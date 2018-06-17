CHP'li Özel: Ezan tam 50 dakika geç okutuluyor, Erdoğan'ın rekoru bu

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel , katıldığı bir televizyon programında, 'AK Parti mitingleri nedeniyle ezan geç okutuluyor' iddiasında bulundu. Özel'in bu sözlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bu bir iddia değil. Çok açık şekilde bir yalan" diye açıklaması yaptı.

Özgür Özel, CHP Manisa 10'uncu sıra milletvekili adayı Lale Erdoğan Tuncer ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Zerrin İşnel ile birlikte basın açıklaması yaparak Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın 'yalan' açıklamasına yanıt verdi.

"10-15 DAKİKA EZAN BEKLETİLDİ"



CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı binasındaki basın açıklamasında Özel, ezanların geç okutulmasıyla ilgili olarak Manisa'dan örnek vererek şunları söyledi:

"Dün akşam katıldığım bir televizyon programında açık alandaki yayın sırasında ezan okunması dolayısıyla katılanlarla birlikte sustuk ve hep birlikte ezanı dinledik. Bu sırada Cumhurbaşkanı'nın ve AK Partililer'in ezan saatine gelen mitinglerinde ya da programlarında ezanların okutulmasının geciktiğiyle ilgili kamuoyundaki bir bilgiyi tekrarladım. Bugün Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ, ezanların geç okutulduğu iddiasına ilişkin olarak, 'Bu bir iddia değil. Bu çok net bir şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor. Çünkü Türkiye'de ezanların vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir' demiş. Açıklamaya gerçekten şaşırdık. Öncelikle Manisa'dan örnek verelim. Manisa'daki tüm yerel muhabirler ve cami cemaati biliyor ki Partili Cumhurbaşkanı ya da Başbakan Manisa'ya geldiğinde benzer durumlar çok yaşandı. Erdoğan, 3 Kasım 2017 tarihinde toplu açılış töreni için Manisa'ya geldi. Ancak, gelişi gecikince, 10-15 dakika süreyle ezanın okutulması bekletildi. Gecikmeli okunan ezandan sonra Manisa Hatuniye Camii'nde cuma namazına girdi. Bunu Manisa'nın hepsi biliyor. Ama diyorlar ki 'Yok böyle bir şey.' Bu sadece Manisa'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında konuşulan bir hadise."