CHP'li İlhan Kesici'den dikkat çeken paylaşım: Cumhuriyetimizin üçüncü dönemi başladı

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni hükümetin göreve başlaması ile ilgili bir mesaj paylaştı. Adı 24 Haziran seçimleri öncesinde “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı” olarak da adı geçen Kesici mesajında, “Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun” dedi.
Twitter adresi üzerinden Erdoğan’ın yemin görüntülerini paylaşan Kesici, yeni dönemin ‘hayırlı’ olmasını dileyerek, “Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun” dedi.
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