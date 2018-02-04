CHP kurultayında zehirlenme

Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında bazı kişiler zehirlendi.

CHP Kurultayında ikinci gün devam ediyor. CHP Kurultayına katılan vatandaşların bazıları rahatsızlandı. Yedikleri yemekten olduğu iddia edilen kişiler ambulanslara alındılar. Bazı vatandaşlar ise dışarıya çıktılar.

Divanlık Başkanlığı tarafından yemek konusunda katılanlara uyarı yapıldı.