CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan için olay sözler!

Engin Altay, düzenlediği basın toplantısında, "Yeni bir başlangıç yapıyor nidaları atılırken", aslında tek adam rejiminin demokrasi dışı tutum ve uygulamalarının fütursuzca devam ettiğini savundu. Altay, "Demokrasinin tepki ve protesto rejimi olduğunu Tayyip Erdoğan'a ya öğreteceğiz ya öğreteceğiz. Bunun bedeli, CHP'lilerin cezaevine girmesi, idam sehpasına gitmesi de olsa bunda kararlıyız. Demokrasiyi Tayyip Erdoğan'a yedirmeyeceğiz. Toplumsal reflekslerin, kamu vicdanındaki duyarlılıkların da ayağa kalkmasının zamanı geldi." görüşünü savundu. ODTÜ'DEKİ PANKARTA TUTUKLAMA HAKKINDA YORUM ODTÜ'de, "Tayyipler alemi" pankartı açtığı için gözaltına alınan beş öğrenciden dördünün tutuklandığını anımsatan Altay, söz konusu karikatürü çizenlerin yargılandığını ve beraat ettiğini söyledi. Engin Altay, "Yargılanıp beraat edilmiş karikatürü pankarta basıp açan 4 öğrencinin tutuklanması burun sürtmektir; kin, nefret, intikam, ayrıştırma, ötekileştirme güdüsünün ve politikalarının bir sonucudur." dedi.

'ERDOĞAN'A YARANMANIN SONU YOK' CHP Grup Başkanvekili Altay, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile gittikleri Isparta'da merhum Süleyman Demirel'in mezarını ve müzesini ziyaret ettiklerini hatırlattı. Müzenin bir bölümünde, Demirel ile ilgili çizilmiş karikatürlerin yer aldığını ifade eden Altay, "Onları incelerken Sayın İnce, 'şimdi bunların onda birini çizecek karikatürist yok, olsa da yaşatılmaz.' dedi. Siyasetçilerin karikatürünün yapılamadığı ve eleştirilemediği bir ülkede demokrasiden söz edilemez." diye konuştu. Engin Altay, tutuklama kararını veren yargı mensuplarına, "Tayyip Erdoğan'a yaranmanın sonu yok. Tayyip Erdoğan'dan korkmayın korkacaksanız Allah'tan korkun, hukuk adamı olarak kişiliğinizi ve kimliğinizi kaybetmekten korkun" şeklinde seslendi. 'YARGIDAN ELİNİ ÇEK' Altay, "Erdoğan'a da seslenmemiz lazım: Ayıptır günahtır, yargıdan elini çek. Sen çekmiyorsan senin yakınların, şürekan senin adına yargıya talimat veren avukatlara haddini bildir. Türkiye'yi daha fazla bu utançla yaşamaya mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur" sözlerini sarf etti.

Engin Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti yöneticilerinin, Meclise anayasa değişikliği teklifi getirildiğinde sisteme, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" diyerek milleti kandırmaya çalıştığını ileri sürdü. Kendilerinin bu sisteme "başkanlık sistemi" dediğini aktaran Altay, "Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerimizi maksimum noktada kullanacağız, vatandaş da kullanacak." dedi. Engin Altay, 29 Mart 2018'de kabul edilen 7104 sayılı kanunun 16. maddesinin, "milletvekillerine, kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinden ve imkanlarından yararlanma" hükmünü açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Kanun hükmü böyle iken, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin TEDAŞ misafirhanesinden kovulmasını kabul edemediğini ifade eden Altay, "Bu, 600 milletvekiline yapılmış en büyük hakarettir." diye konuştu. TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'ın derhal basın açıklaması yapıp olayı kınaması gerektiğini belirten Altay, "Genel Müdürün, kendisini arayan milletvekilinin partisini sordurup, sonra telefona çıkmaması da parlamentoya yapılabilecek en büyük edepsizliktir. Bu edepsizliğin altında Meclis kalırsa, bu Meclise yazıklar olsun. CHP olarak, bu edepsizliğin altında Meclisin kalmaması için her türlü girişim ve çaba içinde olacağız. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'ya, Sayın Bahçeli'ye, HDP eş genel başkanlarına, İYİ Parti Grup Başkanı'na sesleniyorum; bu konuya sessiz kalmak parlamento için utanç vesilesidir." değerlendirmesini yaptı.