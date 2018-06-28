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CHP'li isimden çok çarpıcı açıklama: Seçimleri kaybettik, mazerete gerek yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Fatsa ilçesinde 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Seçimlerden istediğimiz sonucu alamadık, maalesef seçimleri kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok." dedi.

CHP'li isimden çok çarpıcı açıklama: Seçimleri kaybettik, mazerete gerek yok

CHP Fatsa İlçe Başkanlığına gelerek açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok. Seçim sonuçsa istediğimiz sonucu alamadık. Tabii ki karşımızda bir parti devleti, havuz medyası, yandaş sermaye ve devletin her imkanı vardı. Biz bu güçlere karşı alnımızın teriyle, emeğimizle kazandığımız imkanlarımızı seçim çalışmalarımızda kullandık. Hepsi helal paralarla yapıldı. Kutsal bir mücadele örneği verdik. İnanıyoruz ki bu mücadelemiz devam ettiği sürece başarılı olacağız. Haklıyız ve vatandaşlarımıza hep doğru şeyler söylüyor ve yapıyoruz. Bizler otel lobilerinde, avukatlık bürolarında kurulmadık. Bizler savaş meydanlarında kurulduk. Seçimlerden kötü sonuç aldık fakat yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarılı değiliz fakat eksiklerimizi, yanlışlıklarımızı tekrar değerlendirerek 8 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlanmak zorundayız" diye konuştu.

Torun'un ziyaretinde CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Fatsa İlçe Başkanı Murat İnanlı ve partililer hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimleri CHP seyit torun

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Erdoğan düşmanlığı, CHP'yi Amerika ve PKK'nın yanına itti. Terör örgütüyle işbirliği tescillenmiş olan CHP, milletin gönlündeki hak ettiği yeri almış ve OSMANLI ŞAMARINI yemekden bırakın utanmayı, artık haz almaya başlamış, devlet -millet düşmanı oldukları da belgelenmişdir. Türk ve Müslüman, onlarca hatasına rağmen AKP ye sonfasılı açmış sada asla CHP=GAVUR İZMİR. zihniyetine oy vermeyecek, yerine sonsuza kadar OSMANLI ŞAMARINI vurmaya devam edecektir.
Aldığı koltuğun derdinde bunlar bizi yıllardır oyalıyorlar.Bir daha nah alırsın oy benden terbiyesiz.Yapılan eleştirilerde haklılık payı var chp üst düzey yönetimi özellikle Baykal iktidar olmak gibi bir amaç gütmedi.Aldığı görev gereği bizi oyaladı .akp,mahp,chp hepsi abd nin güdümünde
beter olun
birisi size nasıl ayar verdi konuşmasının içinde söylediği sözle ;umarım cb aday arkadaşlar seçim sonunu daha düzgün ifade etmelerini belirtti"sonrası malum çıt yok
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