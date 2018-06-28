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CHP' li Tezcan' dan Bakan Soylu' ya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun  CHP ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

ANKARA(DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Tezcan, Bakan Soylu’nun istifa etmesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Parti Meclisi toplantısından sonra açıklama yaptı. Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Valilere, CHP'li İl Başkanlarını şehit cenazelerine almayın' talimatı verdim" sözlerine sert tepki göstererek “Türkiye'de adının başında İçişleri Bakanlığı etiketi bulunan bir şahsın açıklamaları toplumu derinden ve esaslı biçimde yaralamıştır. Bu kadar sorumsuz, bu kadar ölçüsüz, bu kadar ayarsız bir açıklamayla neyi amaçladıklarını anlamak açıkçası çok güçtür. Soylu, şehit cenazeleri üzerinden toplumu bölme hesabı içerisine girmiştir" diye konuştu

Sözlerine “Eğer aklına geleni ölçüsüzce söylemeyebilme özelliğine sahip biri değilsen bu muhtemel bir derin, karanlık kaos planının dışa vurumu ve işaretidir diye devam eden Tezcan, yapılan açıklamanın en az PKK kadar bölücü olduğunu belirtti. Tezcan “Bölücü bir İçişleri Bakanı vardır. Terörize eden bir İçişleri Bakanı vardır. Toplumu çatışmaya sürükleyen bir İçişleri Bakanı vardır" dedi.Bu anlayışla şehitler arasında ayrım yapıldığını söyleyen Tezcan, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri ile terör şehitleri ve gazileri arasında ayrım yapıldığını; 15 Temmuz şehitleri ve gazileri başımızın tacıdır, terör şehitleri ve gazileri başının çaresine baksın diyen bir anlayışın devletin içine yerleştirdiğini ekledi.

“İçişleri Bakanının görevi şehit cenazelerini önlemektir. Şehit cenazelerinde protokol düzenlemesi yapmak değildir. Şehit cenazelerini önlemek için toplumsal uzlaşıyı yerleştirme sorumluluğu içerisinde olan, bu sorumlulukla hareket etmek zorunda olan İçişleri Bakanı sorumsuzca şehit cenazelerinde protokol düzenleme hesabına girip camileri, cenaze alanlarını çatışma alanı haline getirme peşindedir. Bu milleti bölmenize, çatıştırmanıza müsaade etmeyeceğiz. İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir. Böyle bir anlayışın Türkiye'de İçişleri Bakanı olarak görev yapabilmesi mümkün değildir. Millet için en büyük tehdit ve tehlikedir. diyerek Soylu'yu istifaya çağıran Tezcan “İç güvenlikle sorumlu olan bir bakan, iç güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Arzumuz şehit cenazelerinin son bulmasıdır. İnşallah şehit cenazeleri bir daha gelmez. Ama şehit cenazeleri gelirse bu çağrı ne olursa olsun bizim il başkanlarımız camilerde, cenaze törenlerinde yer alacaktır. Bunu önlemeye, engellemeye hiç kimsenin haddi ve hakkı yoktur. İl başkanlarımız orada olacaktır ve ortaya çıkabilecek sorumsuzca tutumların sorumlusu da Soylu olacaktırö diyerek cenazelere katılmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bugünkü bazı gazete manşetlerinde de böyle bir kaos planı hazırlığının işaretlerini gördüklerini ekleyen Tezcan, bir terör saldırısı üzerinden CHP'ye ve Cumhuriyet Halk Partililerine dönük bir kaos projesinin; daha ötesi toplumu bölmeye, çatıştırmaya dönük bir kaos projesinin hazırlandığı işaretini aldıklarını ve bu gazetelerle ilgili yasal işlem başlatacaklarını bildirdi. Ayrıca Soylu hakkında da hukuki her türlü girişimde de bulunacaklarını ekledi.

“Belli ki İçişleri Bakanı koltuğunda oturan Süleyman Soylu, Erdoğan'a göz kırpıyor. Yeni dönemin İçişleri Bakanı olmak için senin en sorumsuz silahşörün ben olurum diyor. Hangi kaos planını hayata geçirmek istersen ben cengaverce bunun temsilcisi olurum beni bir kere daha bakan yap diye, görülen o ki oraya göz kırpıyor." diye devam eden Tezcan, milletin bölünmesine ve toplumun çatışma içerisine sürüklenmesine müsaade etmeyeceklerini de ekledi.

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