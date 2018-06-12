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CHP'li isimden çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 12:24 | Son Güncelleme

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gidiyor. Seçime sayılı günler kala adaylar da çalışmalarını hızlandırdı. CHP'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adaylarından Mehmet Diribaş dün İstanbul'da verdiği iftar yemeğinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Diribaş, mevcut siyasi iktidarın ekonomiyi, dış politikayı, sanayi sektörünü ve tüm kaynakları kötü yönettiğini belirterek, "Yeni bir mücadele başlatmak gereklidir" diye konuştu

CHP'li isimden çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

Seçim çalışmalarına hız veren CHP 2.bölge Milletvekili adayı Mehmet Diribaş dün akşam verdiği iftar yemeğinde Kastamonu dernek başkanlarını, kanaat önderlerini ve STK yöneticilerini ağırladı.

Seçime dair değerlendirmelerde bulunan Diribaş, özellikle İstanbul nüfusunun yaklaşık %7’lik kısmını oluşturan Kastamonuluların ülke yönetiminde aynı oranda temsil edilmediğine dikkat çekerek, "Bu duruma artık tamam demenin vakti geldi. Bunu değiştirebilecek tek güç yine Kastamonuluların azim ve kararlılığı olacak" açıklamasını yaptı.

'MÜCADELE BAŞLATMAK GEREKLİ'

Diribaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şuan ki siyasi iktidarın ekonomiyi, dış politikayı, sanayi sektörünü velhasıl tüm kaynakları kötü yönettiği ortadadır, ekonomik ve kültürel olarak yeni bir mücadele başlatmak gereklidir. Kurtuluş Savaşında İstiklal yolu ile İnebolu’dan Anadolu’ya silah taşıyan kahraman yiğitlerin torunlarıyız, o gün nasıl ülkenin kurtuluşunu sağladıysak, bugün de bunu başarabiliriz.

'BÜYÜK ALKIŞ ALDI'

İstanbul 2.bölgede seçilme şansı olan Kastamonulu tek aday olduğunu belirten Diribaş tüm vatandaşlardan ama özellikle Kastamonulu ve Batı Karadenizlilerden kendisini desteklemelerini istedi. Yoğun katılımın sağlandığı gecede açıklamalar parti farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlardan büyük alkış aldı.

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CHP milletvekili adayları mehmet diribaş CHP istanbul milletvekili adayı KASTAMONU

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