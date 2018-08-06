HABER

CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler: Allah bizim belamızı versin ki...

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

Habertürk canlı yayınına katılan CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, 'Ben Elazığ şivesiyle söylüyorum; Allah bizim belamızı versin ki biz partiyi ve kendimizi bu hale düşürdük' dedi.

Habertürk TV'de Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, partisindeki kurultay tartışmalarını sert sözlerle eleştirdi. Erol, İsmet İnönü'nün oğlu ve CHP "Onursal Başkanı" Erdal İnönü ile ilgili bir anekdot anlattı.

İşte Erol'un sözleri;

Erdal İnönü bir gün partililerle yemek yemeye gider. Garson herkesin siparişini aldıktan sonra Erdal Bey'e sorar 'Ne yiyeceksiniz' diye, 'Ben bir şey istemiyorum. Zaten biz birbirimizi yiyoruz' der.

'ALLAH BİZİM BELAMIZI VERSİN Kİ PARTİYİ BU HALE DÜŞÜRDÜK'

Aslında, ben Elazığ şivesiyle söylüyorum Allah bizim belamızı versin ki biz partiyi ve kendimizi bu hale düşürdük. Türkiye'de tartışılır haldeyiz, Türkiye'de bu kadar olay olurken CHP'nin tartışılır olması hiç doğru bir iş değil.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğizKılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğiz
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklamaCHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Habertürk canlı yayını gürsel erol canlı yayın CHP'li Gürsel Erol'dan canlı yayında çok konuşulacak sözler CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol

En Çok Okunan Haberler

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasında "Çin Seddi nerededir" sorusuyla gündem olan Su Ayhan konuştu

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Hocam' dediği Ömer Öztürk'ten, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerine sert cevap: Senin şeyhin kim de ona sorulacak!

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.