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CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt verdi. Özel, CHP'nin kendi adayını çıkaracağını vurgulayarak, 24 Haziran seçimleriyle ilgili olarak, "CHP onları kahreden hamleler yapacak. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları" dedi.

CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt veren Özel, "Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesini kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak" dedi.

"ÇILDIRTACAĞIZ ONLARI"

Özel, "Kişi kendinden bilir işi. Geçmişte birbirlerine en ağır sözleri söyleyenlerin ne kadar ilkeli olduklarına bakmak lazım. CHP ve AK Parti vekilleri partinin görevlerinden istifa ederek o gün seçimler oldu. Ve Erdoğan oradan aday olabildi. Bugün yaşanan nedir? Bir parti var ortada, oyu yüzde 9-11 olarak söyleniyor. Dengeleri değiştirecek bir parti. Biz ne dedik MHP, Akşener'i aday yapmamak için uğraşacak. CHP neden dillendiriyor denildi. Doğru çıktı mı, çıkmadı mı? MHP ve AK Parti, kasis yaparken, tuzak kurarken biz izleyecek miyiz? Sen taktik kurarken karşı taraf boş mu duracak? Nerede o yoğurdun bolluğu. 24'üne kadar her türlü adıma hazır olsunlar. CHP onları kahreden hamleler yapacak. Her şey onların planladığı gibi olacak, Erdoğan tek adam olacak. Yok öyle. Zor durumda mıyız, zor durumdayız? 1919 kadar değil. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları." dedi.

MERAL AKŞENER SORUSUNA YANIT

'Akşener, CHP'nin ortak adayı mı olacak?' sorusunu değerlendiren Özel, "CHP'nin vekillerinden, çevrelerindenn çok olumlu tepkiler geliyor. Biz moral kazanmaya, moral bozmaya devam edeceğiz. Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesinin önünü kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu adaylığı düşünürse en güçlü adaydır diyen Özel, "İkinci tura kaldığında her partiden oy alacak birini arıyor. Bunun için çabalıyor, uğraşıyor. Genel Başkanın tüm ölçümleri, MYK'daki fikir alışverişini PM'de ortaya koyacak. PM üyeleri de kendi deneyimlerini ortaya koyacaklar." dedi.

ABDULLAH GÜL ADAY OLUR MU?

'Gül ortak aday olur mu?' sorusuna yanıt veren Özel, "Saadet Partisi'nden gelecek her öneri çok önemli. Onların önerileri parlamanter sisteme destekse, tek adam rejimine karşıysa çok değerlidir. İsim benim konum değil. Onu kenara bırakalım." diye konuştu.

Başkanlık sistemine karşıyız diyerek AK Parti'ye sarayın yolunu açan biz miyiz? diyen Özel, "Kumpaslara mani olsunlar, demokrasiye hizmet etsinler diye oraya gittiler. En doğru zamanda geri gelecekler. Dün 12'de biz sürpriz yapmasaydık, büroyu kapatarak İYİ Parti'yi seçimden atacaklardı. Bundan sonra dertlerine yansınlar. 4'ten büyük 5 var. Bay bay diyoruz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
3 maymunu oynamayın, Halk ne yaptığınızı iyi biliyor talimat gereği formalite aday ama asıl emir okyanus ötesi; CHP nin genlerini bozdunuz yazık YAZIK...
Akp de panik havası
CHP nin genlerini bozdunuz yazık YAZIK; ATATÜRK yaşasaydı yüzlerine tükürürdü.
işiniz gücünüz çıldırtmak zaten.Yıllarca Milleti de çıldırttınız.Ülkeye yararlı iş yapmak değil sizin amacınız.Kendi istediğiniz tabuları halka tutturmak sadece...
İÇLERİ NASIL DA YANIYOR, OLAYLARI NERESİNDEN KAŞIYACAKLARI KONUSUNDA ŞAŞKINLIK İÇİNDELER! BELLİ Kİ {ÇALIŞMADIKLARI YERDEN} GELİMİŞ
HELAL OLSUN CHP ÖZGÜL BEY SYN KILIÇDAROĞLU YÜREKTEN KUTLUYORUM İLK DEFA BU HAREKETINDEN DOLAYİ CHP OY VERECEGIM
Sırf Tayyip Erdoğan'ı sevdikleri için ona olağanüstü yetkiler verilip tek adam yönetiminin önünün açılmasına olumlu bakanlar yarınları hiç düşünmüyorlar mı, Erdoğan ölümsüz mü? Ya ondan sonrası ne olacak? Bugün bile işte ortada bağımsız kurum kalmadı, YSK bile seçimlerin düzgünlüğünü onurunu korumak yerine saray memurluğuna soyundu..! Muhalefetsiz bir ülke olabilir mi, olsa hayırlı olur mu birazcık akıl.. Bahçeli milletin verdiği muhalefet görevini koltuk için iktidara sattı. Sırf ülkede sağlam ve gerçek bir sağ/merkez muhalefet olsun diye yine Akşener'e oy verilir. Ülkenin buna ihtiyacı var.
Bi çıkında ülkeyi yönetmeye talibiz desenize be
Meral Akşener yoksa gerisi yalan,..
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