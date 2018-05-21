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CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

24 Haziran genel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Son dakika habere göre, Erdem'e İstanbul Ağır Ceza Mahkamesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

CHP'li Eren Erdem'in yurt dışına çıkışına izin verilmedi

CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Eren Erdem yurt dışına çıkmak isterken engellendi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, hakkında FETÖ'ye yardım iddiasıyla kamu davası açılan Eren Erdem İstanbul Ağır Ceza Mahkamesi tarafından yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.

EŞİ VE ÇOCUĞUNA YASAK YOK

Eren Erdem'in Almanya'ya gitmek istediği belirtildi. Eren Erdem ile birlikte hava alanına gelen eşi ve çocuğuna ise yurt dışına çıkış izni verildi.

EREN ERDEM'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP'li Eren Erdem, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sanırım yine ortalık şenlenmiş. Hakkımda yurtdışına çıkış yasağı koymuşlar. Bunu, evvelce planladığımız rutin bir seyahate çıkarken öğrendik. Yine havuz başlamış karalamalara. Sorun yok. Ben alıştım. Siz de alışın..." ifadelerini kullandı.

EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem 14 Ağustos 1986’da Fatih, İstanbul’da doğmuştur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilidir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen Eren Erdem doğma büyme Fatih, İstanbulludur. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde CHP milletvekili olarak meclise giren Erdem, üniversite eğitimini yarıda bırakmıştır.

eren erdem kımdır

Yazarlık tarafıyla da bilinen Eren Erdem toplamda 9 kitap çıkarmış ve büyük ilgi görmüştür. TBMM'nin en genç siyasetçilerinden biri olan Erdem siyasete ise 07 Haziran 2015 tarihinde girdi.

Eren Erdem, 7 Haziran 2015 yılında yapılan genel seçimler öncesi CHP İstanbul 3. bölgeden 6. sırada aday oldu. 25. dönem Milletvekili olarak CHP İstanbul Milletvekili seçildi. 1 Kasım 2015 tarihinde 26. dönemde yeniden milletvekili seçilen Erdem, 27. dönemde ise aday gösterilmedi.

Eren Erdem, Nuray Erdem ile evlidir.

Kitapları:

2009 – Gayya Karanlığından Kuran Aydınlığına
2010 – Abdestli Kapitalizm
2011 – Nurjuvazi
2012 – İslam ve Kapitalizm
2011 – Şeytan Evliyaları
2012 – Selman-ı Pak
2012 – Riya Tabirleri
2013 – Devrim Ayetleri
2014 – Devrimci Peygamber


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Eren Erdem CHP Son dakika

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
fetö = akp, akp de = fetö bunu sağır sultan hırsız sultan herkes biliyor!!!
yaptıklarının hesabını vermeden iranamı kaçacaktın sayın vekil
evet kacislar basladi
Fetonun yanınamı gidiyorsun.chp seni neden aday yapmadı.
iste bu!
akpli trollerin yazdığı saçma sapan yorumlardan dolayı adama çıkış yasağı verildi
terörist sevici olduğunu da söyleyin.
Kaçmasına müsade edilmemiş anlaşılan!
asıl fetoculara yurt dışı çıkışları hatta kaçmaları serbest. ama hükümete karşı olduğu için eren erdeme feto iftirası ile yurt dışı yasağı. bu nasıl bir adaletsizlik. yazıklar olsun. sizden olmayanlar fetocu terörist.
nereye nereye dur bakalım
Tayyip kaçacak diyen fareler gemiyi terk etmeye başladılar bile. Ama yok öyle yağma yaptıklarının hesabını vermeden salla pati gitmek yok iranlı devşirme seni.
seçim öncesi yurt dışına kaçışlar başlamıştır
Dikta iktidarın son oyunu son numarası feto. İslamcı Dikta iktidar 24 Haziranda tekrar iş başı yapar ise sınır kapıları kapatılacak, islamcı dikta iktidara baş kaldıran fetocu denilerek zindanlara ve cezaevlerine gönderilecek. 24 Haziranda islamcı dikta iktidara OY vermeyin.
akp liler disinda herkes fetoye yardim yataklik yapmis ya allahim sen.koru akp yi fetonun sazmadigi tek.parti sinemalarda konediya
Bekle la pkurusu daha karpuz keseceğiz
24 Hazirana kadar bakalım kimler kala kimler kaça...
Maraş’a Almanya üzerinden mi gidecektin yoksa..?
nereye yaa hemen aday gösterilmeyince hayırdır yaniii
asıl fetoculara yurt dışı çıkışları hatta kaçmaları serbest. ama hükümete karşı olduğu için eren erdeme feto iftirası ile yurt dışı yasağı. bu nasıl bir adaletsizlik. yazıklar olsun. sizden olmayanlar fetocu terörist..,.,.
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