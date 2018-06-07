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CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin 'telefonumuz dinleniyor' iddiasıyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulundu. Özel, telefon görüşmeleri sırasında, kendi sesleri ve başkalarının sesinin hızlı bant şeklinde geriye sarılması şeklinde sesler duyduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

TELEFONLARIN DİNLENMESİ İDDİASI

Özel, Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin de dile getirdiği telefonların dinlenmesi iddiasıyla ilgili olarak, "Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. İlgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından şahsıma da arkadaşlarımıza da sayın savcı tarafından randevu talep edildi. Bu bir iddia değil, ortada olan realitenin belirtilmesi. Yıllardır dinleniyor. Adalet Yürüyüşü sırasında casus bir virüsün telefonumuza yüklendiği iddiamız vardı. İddiamızın ciddiliği ortadaki, Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma kapsamında randevu talep edildi. Her birimiz telefonumuzu açtığımızda hızlı bir geri sarma sesi duymamızdan, bir yanıltma sözümüzün yandaş bir köşe yazarının yazısında duymak kadar bir çok şey var. Soylu'nun bu kaçıncı 'namerttir' sözüdür kim bilir. Soylu ve Albayrak'ın birbirlerini dinlettikleri, mesajlarını takip ettikleri konusu bir T.C'nin başına gelmiş bir dramdır. Ne damadını, ne damadının kanlı bıçaklı olduğunu bakan göstermedi. Bu da devletin içindeki bakanların hesaplaşmasının bir bedelidir diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU'DAN YANIT

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, CHP cephesinden yöneltilen bu iddialara, 'Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin telefonlarımız dinleniyor sözü bir tiyatral gösteridir. Başka hiçbir şey değil. Bir tanesi ile ilgili böyle bir şey olsun halkın içine çıkan namerttir' sözleriyle yanıt vermişti.

Özel'in gündemdeki konulara ilişkin diğer açıklamaları:

"SEÇİM İKİNCİ TURA KALACAK"

Kuvvetli bir ihtimalle ikinci tur olacak. İkinci tur 8 Temmuz'da olacak. Bu tarihte iptaller daha düşük seviyelerde. 24'ünde tek adam rejimini durdurmak yetmeyecek. 8 Temmuz'da tüm seçmenlerimizin 24 Haziran günü hangi sandıkta oy kullandılarsa orada bulunmaları gerekecek.

İKİNCİ TUR DESTEĞİ

Biz bugün sahada çalışma yaparken Meral Hanım'a oy verdiğini söyleyen seçmen, ikinci turda beraberiz diyor. Biz de onlara ikinci turda beraberiz diyoruz.

Muharrem İnce'nin ikinci tura kalması durumunda, sağda yer alan seçmenlerin, Kürt seçmenlerin İnce'ye oy vereceklerini görüyoruz.

İTTİFAKIN SANDALYE SAYISI

Partileri ayrı ayrı kategorize ederek konuşmak spekülasyon yaratır ama ben Millet İttifakı'nın 300'ü aşacağını düşünüyorum. CHP bunun şu kadarını alır diyerek ittifak ortaklarımızla bir çelişki içinde olmayı arzu etmem.

YENİ SEÇİM İDDİALARI

Bir kopuş var, bu kopuş AK Parti ile Erdoğan arasında paralel. Kimi Erdoğan'a vereceğim AK Parti'ye vermeyeceğim diyor, kimi AK Parti'ye vereceğim, Erdoğan'a vermeyeceğim diyor.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP telefonların dinlenmesi

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
dinlerler feto abilerinden ogrenmislerdir. bu akp koltuk icin vatani bile satar .
@yusufg siz yetince satmaya çalıştınız ama başaramadınız reis sizin gibileri tarihe gömüyor devamda edecek ALLAHIN izniyle
@yusufg hız bu erdoğan düşmanlığı kimlerle ortak çalıştığınız , kimlere bu yolda hizmet ettiğiniz ortada satacak olanda sizken... koltuk sahibi 16 yıl orda kime sattı ? Hatta emreryalist güçlere karşı durdu ama sizinliker yöntem biliyorlar ya daha barışcı olacaklar ki bu yöntem çokta yabancı değil bizlere 2000 öncesi deneniyordu
@yusufg satılacak ne kaldı ki kıçımızmı kaldı. yakında coniler alacak kıçlarımızı aynen ırak suriye libya da olduğu gibi.
@yusufg fetönün çocuğu olduğun aslını inkar etmek le teyit etmişsin afferin iyi beceriyorsun ama unut ma bittiniz artık sizi değil fetöş soros bile kurtaramayacak
korkacak birşeyin yoksa takma özgürcüğüm..sende küfürlü konuş.tlf kim dinliyorsa bas kalayı de daha dinlemezler...hem sen dinlenecek çaptamısın..
13 yaşında mısın kardeş?
Bu adam spastik özürlü konuşurken hareketlerini izleyin kıçı başı ayrı oynuyor
akp den herşey beklenir artık , öfke kin besliyorlar dinlerler
Cehape nin yeni antipatik küfürlük vitrin vekili
Tepede diktatör varsa her şey olur bu ülkede.
24 hazirandan sonra dinleyen teröristlerin kulaklıkları ...ötlerine sokulacaktır, böyle biline.
bir de kloetler taksınlar görüntü ses belki başka bişeylerde görmek isterler ileri demokrasi hahaaa
çamur at izi kalsın yalancılık bunların içlerine işlemiş
Seçim ikinci tura kalırsa chp liler tatile gider. Çünkü rahatları vatan millet meselesinden daha önemli. Reis de % 80 lik oyla seçilir.
SENİ DİNLEYİPTE NE YAPACAKLAR BOŞ BOŞ KONUŞUYORSUN
bu yöntem size bir yerden çok tanıdık gelmedi mi ..bir de fetö den farklıymış gibi davranmaya çalışıyorlar ya...herşey beklenir ..
hayır sizi kendi seçmeniniz dahi dinlemiyor ki neyin kafasını yaşıyorsunuz.
iyi de zaten gözümüzün içine baka baka yapıyorsunuz tüm rezillikleri, gizliden sizi dinlemeye ihtiyaç bırakmıyorsunuz
sizi dinlemiyoruz fetoşları dinliyoruz. siz fetoşsanız sizide dinliyoruz malum yerör listemizdesiniz cehapkk
cumhurbaşkanını halk seçsin diyenler gelecek olan diktatörlüğün sorumlularıdırlar. gelecek olan diktatörün (kim olursa olsun) yapacağı haksızlıklardan halk seçsin diyenler sorumludur. vebali bunlarındır.
Her seçimde chp nin klasikleşmiş dinleniyoruz iddaası. Bir kere chp liler dinlense fetö bağlantısından dhkpc bağlantısına pkk bağlantısından casusluk bağlantısına bir sürü pis işleri çıkar bunların. Çunki bizdeki muhalefet iktidarı düşürme pahasına vatanı düşürmeye razıdır!  /Necip Fazıl Kısakürek
Dinlememeleri mümkün değil. Bunu herkes biliyor zaten. Dinlenmesinide çok doğal karşılayan bir kesim bile vardır inanın.
Özgür sizinkileri avlıyorlar ..Bı şekilde yardım etmek cayirti koparmalisin..
BU DEMEK OLUYORKİ TELOFONLARINDAN KORKUN VAR NEDEN VARSAYALIM DİNLENSİN YOKSA PENSİLVANYA BAĞLANTIN ORTAYA ÇIKACAK DİYE Mİ ZIRLAMAYA BAŞLADIN HE YOKSA KORKTUN MU?
Artık bu adam iyice çıldırdı , yürüttüğü siyasat değil sadece 'çamur atmak' çamur at belki yapışır ,bu insanlara ülkeyi teslim etmeyi hayal bile edemiyorum
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