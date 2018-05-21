CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem yurt dışına çıkmak isterken engellendi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla kamu davası açılan Eren Erdem İstanbul Ağır Ceza Mahkamesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.
EŞİ VE ÇOCUĞUNA YASAK YOK
Eren Erdem'in Almanya'ya gitmek istediği belirtildi. Eren Erdem ile birlikte hava alanına gelen eşi ve çocuğuna ise yurt dışına çıkış izni verildi.
EREN ERDEM'DEN İLK AÇIKLAMA
CHP'li Eren Erdem, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanırım yine ortalık şenlenmiş. Hakkımda yurtdışına çıkış yasağı koymuşlar. Bunu, evvelce planladığımız rutin bir seyahate çıkarken öğrendik. Yine havuz başlamış karalamalara. Sorun yok. Ben alıştım. Siz de alışın..." ifadelerini kullandı.
EREN ERDEM KİMDİR?
Eren Erdem 14 Ağustos 1986’da Fatih, İstanbul’da doğmuştur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.
14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen Eren Erdem doğma büyme Fatih, İstanbulludur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili.
Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.
Yazarlık tarafıyla da bilinen Eren Erdem toplamda 9 kitap çıkarmış ve büyük ilgi görmüştür. TBMM'nin en genç siyasetçilerinden biri olan Erdem siyasete ise 07 Haziran 2015 tarihinde girdi.
Eren Erdem, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, 27. dönemde ise aday gösterilmedi.
Eren Erdem, Nuray Erdem ile evlidir.
Kitapları:
2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına
2010 – Abdestli Kapitalizm
2011 – Nurjuvazi
2012 – İslam ve Kapitalizm
2011 – Şeytan Evliyaları
2012 – Selman-ı Pak
2012 – Riya Tabirleri
2013 – Devrim Ayetleri
2014 – Devrimci Peygamber
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