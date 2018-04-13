CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ekrem Eşkinat ve avukatı İzzet Güneş Gürseler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Murat İlvan katıldı.

Sanık Eşkinat'ın kimlik tespitinin yapılmasının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame okundu.

Eşkinat savunmasında, olay günü yaptığı konuşmada şahıs ismi kullanmadığını sadece siyasi kimliğiyle bir konuşma yaptığını öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Eşkinat, şunları kaydetti:

"Hem kamusal hem de siyasi bir kimliğim var. Siyasi kimliğimden dolayı CHP Süleymanpaşa ilçe kongresine katılarak konuşma yaptım. Konuşmanın ilk bölümünde belediye çalışmaları hakkında, ikinci bölümünde ise siyasi konuşmamı yaptım. Sadece yaptığım tespitleri dile getirdim. Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek söz konusu değildir. Hayatımı demokratik yollardan sürdüren birisiyim. Konuşmamda kişi adı geçmemiştir sadece genelleme yapılmıştır. Suçlamaları reddediyorum."

Eşkinat'ın avukatı Gürseler, müvekkilinin belediye başkanı olması ve savunmasının da alınmış olması nedeniyle duruşmadan vareste tutulup kovuşturmanın genişletilmesini talep etti.