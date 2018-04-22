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CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 14:19 | Son Güncelleme

CHP’li Umut Oran, erken seçim tarihinin 24 Haziran olarak açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylıklarının nasıl belirlenmesi gerektiğine dair görüşlerini "En İyiler En Ön Cepheye" ismiyle kitapçık haline getirdi.

CHP’li Umut Oran'dan çok konuşulacak kitapçık

CHP'li Umut Oran, erken baskın seçim kararının neden alındığı, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, savaş hazırlıkları ve Türkiye’nin nasıl aydınlık geleceğe ulaşacağı, bunun için Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylıklarının nasıl belirlenmesi gerektiğine dair görüşlerini En İyiler En Ön Cepheye ismiyle kitapçık haline getirdi.

Umut Oran, önümüzdeki hafta tüm CHP örgütlerine göndereceği kitapçıkta ana hatlarıyla şunları kaydetti:

"Emperyalist devletlerin üçüncü paylaşım savaşına hazırlandıklarına dair işaretlerin her geçen gün arttığı günümüzde, Türkiye için en büyük talihsizlik, mevcut iktidar bloğunun 16 yıldır ülkemizi yönetiyor olmasıdır. Kendisini hiçbir ahlaki ya da hukuki kuralla bağlı hissetmeyen iktidar bloğu, bir oy fazla almak için, PKK terör örgütüyle masaya oturmaktan çekinmediği gibi, milletin iradesine 'mühürsüz' ipotek koymaktan da geri durmamıştır. Ne üzücüdür ki iktidardakiler her dönemde kendileriyle yol yürüyecek suç ortakları bulabilmişlerdir. Liberallerle başlayan yol arkadaşlığı, aynı menzile yürüdükleri FETÖ’yle devam etmiş, PKK’yla Oslo’da yaşanan hukuksuz işbirliğinden sonra bugünlerde Devlet Bahçeli’yle de 'ittifak yapmaya' evrilmiştir.

ERKEN SEÇİM OYUNU

Özellikle Devlet Bahçeli’nin, iktidarın emrine girmesi şaşırtıcı olmamalıdır. Zira iktidar bloğu 'her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alırken' ve okullarda okunan Andımızı 'ırkçılık' olduğu gerekçesiyle yasaklarken Devlet Bahçeli bunları sorun etmemiştir. Doğal olarak şimdilerde AKP’nin sözcülüğüne soyunması da normal karşılanmalıdır. Ancak iktidar bloğunun 'milliyetçilikle ve Türk Milletinin bekasıyla' uzaktan yakından ilgisi olmayan Devlet Bahçeli’ye oynattığı 'erken seçim oyunu' çok kritik bir noktada, çok kritik bir hamleye karşılık gelmektedir. Zira dünyanın gelişmiş ülkeleri hızlı bir şekilde, 'Endüstri 4.0' da denilen 'Yeni Endüstri Çağına' uygun değişimleri hayata geçirirken, geri kalmış ülkelere ve toplumlara vaat edilen şeyler: Savaş ve gözyaşıdır. Türkiye’nin en büyük şanssızlığı budur! Bir yanda dünyanın gelişme hızının yüksekliği, diğer yanda Türkiye’deki mevcut iktidarın 'hamaset' dışında bir politikasının olmaması...

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Anahtar Kelimeler:
erken seçim 24 haziran seçimi Umut Oran

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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