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CHP'li Erdoğdu'dan çok tartışılacak sözler: Allah'ın oğlu gelse bizden alamaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 22:56 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Halk TV'de katıldığı programda, erken seçimleri değerlendirirken çok tartışılacak ifadeler kullandı.

Aykut Erdoğdu, 'sandık koruma meselesine gelince, biz o sandığı alalım, Allah'ın oğlu gelip bizim elimizden onu alamaz. Biz can veririz, kan veririz. Biz 350'yi bulacağız, sandığı elimizden alacaklar, varsa yürekleri alsınlar' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Erdoğdu CHP

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahın oğlu olacağına inanıyorsunda geleceğine mi inanmıyorsun :)
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