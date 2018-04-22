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CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

CHP'li vekillerin partisine geçmesine ilişkin açıklama yapan Meral Akşener, "Ortak tuzak kurdular, boşa çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun adımı her türlü takdirin üzerinde." dedi.

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

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24 haziran erken seçim İYİ parti Meral Akşener seçim 2018

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