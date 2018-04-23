CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt veren Özel, "Meral Akşener ortak aday mı, yok öyle bir şey. Meral Akşener'in engellenmesini kaldırdık. CHP kendi adayını çıkaracak" dedi.

"ÇILDIRTACAĞIZ ONLARI"



Özel, "Kişi kendinden bilir işi. Geçmişte birbirlerine en ağır sözleri söyleyenlerin ne kadar ilkeli olduklarına bakmak lazım. CHP ve AK Parti vekilleri partinin görevlerinden istifa ederek o gün seçimler oldu. Ve Erdoğan oradan aday olabildi. Bugün yaşanan nedir? Bir parti var ortada, oyu yüzde 9-11 olarak söyleniyor. Dengeleri değiştirecek bir parti. Biz ne dedik MHP, Akşener'i aday yapmamak için uğraşacak. CHP neden dillendiriyor denildi. Doğru çıktı mı, çıkmadı mı? MHP ve AK Parti, kasis yaparken, tuzak kurarken biz izleyecek miyiz? Sen taktik kurarken karşı taraf boş mu duracak? Nerede o yoğurdun bolluğu. 24'üne kadar her türlü adıma hazır olsunlar. CHP onları kahreden hamleler yapacak. Her şey onların planladığı gibi olacak, Erdoğan tek adam olacak. Yok öyle. Zor durumda mıyız, zor durumdayız? 1919 kadar değil. Herkes rahat olsun, çıldırtacağız onları." dedi.