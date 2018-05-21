CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem yurt dışına çıkmak isterken engellendi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla kamu davası açılan Eren Erdem İstanbul Ağır Ceza Mahkamesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNA YASAK YOK



Eren Erdem'in Almanya'ya gitmek istediği belirtildi. Eren Erdem ile birlikte hava alanına gelen eşi ve çocuğuna ise yurt dışına çıkış izni verildi.

EREN ERDEM'DEN İLK AÇIKLAMA



CHP'li Eren Erdem, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanırım yine ortalık şenlenmiş. Hakkımda yurtdışına çıkış yasağı koymuşlar. Bunu, evvelce planladığımız rutin bir seyahate çıkarken öğrendik. Yine havuz başlamış karalamalara. Sorun yok. Ben alıştım. Siz de alışın..." ifadelerini kullandı.

EREN ERDEM KİMDİR?



Eren Erdem 14 Ağustos 1986’da Fatih, İstanbul’da doğmuştur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.