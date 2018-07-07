CHP'li Özgür Özel: Erdoğan tek başına! AK Partililere ihtiyacı yok

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, beraberindeki partisinin Manisa milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile Meclise gelerek, kaydını yaptırdı. Özel'in milletvekili rozetini CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba taktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP 'ye yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, Erdoğan'ın seçimden önceki stratejisini sürdürerek, ülkeyi kamplaştırdığını, gerilimi devam ettirdiğini ve rakiplerini şeytanlaştırdığını vurguladı.

Özgür Özel, "Bunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yakıştırmak mümkün değil. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı bunu kendine yakıştırıyor. Tarzı, siyaseti bu. Bir partiye 6 milyon oy vermiş seçmeni, bugünden düşmanlaştırmak kabul edilebilir bir yaklaşım değildir." diye konuştu.

"BÖYLE DEVAM ETMEZ"



CHP'nin milletvekili sayısını artırmak için gayret gösterdiğini, cumhurbaşkanı adayının büyük bir mücadele verdiğini belirten Özel, "Bu kadar alın terine, bu kadar insanın umuduna, kazanamayanların üzüntülerine karşı ülkenin cumhurbaşkanının daha yapıcı dil kullanması lazım. Maalesef üzülerek takip ettik. Hak ettiği dozda bir cevabı vermeyi biliriz ama her yeni başlangıcın bir umudu içinde barındırması gerekir. Bu çatı bunu hak ediyor ama bu özeni biz gösterirken ülkenin cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı göstermiyorsa değerlendirmeyi de ona oy veren seçmenleri yapacaktır." ifadelerini kullandı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayını, 81 milyonun cumhurbaşkanı adayı olarak yola çıkardığını kaydeden Özel, "Seçimi kazanmanın nasip olduğu cumhurbaşkanının, ülkenin ana muhalefet partisine kullandığı bu özensiz ve düşmanlaştırıcı dili kınıyoruz. Ümit ediyoruz, böyle devam etmez." diye konuştu.