kılıçdaroğlunu aynı tas aynı hamam devam ederler.
değişim değişim değişim
hdp ile birlikte iyi salladık diyordunuz yalandaroğlu. atatürkçüleri pkklılarla bir kareye siz soktunuz.
@atakan.kdr Tüneller açılırken mi? yoksa oslo'da mı iyi salladık demişlerdi?
KEMAL BEY KALİTELİ BİR İNSAN AMA TÜRKÜYEDE MESHEPCİLİK OLDUĞU SÜRECE SECİMLERDE ZAFER ZOR. SİZE TAVSİYEM PARTİNİN BAŞINA İYİ KONUŞAN BİR MÜEZZİN GETİRİN BAKIN %65 garanti. BU SADECE BİR TAHMİN AMA KEMAL BEY ÇOK İYİ BİR SİYASET ADAMI. KENDİSİNİ YANLIŞ YÖNLENDİRENLER VAR ONLARDA AKP NİN ADAMLARI BUNA DİKKAT EDERSE OYUMU SEVE SEVE VERİRİM. İSTANBUL İL BAŞKANI ÇOK HATALI BUNUDA SÖYLEMEDEN GEÇMEYEYİM
kendilerini kuvaiye milliye ruhu diye tanıtan adaletten bahseden devletin sırrını ajan can dündara gelip teslim eden fetöcüleri savunan bu adamlara kaldıysak yandık 35 yıldır pkk ile mücadele ederken şehit verdiklerimizin hesabının sorulması kimlerin partisi olduklarının kanıtı bunu herkes biliyor ve susuyor seçimlerde bunun cevabını chp li gerçek Mustafa Kemalin askerleri soracaktır haberiniz olsun ülkesine katil diyenleri toplayıp partine almanın hesabını sandıkda vereceksin ve Türkiye kurtulacak KK
aynen partimizi bu fetöcü kemalden kurtarmalıyız acilen. parti pkk lı doldu
@ardaank Kozmik odayı da hallaç pamuğu gibi bunlar ortaya saçmıtı,
Beyfendide birazcık Atatürkçülük olsa biraz chpyi düşünse birazcık Türkiye'yi düşünse zaten aday olmaz. Senelerdir kazanamıyorsun bukadar Erdoğan ülkeyi yanlış yönetiyor ozaman neden hala kazanamadığın partinin başındasin. Demokrasiden bahsediyorsunuz ama ben oradaki seçmenlerin yandaş olduğuna eminim. Devam edin böyle devam edin çok güzel yapıyorsunuz
YENİLEN KEMAL GÜREŞE DOYMAZMIŞŞ....
Ne yazikki güzelim CHP bugün Atatürk'ün arkasına sığınmis radikal gruplarin elinde.Gercek CHP liler pariden ya uzaklastirildilar yada susturuldular.Uyanin
Kemal kilicdaroglu nu bir muhafazakar olarak seviyorum...
CHP'de inanılmaz bir mezhepçilik var. Delegelerin çoğu Alevi kökenli, parti örgütlerinde, il başkanlıklarında ne kadar sünni varsa liste dışı bırakıyorlar veya pasif görevler veriyorlar. İzmir kurultayı kavgası da bu yüzden. Kılıçdaroğlu'nun bu kadar basiretsiz olduğu halde genel başkan seçilmesinin nedeni budur. Liyakata değil mezhebe bakıyorlar, Baykal'ı çok arıyoruz. CHP çoktan öldü.
KİM GELLİR SE GELSİN CHP ZİHNİYETİ AYNI ....
bu chp liler eşlerini aldatıyor, eşleri de nedense lüksten olabilir susuyor, bunlar çok eşliliği yaşıyor!
EĞER CHP DELEGELERİNDE ZERRE VİCDAN ZERRE AKIL VARSA BU PKK BOZMASI KILIÇDAROĞLUNA TEK OY DAHİ VERMEZLER....
Akp.ye helal olsun, IMF olan 12.5milyar dolar borcumuzu kapattı, Yurt dışına 148milyar dolar faiz, yurt içine 690milyar TL ödedi, 430milyar borçumuz var, köprüler tüneller yollar geçsen de geçmesen de paralı, ülkeyi akp dışında yönetebilecek madalyalı yahudimiz daha yok, samandan mamaya kadar ithal ediyoruz, yerli milli otomuz isveçten, kefen ve imamlar hazır, heran her ülkeyle savaşa girebiliriz, , önümüzdeki seçim tabiki RTE... aktrollere gelsin
DERSİMLİ ZAZA KEMAL ATALARI OLAN SEYİT RIZA VE ŞEYH SAİTİN YOLUNDA ÇOK GÜZEL İLERLİYORR....
çok haklısın ama bunu gören yok
bütün kurultay ve belediye başkanları hepsi alevi kendinden başkasına kız vermeyenler kendinden başkasına koltukta vermiyorlar
Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Lozan, verdiğimiz milli kurtuluş savaşının onur belgesidir. O onur belgesini hiç kimseye tartıştırtmayız demiş yahu lozanda ülkeyi sattınız ülkeyi hala lozani savunuyorsunuz
@acarxxx1980 Seni doğurana da yetiştirene de yediğin ekmek ve soluduğun oksijene de, diyorum.. Topunuzu bir yahudi madalyasıyla satınaldılar, size lozan batıyor tabi
MUHARREM İNCE SEÇİLİRSE CHP OYLARI ARTAR
kılıçdaroğlu gitmeden chp oyunu artıramaz. hdp ye yakınlığı yüzünden sadece kemikleşmiş oyu alabilir. Muharrem ince tek umudu chp nin
Halk CHP yi bu delege partisini işte bu yüzden tercih etmiyor....Demokrasiden uzak bir parti...en azından AK parti halk tarafında seçilip başa geliyor... Bu delege partisi bile olamaz, değilki Halkın Partisi olsun. Bu parti Atatürkün partisi hiç olamaz...
Chp nin içine hdp kaçmış Muharrem.Bu sefer oy yok size sende Meral e gel.
Kemal abi söylemlerin çok sertti, yumuşatmak için sıcak su kullandım ve de çok korktum,
Bahçeli nin üzerine Chp 4 kurultay yaptı Syn Bahçeli de Kendine muhalif Ülkücü vekillerimizi partiden kovup partiyi de Saraya teslim etti. verdiğim oylara yazık.
İmza vermesini bilmeyenler delege yapılmış. Ulan senin verdiğin imzanın da seninde taaaa....
BU KEMALİN TEK DERDİ VAR CHP DEN DERSİMİN İNTİKAMINI ALMAK GERİSİ HİKAYE....
Sayın inceyi gormek istiyoruz butun partilere örnek olsun partiniz babanızın malı değildir zamanı gelen beceremeyen gider
Kurultay sonucu:Sn KILIÇDAROĞLU ile yola devam Sn İNCE önümüzdeki seçimlerde emekli
MUHARREM İNCE+AKŞENER = MİNİMUM %51
Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetmişsin hala koltuk peşindesin,bı cekilde taze kan gelsin Muharrem İnce nin önünü ac, ama nerdeee,dertleri millet deil koltuk
işleri güçleri hile bizans oyunları. baykalı sahtekarlıkla hile ile genelbaşkanlıktan indirdi şimdide muharrem inceyi engellemekiçin türlü dümenler peşinde. hırsız var chp de hırsız varrr.
Yazık yazık şunların konuşmalarına konuştuklarına,hepsi kudurmuş köpek gibiler.ağıza alınmayacak sözler.Türkiye mize hiç yakışmayan,hal ve hareketler.böyle şahızlar çıkıp ta konuşurken izlemekten ben utanıyorum.Türk Milletine toplumuna yakışmayan kişiler,kim olursa olsun,bu şekilde herkes sizi sizleri izliyor.bumu yönetim idare özenciniz,bumu yönetmek istediğiniz tavır.aman Allahım siz hiç konuşmayın,Kılıçdaroğlu sen İnce bu ne şiddet bu ne celal,Allah sizlerin şerrinden korusun bu milleti,bu zaman da bile nefret kin fesat içiniz kaynamış zift gibisiniz.bu CHP Atatürk prt.değil malesef değil
@gul_yaz81419 eminim erdogan konuşurken zevkten dört köşe oluyorsundur he nersin
yorumumu iyi okumamışın ,anlayamadığına göre, kim olursa olsun demişim bakınız.Cumhurbaşkanı olsun Kılıçdaroğlu İnce vs.ben kim olursa olsun ,bu şekilde konuşmalar hiç yakışmıyor dedim,,,siz nerenin le anladınız cvp yazdınız?
Diğer Haberler
Bakan Tüfenkci: Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli (2)

Bakan Tüfenkci: Türk ordusu azami derecede sivillere karşı dikkatli (2)

Şanlıurfa'da Faruk Çelik'e coşkulu karşılama (2)

Şanlıurfa'da Faruk Çelik'e coşkulu karşılama (2)

Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar

Meral Akşener'den sert sözler: Öcalan'ı bilge lider yaptılar

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (2)

Akşener, memleketinde esnafı ziyaret etti (2)

AK Parti İl Başkanı Dağdelen: “Her yerde olacağız”

AK Parti İl Başkanı Dağdelen: “Her yerde olacağız”

AK Parti’li Karaaslan: “Mehmetçikler dünyaya kök söktürüyor”

AK Parti’li Karaaslan: “Mehmetçikler dünyaya kök söktürüyor”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.