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CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 10:12 | Son Güncelleme

OHAL'e tepki olarak sakal bırakan eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 2 yıl sonra, OHAL'in kalkacağı 19 Temmuz'da sakalını kesti.

OHAL’in sürdüğü 2 yıl boyunca sakalını kestirmeyen Atıcı, OHAL’in sona ermesinin ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Meclis berberine geldi. İlk sözü, “Nihayet 2 yıl sonra sakalımı kesmek için Meclis berberine geldim” olan Atıcı OHAL’in 2 yıllık bilançosunu anlattı.

Parlamento tarihinin belki de en uzun siyasi eylemini gerçekleştirdiğini söyleyen Atıcı, “Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım” dedi.

Atıcı, OHAL’in ardından Meclis’e sunulan yasa teklifini “OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirilmek isteniyor. 3 ayda bitireceklerini söylediler, 2 yıl sürdü. Şimdi 3 yıllığına uzatmaya çalışıyorlar” eleştirdi.

KİTAP YAZACAK

Sakalının 31 santimetreye kadar uzadığını söyleyen Atıcı, kesilen sakalının bir tutamını hatıra için saklayabileceğini söyledi. Atıcı, kızının da rüyasında 5 kez sakalını kestirdiğini gördüğünü, saklamak için onun da bir tutam istediğini anlattı.

ohal dede

Uzun sakalı nedeniyle “ohal baba, ohal dede” gibi lakaplar takıldığını, Karl Marx’tan Gandalf’a isimlendirmeler yapıldığını anlatan Atıcı bu süreçle ilgili bir kitap yazacağını söyledi. Atıcı açıklamasının ardından sakalını kestirdi. (GazeteDuvar)


PARTNERAralarında 30 cm varmış!Aralarında 30 cm varmış!
CHP’li Aytuğ Atıcı OHAL’e tepki olarak uzattığı sakalını kestirdi (1)CHP’li Aytuğ Atıcı OHAL’e tepki olarak uzattığı sakalını kestirdi (1)
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OHAL Aytuğ Atıcı sakal CHP

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
bunların işi şhowdan başka hiç bir işe yaramazlar
adama dönmüşmüdür acabaaaaa
@06ayzek06 ha sizin hoca tayfasının alayı madam o zaman?
HAHAMLARA BENZİYORDUN KESTİRME LAZIM OLUR.
@apartmanyikan yahudiden üstün hizmet ve cesaret madalyası alanlara söyle sen o lafı
@apartmanyikan sizin hoca tayfası da haham o zaman? yani bu anlama geliyor bir yerde?
Milletin vekillerine bak.. Yazık...
bu tiplerde gündemde nasıl olurum derdinde.
ermeni demi bu adam ne işi var burda
Sakalını kestin veya kesmedin ne fark eder bunun bir açıklaması varmı.
AKP rejimi değiştirmiş CHP OHAL kalktı diye seviniyor. Protestonuz gerçekten işe yaramış. Tebrikler..
Sakalını kessen ne fark eder. Adam olman için kafanı kesmen lazım....
kafanı kes pis pkklı
seni meclise sokan chp zihniyeti utansın....
begendim yumurta gibi olmus valla ????
sakalları fetöcülere dağıt,himmet ve uğur getirmesi için,..
SEN SAKALDAN BİZLERDE OHALDAN KURTULDUK ŞÜKÜR ALLAH BETERİNDEN ESİRGESİN MİLLETİMİZİ İŞLLH
ADAMIN SAKALI HABER OLDU İŞLLH İYİYE OLUR
SAKAL KILLARINI SAKLA İLERDE GEREKLİ OLABİLİR
HELAL OLSUN KARDEŞİM DİK DURAN ADAMLARI BU ÜLKE PEK SEVMEZ SANA SAYGI DUYUYORUM
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