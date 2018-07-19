CHP'li Aytuğ Atıcı OHAL bitince sakallarını kesti

OHAL’in sürdüğü 2 yıl boyunca sakalını kestirmeyen Atıcı, OHAL’in sona ermesinin ardından Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte Meclis berberine geldi. İlk sözü, “Nihayet 2 yıl sonra sakalımı kesmek için Meclis berberine geldim” olan Atıcı OHAL’in 2 yıllık bilançosunu anlattı.

Parlamento tarihinin belki de en uzun siyasi eylemini gerçekleştirdiğini söyleyen Atıcı, “Keşke böyle bir rekorun sahibi olmasaydım” dedi.

Atıcı, OHAL’in ardından Meclis’e sunulan yasa teklifini “OHAL 3 yıllığına kalıcı hale getirilmek isteniyor. 3 ayda bitireceklerini söylediler, 2 yıl sürdü. Şimdi 3 yıllığına uzatmaya çalışıyorlar” eleştirdi.

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Sakalının 31 santimetreye kadar uzadığını söyleyen Atıcı, kesilen sakalının bir tutamını hatıra için saklayabileceğini söyledi. Atıcı, kızının da rüyasında 5 kez sakalını kestirdiğini gördüğünü, saklamak için onun da bir tutam istediğini anlattı.

Uzun sakalı nedeniyle “ohal baba, ohal dede” gibi lakaplar takıldığını, Karl Marx’tan Gandalf’a isimlendirmeler yapıldığını anlatan Atıcı bu süreçle ilgili bir kitap yazacağını söyledi. Atıcı açıklamasının ardından sakalını kestirdi. (GazeteDuvar)



