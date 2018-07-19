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CHP'li Selin Sayek Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.07.2018 13:31 | Son Güncelleme

CHP'de olağanüstü kurultay için imza süreci devam ederken genel başkan adaylığı için Muharrem İnce'nin dışında Selin Sayek Böke'nin de aday olacağı iddia edildi. Söz konusu iddialarla ilgili Böke'den ilk açıklama geldi.

CHP'li Selin Sayek Böke genel başkan adayı olacak mı? Açıklama geldi

CHP'de Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Orhan Sarıbal ve Ali Şeker gibi milletvekillerinin oluşturduğu 'Gelecek İçin Biz' adlı grup da olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Olağanüstü kurultay olduğu takdirde genel başkan adayı olacağı konuşulan Böke ise, bugün sosyal medya hesabı Twitter üzerinden genel başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Böke, "Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişim artık zorunluluktur. CHP’deki bu değişim Türkiye için umuttur. Rejimin değiştiği böyle bir dönemde CHP’de yeni bir yönetim anlayışı, yeni iş yapma biçimi, yeni siyaseti birlikte kurmalıyız, kuracağız. Ben de bu yeni siyaseti kurmak için her zamanki gibi savunageldiğim değerler ışığında mutlaka sorumluluk alacağım. Omuz omuza, sorumlulukta ortaklaşarak birlikte yürüyeceğiz. Önemli olan cümle budur. Ama sizin için bugün merak edilen cümleyi de açıkça kuralım; genel başkan adayı olmayacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise, partide olağanüstü kurultay için toplanan imzaların sayısının bugün itibariyle 526 olduğunu açıkladı.

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