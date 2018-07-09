CHP'li Özel: Yemin töreninde ayağa kalkmayacağız

CHP, 27'nci Yasama Dönemi'nin ilk grup toplantısını basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Grup başkanvekillerinin belirlendiği toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, mevcut grup başkanvekillerinin yeniden grup başkanvekilliğine seçildiğini belirterek, "Grup başkanvekilliği seçiminde kullanılan 136 oyun 131'ini alan Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ilk turda seçildiler. Zaten 3 adayın olduğu bir yarıştı. Meclis başkanvekilliğinde Levent Gök adaydı. Kendisi kullanılan oylardan 119'unu alarak ilk turda seçildi ve Meclis başkanvekili adayımız olarak belirlendi. Birlik ve beraberlik halinde grup başkanvekillerimiz ve Meclis başkanvekilimizi belirlemiş olduk" dedi.

'BU MECLİS'İ NE ERDOĞAN KURDU, NE ERDOĞAN KAPATABİLİR'

Daha sonra toplantıda görüşülen konuları anlatan Özel, şunları söyledi:

"Dünkü yemin töreninde ortaya çıkan görüntüleri bugün çokça konuştuk. Şöyle bir görüntü ile karşı karşıyayız. Yetkileri elinden alınmış, ilan edilen OHAL ile yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu tarafından kullanılan çok zor durumda bir Meclis var. Meclisin itibarını sağlamak, Meclisi güçlendirmek, Mecliste güçlü muhalefet yapmak, özellikle ana muhalefet partisinin görevi. Dünkü tabloyu çokça konuştuk. Adalet ve Kalkınma Partisi, cumhurbaşkanı Meclisten ayrıldıktan sonra, yeni seçilen grup başkanı ve 5 grup başkanvekili dahil hiçbir yöneticinin olmadığı, en fazla 50 kişinin salonda bulunduğu bir şekilde yemin ettiler. Oysa geçen yemin törenlerinde iktidar partisi tam kadro bulunuyordu. Meclisten bir umutları, Meclisle ilgili bir tasarrufları yok. Meclisin itibarsızlaşması, işlevsizleşmesi ve bunun görünür olması onları hiç rahatsız etmiyor. Ama bu Meclisin kuruluşundan bulunan ve bu Meclisin yeniden demokratik, güçlü bir parlamenter sisteme döneceğine inanan ana muhalefet partisi olarak Meclise sahip çıktık ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Dün 142 CHP milletvekili oradaydı. Ve bütün oturumu izledik. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 25 kişi olması, 50 kişi olması. Bundan sonra devam edecekse etsin. Mecliste kaç milletvekilini yemin ettirdiğiniz önemli değil, salonda kaç milletvekili bulundurduğunuz önemli. Biz bu Mecliste çatır çatır muhalefet etmeye, tüm konularda vatandaşın taleplerini dile getirmeye devam edeceğiz. Kimse Meclisten umudunu kesmesin. Bu Meclisi ne Recep Tayyip Erdoğan kurdu, ne de Recep Tayip Erdoğan kapatabilir. Mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."