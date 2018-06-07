CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

TELEFONLARIN DİNLENMESİ İDDİASI Özel, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin de dile getirdiği telefonların dinlenmesi iddiasıyla ilgili olarak, "Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İlgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından şahsıma da arkadaşlarımıza da sayın savcı tarafından randevu talep edildi. Bu bir iddia değil, ortada olan realitenin belirtilmesi. Yıllardır dinleniyor. Adalet Yürüyüşü sırasında casus bir virüsün telefonumuza yüklendiği iddiamız vardı. İddiamızın ciddiliği ortadaki, Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma kapsamında randevu talep edildi. Her birimiz telefonumuzu açtığımızda hızlı bir geri sarma sesi duymamızdan, bir yanıltma sözümüzün yandaş bir köşe yazarının yazısında duymak kadar bir çok şey var. Soylu'nun bu kaçıncı 'namerttir' sözüdür kim bilir. Soylu ve Albayrak'ın birbirlerini dinlettikleri, mesajlarını takip ettikleri konusu bir T.C'nin başına gelmiş bir dramdır. Ne damadını, ne damadının kanlı bıçaklı olduğunu bakan göstermedi. Bu da devletin içindeki bakanların hesaplaşmasının bir bedelidir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN YANIT



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, CHP cephesinden yöneltilen bu iddialara, 'Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir' sözleriyle yanıt vermişti.

Özel'in gündemdeki konulara ilişkin diğer açıklamaları:

"SEÇİM İKİNCİ TURA KALACAK"



Kuvvetli bir ihtimalle ikinci tur olacak. İkinci tur 8 Temmuz'da olacak. Bu tarihte iptaller daha düşük seviyelerde. 24'ünde tek adam rejimini durdurmak yetmeyecek. 8 Temmuz'da tüm seçmenlerimizin 24 Haziran günü hangi sandıkta oy kullandılarsa orada bulunmaları gerekecek.

İKİNCİ TUR DESTEĞİ



Biz bugün sahada çalışma yaparken Meral Hanım'a oy verdiğini söyleyen seçmen, ikinci turda beraberiz diyor. Biz de onlara ikinci turda beraberiz diyoruz.

Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda, sağda yer alan seçmenlerin, Kürt seçmenlerin İnce'ye oy vereceklerini görüyoruz.

İTTİFAKIN SANDALYE SAYISI



Partileri ayrı ayrı kategorize ederek konuşmak spekülasyon yaratır ama ben Millet İttifakı'nın 300'ü aşacağını düşünüyorum. CHP bunun şu kadarını alır diyerek ittifak ortaklarımızla bir çelişki içinde olmayı arzu etmem.

YENİ SEÇİM İDDİALARI



Bir kopuş var, bu kopuş AK Parti ile Erdoğan arasında paralel. Kimi Erdoğan'a vereceğim AK Parti'ye vermeyeceğim diyor, kimi AK Parti'ye vereceğim, Erdoğan'a vermeyeceğim diyor.

