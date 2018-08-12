CHP'li muhaliflerden son dakika kurultay açıklaması: 630 delege verdiği imzanın arkasında

“500 olsa ne fark eder? Verdiğimiz 630 imzanın arkasındayız, ancak 630 imza ile ilgili rakamı düşürecek tek gerçek vardır, 31 delegemiz imzasını çekmiştir.” diyen Usluer, bu delegelerin hangi nedenle imzasını çektiğinin konuşulması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı İnce’nin 15 milyon oy alarak bir umut yarattığına işaret eden Usluer, bu noktada hareketin sembol isminin İnce olduğunu, delegelerin İnce’nin neler söyleyeceğini merak ettiğini kaydetti.

“İmzaları incelediniz mi?” sorusuna Usluer, “4 mükerrer imza var. Onlar da iki farklı noterden iki kere vermişler. Biz, imza veren 630 arkadaşımızın belgesini noterde teyit ettirdik. Başka bir noter aracılığıyla Ankara’da kayıt altına aldırdık. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir noter, tek tek belgeleri inceledi ve onay verdi demek. Bundan ötesi olabilir mi? O zaman ‘Biz bu belgeler, oydu, buydu, şuydu’ diyorsak, demek ki biz, noter tarafından yapılan bir tasdike inanmıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Hukuksal bir süreç işleterek belgeleri teslim ettik. Tek bir gerçek vardır, 31 imza veren kurultay delegemiz tekrardan imza vererek, bu defa aksi yönde beyanda bulunmuşlardır.” yanıtını verdi.

“İmzaları incelemeniz sonucunda ne çıktı?” sorusunu Usluer, “Henüz incelemedik, inceleyemedik. Çünkü biz Genel Merkeze dilekçe verdik 630 belgeyle ilgili. Hangilerinin, niye, ne gerekçeyle ve belgeli olarak bize teslim edilmesini istedik. Henüz elimize öyle bir dilekçe yanıtı ulaşmadı.” şeklinde cevaplandırdı.

Toplantıya eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da katıldı.

USLUER: HER SEÇENEK KONUŞULUYOR

Toplantının sürdüğü dakikalarda CHP PM Üyesi Gaye Usluer açıkama yaptı. Usluer, “Her seçeneğin konuşulduğu toplantı devam ediyor” dedi.

