HABER

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 09:53 | Son Güncelleme

AK Parti'nin eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener kur artışına ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şener'in paylaşımı çok sayıda etkileşim alırken, tepki de topladı.

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

AK Parti'nin eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yaşanan kur artışına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan çarpıcı yorumlarda bulundu.

Şener paylaşımında, "Demokratik bir iktidar, ekonomik kriz istemez. Çünkü kriz, iktidarının da sonu demektir. Peki! Ya bir diktatör? “İyi bir kriz çıksın, piyasa çöksün, kimsede para kalmasın, siyasi güç paranın da tek sahibi olsun” demez değil mi? Zinhar, diyemez! Ama zinhar, düşünmez sanmayın!" dedi.

Şener'in paylaşımı çok sayıda etkileşim alırken, kendisine tepki gösterenler de oldu.

Bazı tepkiler;

mbnm

zxczx

cvvbc

hk

kj


PARTNERKızıyla denizdeKızıyla denizde
AK Parti'de 'seçim' kampı! Kurmaylar 'ilk kez oluyor' dediAK Parti'de 'seçim' kampı! Kurmaylar 'ilk kez oluyor' dedi
Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak! Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar abdüllatif şener ak parti

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

AK Parti'yi karıştıran yolsuzluk iddiası!

AK Parti'yi karıştıran yolsuzluk iddiası!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu

Güldür Güldür'den ayrılan İrem Sak'ın yeni dizisi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Okuyucu Yorumları 43 yorum
kovulmanın şuursuz saldırısı .. boş insan boş laf uyumu
sözde milliyetçilere soruyorum nasıl milliyetçisiniz? akp suriyelileri doldurdu suriyelilere laf ettirmiyorsunuz akp yerli üretimi tüm yerli şirketleri bitirdi herşey yurtdışından geliyor bunu destekliyorsunuz nasıl milliyetçisiniz? milliyetçilik nedir açıp bi bakın tabi okuma biliyorsanız
@huseyintopal34 onlara milliyetçi demiyoruz akmal diyoruz sevgili kardeşim.
dolar 2 günde 1 tl arttı ama hükümetten çıt yok!! laf söyleyene ise sözde milliyetçilerin sözlerini görüyoruz
DOĞRU SÖZE ŞAPKA ÇIKAR.10 SENELİK SABUN KÖPÜĞÜ EKONOMİSİ GELDİ GEÇTİ.
sabun ve köpüğü nereye kaçtı.bi zahmet kendini yokla...
Yazık , Kendini bu kadar bilgili gören cahil takımı hezeyanla ne yapacaklarını iyice şaşırdılar, gündemde kalabilmek için böyle şeyler söyleyecegine bacaklarını vücudunu aç daha çok dikkat çeker böylece devamlı gündemde kalır TV lere çıkarırlar
@ar.turk Sizin AKP deki topçu, Lamborghini ile gelen motorcu vekilleriniz daha zeki maşallah. Bak ülkenin refah seviyesini yükselttiler maşallah inşallah...
Ulan millet senin Konya'da suratın tükürdü yuhaladı da banaısın demedin. Senin gibi adam olmaz olsun. Reisimiz sağolsun.
Ne yaparsan yap bu millet sana deger vermez şimdi oldugu gibi CHP'den kontejyan adayı olarak sıgıntı millet vekili olursun.
Fotoğrafçıyım kağıtlarımızı EURO bazında alıyoruz..2016 martında aldığım fiyatı 185 tl olan kağıt az önce baktığımda 470 lerde (70 euro) idi..ama yinede ALLAH CC şükürler olsunki AKPARTİ ilk fırsatta partisini satıp 15 TEMMUZ GECESİ HİÇBİRŞEY YAPMAYIP TELEVİZYONDAN DARBE OLMASINI BEKLEYEN CHP gibi bir partiye geçen sizin gibilerden temizlendi..eyyy APTULLATİF ŞENER şöyle dön aynaya bakta sırf AKPARTİ ye kızıp ne tür bataklığa düştüğünün farkına var...
doğru söyleyeni 9 köyden kovarlarmış
zihniyete bak
Ülke batıyor, millet Reis de Reis demiş. Helal olsun, demek ki hepiniz hazırlığınızı yapıp dolarları almışsınız.
Dolsa ne olur , dolmasa ne olur diyen bir hükümetten ne beklenebilir ki
simdi sorarim bim'e akpartinin erdoganin diyen zatlara abdullatif sener bim sahiplerinden ve chp m.vekili not ben mhpliyim
CEHAPE KURULTAYA GİTSEYDİ DOLAR ŞİMDİ ÜÇ LİRAYDI, VAY MAYDANOS KAFALILAR VAY.
Sayın milletvekili doğru demiş 2 Ocak 2018 Dolar: 3,77 TL Bugün 6 TL'nin üzerinde yılbaşından bu yana TL %60 değer kaybetmiş hala burda kötü giden ekonomiye kılıf için başkasını suçlayan kitle
hadi ordan hadi .. a.latif şener denen insan müsvettesi. senin o kuş beyninden idareyi öğrenecek değiliz. diktatör görmek istiyorsan o yanında ki sözde apolet sökücülere bakacaksın, seni zamanında adam zannedip piyasaya sürenlere değil. seni gidi satılmış seni.. işine bak işine boş lafların vekili
bu zavalliya bak iktidarın zorda kalmasindan ülkenin değer kaybetmesini fırsat bilip de mutlu oluyor siyonizmin tetikçisi
GÖREVİNİ HARFİYEN YERİNE GETİRİYORSUN YAZIK ANCAK HİZMET KARLIK SİZİ BASINA TAŞIR REKLAMINIZ YAPILIR
Kuyruk acısı! Dansöz Asena senden daha onurlu daha Şerefli.
sen kimsin...! sizin gibiler chp ye geldikten sonra chp de karıştı.
Dolar almış başını gidiyor, şu anda benim partim iktidarda aman ses etmiyeyim diyenler, bir kaç ay içinde bu artış fiyatlara yansıyınca o zaman göreceğim sizin seçim akşamı "Koydukmuuuuuuu" diye anırmanızı... Kimin kime koyduğunu belki anlarsınız... Hiç sanmıyorum ya....
@42efsane_42 aynen oyle halen savunuyolar vatan hainini
Şeytanın emir eri şener...
@seyit_uzunoglu tayip melek mi bence zebani
Açık artırmalık adam.
bize sabredin diyenler lux içinde bizim halk halen direnişe devam diyor
Kahpe içerde olunca kapı kilit tutmazmış bu gün dolar 6 tl oldu diye rahibi veren yarın 10 tl olmasın diye nerelerini verir unutmayın atalarımız karşımızda bizden çok güçlü devletler var silaları herşeyleri var diye çankkalede geliboluda sakaryada diyer cephelerde savşmasaydı sizin gibi sızlansaydı maaşınızı su an ya dolar yada auro olarak alırdınız
REZİLLİK SATILSA ABDULLATİF ŞENERİ ADRES GÖSTERİRİM. YAHU AK PARTİDEN İLŞİGİ KESİLMİŞ BİRİNİN AK PARTİ LEHİNE KONUŞMASI ZATEN BEKLENMEZ AMA ALEYHTE KONUŞMANIN BU KADARIDA OLMAZKİ ADAM UTANIR. TAM BİR REZALET
ABD Karşılıksız bastığı kağıtla dünyayı satın alıyor ABD nin dış borcu 20 tirilyon dolar ama ABD de kriz yok çünkü parayı kendi basıyor. İstediği ülkeye yaptırım uyguluyor istediği terör örgütüne silah veriyor, yaptırım uyguladığı ülke ile kendi bankaları ve şirketleri iş yapıyor ama ceza almıyor. Ben dünyanın ağasıyım diyor.
BU GEVŞEK LAFTA DEĞİL ÖZDE DİKTATÖR OLAN ŞU ANDAKİ LİDERİ İÇİN YARIM KAŞIK BİR ŞEY SÖYLESE YA SIKIYORSA
@suatsesiguzel yaa birak allah askina devlwti yoneten daha once gelir baskanlik geldi bak bunlar meyvalari suku sulu istirin yiyin doyunca bi yerlerinize sokun
HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN LÜTFEN! UNUTMAYIN Kİ HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ!
@northstar123 gemi batti bebegim
senin gibi dalkavuk işbirliçiler olduğu müddetçe dolar da artar mark ta artar çünki siyasi saldırıların zemin ve karşılık bulabilmesi için içerden destek görmesi gerekir işte hiç şaşmadan söylüyorum bu saldırıların içerideki destekçileri siz değilmisiniz dönek ödlek her dönemin ameriken uşaklığını yapanlar sizin gibi çok var ama bu millet bu saldırıyıda pükürtecek allahın iznyle sen yine şaklabanlığa devam edeceksin
@mobidik6765 halen göremiyonuz ya bu tayip bu isi beceremiyo artik ucurumdan düstük bebegim kiyisinda degiliz artik
Nerde doğru söyleyen bir adam var bu Aktroller hemen hakaretler ile saldırmalar yaparak aldıkları paranın hakkını veriyor ekonominin bu durumundan ezilen bazıları şakşakcılığınıza devam edin de, bari dürüst halk adamlarını saldırmayın
Sayın Şener 2007 yılında cumhurbaşkanı adayı gösterilseydin vede seçilseydin bugun söylediklerinin hiçbirinden bahsetmeyecektin..hatırlar mısın o günlerde cehepe ŞENER aday olursa kabul ederiz demişti...siz aday gösterilmeyince tavrınızı koydunuz..kuyruk acınız bundan dolayıdır..Koltuk sevdalısı olduğunuzdan dolayı koltuğa yapışan adamın yanındasınız..SAYGILAR
DOĞRU SOYLUYOR
vekil bey sen önce hangi bayrağa selam verdiğini belirle sonra yorumlarını paylaş bence
Yahudi çıkarlarına hizmet bu kadar olur. israilden işaret fişeği atıldıkça böyleleri çıkıp aldıkları replikle konuşuyor.
Diğer Haberler
Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

AK Parti'de 'seçim' kampı! Kurmaylar 'ilk kez oluyor' dedi

AK Parti'de 'seçim' kampı! Kurmaylar 'ilk kez oluyor' dedi

Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak!

Ankara'da bomba kulis: Kılıçdaroğlu bugün açıklayacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Enes Berberoğlu'nun eşi: CHP'ye kırgınım

Enes Berberoğlu'nun eşi: CHP'ye kırgınım

MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi

MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.