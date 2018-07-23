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CHP'li başkandan Erdoğan ile ilgili şaşırtan sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 09:10 | Son Güncelleme

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili tartışma yaratacak sözler geldi. Kocadon, başkanlık sisteminin, yerel yönetimlere büyük fayda sağlayacağını belirterek, "Başkan Erdoğan, belediyecilikten geldiği için yerel yönetimlerle ilgili sorunları yakından biliyor. Bu yüzden yeni sistem devlete ivme kazandıracak, başarılı olacak" açıklamasını yaptı

CHP'li başkandan Erdoğan ile ilgili şaşırtan sözler

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, başkanlık sisteminin, yerel yönetimlere büyük fayda sağlayacağını söyleyerek “Başkan Erdoğan, belediyecilikten geldiği için yerel yönetimlerle ilgili sorunları yakından biliyor. Bu yüzden yeni sistem devlete ivme kazandıracak, başarılı olacak” dedi

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’ın sorularını yanıtladı.

İşte o röportajdan bir bölüm…

- Bodrum'da çöp sorunu var. Hatta eylem bile yapıldı bu konuda. Bu soruna neden çözüm üretilmiyor?

Çöp sorununa geçmiş dönemde proje üretilmişti.

Avrupa Birliği'nden fon da aktarıldı.

Ancak büyükşehir belediye yasası değişince, katı atık toplama alanları büyükşehir belediyesine geçti. Sit alanlarından dolayı da bu proje rafa kalktı. Dönemin Orman Bakanı, Muğla Valimiz ve Bodrum Kaymakamlığı'mızın yoğun girişimleriyle bu sorunun çözümü için bize yeni bir yer gösterildi.

Hükümete desteğinden dolayı teşekkür ederim. Şu anda da çöp sorununu çözmek için hızlı biçimde bu projeyi hayata geçiriyoruz.

Bodrum'daki çöp sorununun en kısa sürede çözüleceğini düşünüyorum.

- Siz başkanlık sistemini genel olarak nasıl buluyorsunuz?

Yeni sistemin artılarını ve eksilerini zamanla göreceğimizi düşünüyorum.

Sayın Başkan Erdoğan'ın getirdiği yeni sistemin aslında belediye başkanlığı sistemi ile çok ortak noktası var. Erdoğan, belediye başkanlığından geldiği için bu sistemi çok iyi biliyor. Belediyenin de meclisi var, meclis üyeleri var mesela. Tıpkı yeni sistemde olduğu gibi. Ama tüm güç belediye başkanında, tek yetkili belediye başkanı.

Başkan Erdoğan'ın da getirdiği sistem buna benziyor. Yeni sistem devlete ivme kazandıracaktır diye düşünüyorum. Hızlı şekilde karar alınıp uygulanma noktasında yargı bağımsızlığını koruyabilmek bu sistemde çok önemli.

- Yeni sistemin sizce yerel yönetimlere etkisi nasıl olur?

Sayın Başkan Erdoğan, belediyecilikten gelen biri olduğu için yerel yönetimlerle ilgili tüm sorunları yakından biliyor. Onun için ben inanıyorum ki yeni sistemde, yerel yönetimlerle ilgili iyi kararlar alınacaktır. Hatta yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar yapıldığını da duyuyorum. Ve bundan dolayı da çok mutluyum.

Başkan Erdoğan olduğu için yeni sistemin yerel yönetimlere fayda sağlayacağını düşünüyorum.

- Belediyecilikten gelen isimlerin devlet yönetiminde daha başarılı olduğuna mı inanıyorsunuz?

Evet. Bizler halkın tercihleri ile belediye başkanı oluruz. Yerelde parti, amblem olarak kalır. Ambleme de oy veren vatandaşlarımız vardır ama önce adayın kimliği değerlendirilerek oy veriyor halkımız. Sayın Başkan Erdoğan da belediyecilikten geldiği için halkı çok iyi anlıyor. Halkın sorunlarını, taleplerini yakından biliyor ayrıca. Bundan dolayı alacağı kararların halkı nasıl etkileyeceğini de iyi biliyor. Bu yüzden de başarılı oluyor zaten.

CHP'LİLER HIRSLARINA YENİK DÜŞÜYOR

- CHP neden her seçim sonrası parti içi çekişmelerle gündeme geliyor?

Açık ve net söylemek isterim ki, CHP'liler hırslarına yenik düşüyor. Kimse her seçimde milletvekili ve belediye başkanı adayı gösterilmek zorunda değil. Ama dikkat edin; seçim sonrası aday gösterilmeyen herkes parti içi muhalefet oluyor. CHP'de bir de şöyle bir şey var; başarılı oldukça ayağınızdan aşağıya çekiliyorsunuz. Başarılı olan insanları yukarıya taşımak gerekiyor. Merkez sağ partilerde mesela başarılı olanları yukarıya taşıyorlar.

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Mehmet Kocadon bodrum belediye başkanı CHP erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Olsun herkes bir gün imana gelecek. Gerçekleri görecek. Aklı fikri zikri düzelecek. Kaosların sevicileri pes edecek. İslâm zayi olmaz kişi olur. İslâm olması gerekendir. Ahlâh başıdır. Tebrik ederim. Kolay gelsin Kocadon
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