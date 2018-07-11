HABER

CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için olay sözler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 14:04 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında çok sert ifadeler kullandı. Altay, "Tayyip Erdoğan'ın gidişi gidiş değil, hali hal değil" ifadesini kullanan Altay, "Erdoğan'la birlikte kraldan çok kralcılık yaklaşımı ile bazı devlet yöneticilerinin, kamu görevlilerinin yaptıkları soytarılıklar da artık milletin sabrını taşırma noktasına gelmiştir" dedi

CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için olay sözler!

Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında, "Yeni bir başlangıç yapıyor nidaları atılırken", aslında tek adam rejiminin demokrasi dışı tutum ve uygulamalarının fütursuzca devam ettiğini savundu.

Altay, "Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu Tayyip Erdoğan'a ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz. Bunun bedeli, CHP'lilerin cezaevine girmesi, idam sehpasına gitmesi de olsa bunda kararlıyız. Demokrasiyi Tayyip Erdoğan'a yedirmeyeceğiz. Toplumsal reflekslerin, kamu vicdanındaki duyarlılıkların da ayağa kalkmasının zamanı geldi." görüşünü savundu.

ODTÜ'DEKİ PANKARTA TUTUKLAMA HAKKINDA YORUM

ODTÜ'de, "Tayyipler alemi" pankartı açtığı için gözaltına alınan beş öğrenciden dördünün tutuklandığını anımsatan Altay, söz konusu karikatürü çizenlerin yargılandığını ve beraat ettiğini söyledi. Engin Altay, "Yargılanıp beraat edilmiş karikatürü pankarta basıp açan 4 öğrencinin tutuklanması burun sürtmektir; kin, nefret, intikam, ayrıştırma, ötekileştirme güdüsünün ve politikalarının bir sonucudur." dedi.

'ERDOĞAN'A YARANMANIN SONU YOK'

CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile gittikleri Isparta'da merhum Süleyman Demirel'in mezarını ve müzesini ziyaret ettiklerini hatırlattı.

Müzenin bir bölümünde, Demirel ile ilgili çizilmiş karikatürlerin yer aldığını ifade eden Altay, "Onları incelerken Sayın İnce, 'şimdi bunların onda birini çizecek karikatürist yok, olsa da yaşatılmaz.' dedi. Siyasetçilerin karikatürünün yapılamadığı ve eleştirilemediği bir ülkede demokrasiden söz edilemez." diye konuştu.

Engin Altay, tutuklama kararını veren yargı mensuplarına, "Tayyip Erdoğan'a yaranmanın sonu yok. Tayyip Erdoğan'dan korkmayın korkacaksanız Allah'tan korkun, hukuk adamı olarak kişiliğinizi ve kimliğinizi kaybetmekten korkun" şeklinde seslendi.

'YARGIDAN ELİNİ ÇEK'

Altay, "Erdoğan'a da seslenmemiz lazım: Ayıptır günahtır, yargıdan elini çek. Sen çekmiyorsan senin yakınların, şürekan senin adına yargıya talimat veren avukatlara haddini bildir. Türkiye'yi daha fazla bu utançla yaşamaya mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur" sözlerini sarf etti.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti yöneticilerinin, Meclise anayasa değişikliği teklifi getirildiğinde sisteme, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" diyerek milleti kandırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Kendilerinin bu sisteme "başkanlık sistemi" dediğini aktaran Altay, "Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerimizi maksimum noktada kullanacağız, vatandaş da kullanacak." dedi.

Engin Altay, 29 Mart 2018'de kabul edilen 7104 sayılı kanunun 16. maddesinin, "milletvekillerine, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinden ve imkanlarından yararlanma" hükmünü açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Kanun hükmü böyle iken, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin TEDAŞ misafirhanesinden kovulmasını kabul edemediğini ifade eden Altay, "Bu, 600 milletvekiline yapılmış en büyük hakarettir." diye konuştu.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'ın derhal basın açıklaması yapıp olayı kınaması gerektiğini belirten Altay, "Genel Müdürün, kendisini arayan milletvekilinin partisini sordurup, sonra telefona çıkmaması da parlamentoya yapılabilecek en büyük edepsizliktir. Bu edepsizliğin altında Meclis kalırsa, bu Meclise yazıklar olsun. CHP olarak, bu edepsizliğin altında Meclisin kalmaması için her türlü girişim ve çaba içinde olacağız. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya, Sayın Bahçeli'ye, HDP eş genel başkanlarına, İYİ Parti Grup Başkanı'na sesleniyorum; bu konuya sessiz kalmak parlamento için utanç vesilesidir." değerlendirmesini yaptı.

Engin Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan kendisinden olmayan, seçmen bazında 24 milyonla savaşma kararındadır. Kendisine karşı olan 24 milyonu cezaevine atacak kadar cezaevi yapsın Erdoğan. Çünkü, kendisine oy vermeyen 24 milyon susmayacak. Hazine'yi damada bağlayacaksın, '18 milyon seçmeni terörist' diye itham eden bir zatı da İçişleri Bakanı yapacaksın. Eğer bilinçli bir şekilde Türkiye'yi parçalamak, bölmek, ayrıştırmak istiyorlarsa Allah selamet versin. Onlara inat et tırnak olacağız, Kürt'üyle Türk'üyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, başı açığıyla, kapalısıyla.

Erdoğan, dün debdebe, şatafat, şaşaa içerisinde yemin ettin. Türkiye'de yaşayan 80 milyon senin teban değildir. Gel bu milleti bölme, ayrıştırma, sana oy vermeyenlerin de oyunu almaya çalış. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğü yapıyorsun, bu milleti bölmeye çalışıyorsun. Bu tutumundan, tavrından vazgeç, yoksa bedeli Türkiye'de hiç kimsenin tasvip ve kabul etmeyeceği kadar ağır olur."

PARTNERBalık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...Balık yakalama tekniği şaşırttı! Çukur kazdı ve...
ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...
CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Engin Altay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Ünlü yazardan şok sözler: Erdoğan aradı, kovulmamı istedi

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Adnan Oktar'ın sağ kolu tacizci ve ajan çıktı!

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Eski kedicik Ceylan Özgül, Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasını kutladı

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Survivor Birsen Bekgöz, Nihat Doğan'a aşkını ilan etti

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

İlginizi Çekebilir

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Babacan'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Yeni kabine için sürpriz iddia! Yeni bakanların isimleri belli oluyor! Kimler bakan oldu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Son dakika! CHP'den iki milletvekili istifa etti!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
SAYENİZDE maalesef dokunulmazlık uygulamınızdaki tavrınız DEMİRTAŞ ın içerde olması önünün açılması bunlar hep sayenizde
Diğer Haberler
ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...

ORC'den seçim sonrası anket! İşte partilerin son oy oranları...

CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!

CHP TBMM Başkanı adayı Erdoğan Toprak oldu!

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

Son dakika! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa etti

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

CHP erken seçime kapıyı kapattı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a ilk görev

İYİ Parti'de büyük kriz!

İYİ Parti'de büyük kriz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.