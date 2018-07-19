CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

OHAL’in sürdüğü 2 yıl boyunca sakalını kestirmeyen Atıcı, OHAL’in sona ermesinin ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Meclis berberine geldi. İlk sözü, “Nihayet 2 yıl sonra sakalımı kesmek için Meclis berberine geldim” olan Atıcı OHAL’in 2 yıllık bilançosunu anlattı.
Parlamento tarihinin belki de en uzun siyasi eylemini gerçekleştirdiğini söyleyen Atıcı, “Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım” dedi.
Atıcı, OHAL’in ardından Meclis’e sunulan yasa teklifini “OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirilmek isteniyor. 3 ayda bitireceklerini söylediler, 2 yıl sürdü. Şimdi 3 yıllığına uzatmaya çalışıyorlar” eleştirdi.
KİTAP YAZACAK
Sakalının 31 santimetreye kadar uzadığını söyleyen Atıcı, kesilen sakalının bir tutamını hatıra için saklayabileceğini söyledi. Atıcı, kızının da rüyasında 5 kez sakalını kestirdiğini gördüğünü, saklamak için onun da bir tutam istediğini anlattı.
Uzun sakalı nedeniyle “ohal baba, ohal dede” gibi lakaplar takıldığını, Karl Marx’tan Gandalf’a isimlendirmeler yapıldığını anlatan Atıcı bu süreçle ilgili bir kitap yazacağını söyledi. Atıcı açıklamasının ardından sakalını kestirdi. (GazeteDuvar)
Metro'da çıplak kadın alarmı! Bir anda soyunmaya başladı!
TSK duyurdu! Terör örgütü PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak öldürüldü
Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis
ABD'de 'Rus ajanı' olmakla suçlanan kadın 'iş karşılığı seks teklif ediyordu'
CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
Adnan Oktar'ın 'aslan' dediği müritlerinin şok meslekleri!
Okuyucu Yorumları 20 yorum