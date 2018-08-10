CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

AK Parti'nin eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan çarpıcı yorumlarda bulundu.

Şener paylaşımında, "Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!" dedi.

Şener'in paylaşımı çok sayıda etkileşim alırken, kendisine tepki gösterenler de oldu.

Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir.

Peki! Ya bir diktatör?

“İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi?

Zinhar, diyemez!

Ama zinhar, düşünmez sanmayın! — Abdüllatif Şener (@senerabdullatif) 9 Ağustos 2018

Bazı tepkiler;



