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CHP'li vekil: Seçimleri boykot edelim

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

CHP’li Haluk Pekşen “Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, partim benim düşünceme katılır, katılmaz bilmiyorum ama benim şahsi düşüncem, bundan öte yapılacak bütün seçimleri boykot etmektir. Bu seçim değil ki çünkü” dedi

CHP'li vekil: Seçimleri boykot edelim

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen nüfus kayıtlarında yapılan değişiklikler ve seçim güvenliği ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Nüfus kayıtlarıyla oynanarak sahte seçmenler yaratıldığını ve bu şartlar altında yapılacak bir seçimin meşru olmadığını belirten Pekşen, “Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur. Kayıtlar sahte, kişiler sahte. Bu sahteciliğin kirliliği içerisinde yer alan herkes kirlenir. Hani çok kullanılan bir söz var, ‘Biz doğru bir şey mi yapıyoruz, bir şeyi doğru mu yapıyoruz.’ diye. Türkiye'de artık herkes biliyor ki, hepimiz biliyoruz ki, AKP doğru bir şey yapmıyor” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu’nda seçim ve sandık güvenliği ile ilgili konuşma yapan CHP’li Pekşen özetle şunları söyledi:

TOPLUMDA GÜVEN İNŞA EDEMEDİNİZ

“Türkiye’de AKP Genel Başkanı’nın bildiği hiçbirimizin bilmediği, koşullara göre değişen ve onun Türkiye'nin gündemine angaje ettiği bir anayasa var. Bu anayasa öyle bir anayasa ki dakikalık, saatlik, günlük, psikolojimize göre de değişiyor. Hukuk güvenliğini tümüyle yıktınız ve inşa edemediniz. Evet, inşa ediyorsunuz, betonlar, yollar, otoyollar ama bu ülkede güven inşa edemediniz, en büyük sorun da zaten güvendir. Hiç kimsenin hukuka güveni yok, hiç kimsenin geleceğe güveni yok, hiç kimsenin seçime güveni yok. Seçim güvenliği yok, sandık güvenliği yok.

UYARILARIMIZI DİNLEMEDİNİZ

Bakın günlerdir konuşuyoruz kişisel verilerin güvenliği ile ilgili olarak. Buradan seslendik, ‘Bu tamamen uluslararası kurumların sizin elinizle Türkiye'nin bütün kişisel verilerini ele geçirmelerine ilişkin bir yöntemdir, düşmeyin bu tuzağa.’ dedik. Türkiye'nin ABD ile yaptığı anlaşmalara bakın. ‘Siz, o anlaşmalar doğrultusunda bu kişisel verileri, belli kayıt altına alırsanız, yarın bunların hepsi Türkiye için stratejik tehlike olarak bize karşı kullanılır.’ dedik, dinlemediniz.

YÜZ YIL ÖNCE ÖLMÜŞ İNSANLAR KAYITLARDA SAĞ GÖRÜNÜYOR

Geçenlerde kişisel veriler kamuya yansıdı. Hepimiz büyük bir merakla ‘Dedemin babasının adı neymiş? Sülale nereden gelmiş? Acaba bir sıkıntı var mı?’ diye kişisel verilerin içerisine daldık. Ama gördük ki durum çok farklı. Ne oldu? Birçoğumuz orada, geçmişte ölmüş olan büyüklerimizin sağ gösterildiğini gördük. Artık sağ mı, ölü mü tartışmasından daha öte bir durum var. Bugün seçmen kütüklerinin tamamı üzerinde bilerek ve istenerekyapılan bir değişiklik olduğu iddia diliyor. 2 milyonu aşkın, ihdas edilmiş seçmen olduğu iddia ediliyor.

VATANDAŞ SEÇİM GÜVENLİĞİNE İNANMIYOR

Böyle bir durumda seçim ve sandık güvenliği konuşuyoruz. Hiç kimsenin Türkiye'de seçim güvenliğine inandığını düşünmüyorum. Seçimlerin nasıl yönlendirildiğini, yönleneceğini ve sandıktan neyin çıkacağını hepimiz biliyoruz, herkes biliyor, bilmeyen hiç kimse yok. Arkadaşlar, hiçbiriniz ‘Ya, böyle sahte kimlik oluşturulur mu? Bu doğru değil.’ demiyorsunuz. Niye? Çünkü maalesef, bu gerçek, siz de bunu biliyorsunuz. Ben, vicdanınızın benim söylediklerimin tamamıyla bire bir örtüştüğünü biliyorum. Hepiniz vicdan sahibi insanlarsınız. O zaman, lütfen vicdanla hukuk düzenini örtüştürün.

BU SAHTEKARLIĞIN SORUMLULARI NEDEN ARAŞTIRILMIYOR?

Buradan, bu tür yöntemlerle iktidarda kalınmaz. İktidarı ele geçirebilirsiniz. İktidarı ele geçirmek ile iktidarda kalmak başka bir şeydir. İktidar vicdanlarda kalınır. Koltukları ele geçirdiğinizde iktidar olduğunuzu zannetmeyin. Bu sahte belgeyi küm düzenledi? Bu bilgisayar hangi bilgisayardır? Bu veriyi kim girdi? Bu bilgisayarlarla kaç tane böyle veri girildi? Allah aşkına bunları sorun. Bunu sormadan, burada seçimlerde güvenlik beklemek saflık olur. Bu şartlar altında seçim yapmanıza da gerek yok zaten.

YAPILAN SEÇİM DEĞİL HUKUKSUZLUĞUN MEŞRULAŞTIRILMASIDIR

Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, partim benim düşünceme katılır, katılmaz bilmiyorum ama benim şahsi düşüncem, bundan öte yapılacak bütün seçimleri boykot etmektir. Bu seçim değil ki çünkü. Bu, bir yolsuzluğu, bu bir hukuksuzluğu meşruiyet zincirine taşıma gayreti. Bunlar ortaya çıkmadığı sürece sandığa gitmişiz, seçim yapmışız; bunun adı ‘seçim’ değil. Ne istiyorsanız yapın ama bütün bu hukuksuzlukları 80 milyona meşruiyet diye anlatmaya kalkmayın; kimse inanmaz.”

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Okuyucu Yorumları 73 yorum
işiniz gücünüz pislik atıp ortalığı bulandırmak bıkmadınız be
çok net bir tespit
@hdemirtasli @hdemirtasli onun içinmi gizli saklı işler yapıyorsunuz
CHP hiçbir doğru dürüst öneri getirip Türkiye için bir yararlı iş yapıldığı da hiç görülmemişti her şeye karşı her şeye Çamur Atma Allah sizi ıslah eylesin İşiniz gücünüz yalan iftira ya yuh
@yasar_akkaya_z5 umudunu yitirmiş kanser hastası gibiler yapacak nane kalmamış günden güne halkın nefreti büyüyor chp karşı boş adamlar
Halkına güvenmeyenlerin halktan kaçması gayet doğaldır...
@absolitim halkı bırak kendilerine bile güvenleri kalmadı halk gider mersine chp gider tam tersine
Kamuoyu yoklamalarına göre halkın %80 i yargıya , YSK ya güvenmiyor..Halk iradesi bu ! CHP ye laf yetiştireceğine sen de halk iradesine saygı duysana !
@sklc_2014 nedense chpye oy veren kitle egitim seviyesi yuksek kitle...bu cehalet varken akp nin sırtı yere gelmez...
SÖYLEDİKLERİNE SEN İNANIYOMUSUN
yawww heee heeee sanada heeee nasıl millet vekili maaşı tatlımı
@edipvar para yemekten pkk nın borazanlığını yapmaktan halka zaman ayıramıyorlar halk da kol işareti yapıyor destek için
geleceği görüyor chp nin oyu % 25 sabit oda aleviler bağdat caddesi fetişstleri bir grup biz ailecek soyumuz chp ye oy veririz diyen tipler yani % 75 chp yi istemiyor yani 75 lik bir blok var karşısında napsın seçime girse eldekinden olacak zaten gn başkanlarının maçası yemiyor aday olmaya yani ülkeyi yönetmeye talip değil işte böyle bari ortalığı bulandıralım belki seçmenimizi kandırırız diyorlar
yok olup gidin bu evrenden yüzsüz arsız insanlar topluluğu
Neymiş,seçim değilmiş ??Bu nasıl bir akıl fikir??Cumhur ittifakı,milli ittifak karşısında ne yapacağınız şaşırdınız..ne yaparsanız yapın boyunuzun ölçüsünü artık alacaksınız,boşuna bahane aramayın ,şimdiden topu taca atmayın.
Arkadaşlar ben yıllardan beri chp liyim ama artık chp ye kızıyorum.mademki böyle bişey var neden önüne geçip düzeltmiyorsunuz.bunu biz sıradan vatandaş olarak bizim düzelecek halimiz yok.sizleri seçimle oraya getiren sizlere yetkiyi veren biziz sizinde işiniz bizim hakkimizi orada savunmak bu görevde size düşüyor laf kalabalığı yapmayın icraat yapın
ilk defa bir chp li kişisel görüşünü paylaşıp,partinin genel olarak uyguladığı ''MIŞ''gibi muhalefet yapıp gerçekte iktidara yardımcı olma sisteminden çıkıp GERÇEK BİREYSEL MUHALEFETİNİ yapmış.Aklıma rahmetli KAMER GENÇ geldi.Tek başına gerçek muhalefetti.Dünyayı yöneten para babalarının öngördüğü sisteme göre değil,Ülkenin gerçeklerine göre konuşurdu...
gene aynı sahne kaybedecklerini şimdiden anladılar kıvırmaya kılıf uydurmaya çamur kampanyasına şimdiden başladılar her zamanki chp varlığı beş para etmez pkk dostu dış güçlerin uzakdan kumandası
lafla bu iş olmuyor varsa belge varsa şahit çıkar ortaya herkes rahat etsin. seninki çamur at yapışmazsada izi kalır. böyle siyasetçilik olmaz. velevki siz bu ülkeyi yönetmek için adaysınız.. bu ülkenin kanunu var nizamı var. yenileceğinizi anlayınca bu tür yollara başvuruyorsunuz. bence hiç hoş değil. Azıcık olsun şu memleketi sevin, fazlaya gerek yok.
aferın ona ...en akıllıları o çıktı...en erken anlayan o oldu kendılerınden bundan sonra bır nane çıkmayacağını...dığerlerı de anlayacak ama bıraz geç olabılır...
İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ALGI YARATMAK, EĞER BİR SANDIĞA SAHİP ÇIKACAK ORGANİZASYONU YAPAMAYACAKSANIZ ÜLKE YÖNETMEK SİZİN NEYİNİZE !!!
milletvekili maaşlarınızdan vazgeçin ve topluca istifa edin ki bilelim doğru söylediğinizi...nerde sizde o yürek.boş konuşma bunlar.
bencede doğru karar... adayları yok birşeyleri yok.. birşey konuştukları yok.. konuşmlarına bakarsan zaten kaybettiklerinide kabullenmişler ;)
@sultantepeli Sn Pekşen rahat ol bu seçimler öyle diğer secimlere benzemez partilerde helede İyi parti cok değişik akla gelmeyecek güvenlik önlemleri aldı basına duyrulmuyor Akp o önleme karşıda önlem alınmasın diye ayrıca en ufak bir hile de sandıkları denize dökeriz kolluk kuvvetlerininde gücü yetmez o yüzden onlarda işin ciddiyetinin farkında en ufak hilede halkın sokağa döküleceğini iyi biliyor..
@sultantepeli Sizlerin A-dayınız çok! Onun için olacak ki her taşın altında bir Torpil, bir çalma, bir çırpma, bir adaletsizlik, bir liyakatsizlik, bir pespayelik var !
hadi ordan sandıga gomulecegini biliyorsun
AKP'nin getirdiği SECSIS sisteminin programcısı her şeyi açıklıyor, program tamamen dışarıdan müdahale ile hileye izin veriyor! Programı yapan Sun Microsystems J.P Morgan adındaki Emperyalist aileye ait. AKP, Küresel Eşkıyanın Orta Doğu'yu parçalamak ve birbirine düşürerek petrol ve silah üzerinden para kazanmak için kurduğu bir iktidardır. Ölülere oy gelmesi, Bir kişinin 5 seçim listesinde yer alması 2007'den 2010'a kadar 7 Milyon yeni seçmenin ortaya çıkmasının nedeni bu!
@orka8 emperyalistler Ak partiden nefret ediyor. sizinde işinize gelir. nMADEM HİLE OLACAK SİZİN DAHA ÇOK OY ALMANIZ GEREKİR.
aslında seçimler chp nin en son kazandığı gibi açık oy gizli tasnif yapılmalı
10 dk sonra gn merkez milletvekilinin kendi görüşüdür diyecek
sonuna kadar destekliyorum hatta çıplak eylem yap daha etkili olur kanatindeyim
@sezerari42 :) biri çıkarır tam 17 yerinden şey ederse ne olacak peki çıplak protestocuyu
bu adam bir sandıkta 7 üye olduğunun farkındamı acaba. bu üyelerden 1 kişi chp olmak üzere 5 partili 2 memur var. demekki chp li sandık görevlisi de Ak partiye çalışıyor. senin adamın bile sana çalışmıyorsa vay haline. sandıkta 7 üyenin imzasıyla oylar sayılır tutanak altına alınır. isyeyen jher kese bir nüsha verilip kapıyada asılır. bir örnek vereyim Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 7 üyeden sadece ben Ak partili idim. 6 sı memurlar dahi muhalifti. sandık başında bile tartıştık. yok hile var yok şuı bu. hileyi nasıl anlarsın sandıklar açılmaya başlandı. Akparti 1.sıra çıktı
Bu liderinle ve zihniyetinizle % 25 geçemeyeceğini anladın. KORKTUNMU.
bu teknolojik çağda medyanın her deliğe girebildiği bir ortamda siz hala çalıntı oy sahte seçmen diye ortalığı karıştırıyorsunuz. chp geçmiş seçimler sonrasına bakarsanız her defasında aynı seyden bahsediyorsunuz. inönüde menderese kaybederken söyledi kemal de kaybettiğinde söylüyor. değişin artık kabullenin ve sorunun çözümünü içinizde arayın...
Sinei millete dönün tüm muhalefet
BENCEDE SN VEKİLİN DEDİKLER, ÇOK DOĞRU PARTİLER ARASI HAKKANİYET EŞİTLİKÇİ BİR SEÇİMİN OLMAYACAĞI AP AÇIK BELİ BÖYLESİ SEÇİME KATILMAKTANSA BOYKOT ETMEK KATILMAMAK EN DOĞRUSU .
@rutimax senin vekilin bu güne kadar ne yapmış bi söylesen de aydınlansak
SEN Bİ KONUŞMASAN SEN NASIL OYUMUZU ATTIRACAĞIZ DİYE DÜŞÜNÜRKEN SİZİN GİBİLER CHP Yİ BİTİRİYOR
çok değerli biri. dediği doğru chpliler seçime katılmalı bu katılmamalı . çünkü o özgür modern yobaz.. kaz tüccarı sanırım
Ülke bekaa savaşı veriyor . bu yobaz ne teklif ediyor . belkide afrindeki canlarımızdan haberi yok . Kime hizmet ettiğinide açıklamalı . milli davada menfaat düşünüyor . ne söylesek az...
ilk önce kendi kongrenizide yapılan adaletsizliğe karşı durun sonra ses çıkarın.koskoca chp yine kılıçdar oğlunu seçti vatandaş istemiyor işte niye zoorluyorsunuz vhp kendine yenilemeli gençlerin önüne geçmeli hala anlamadılar chp nin vizyonunu açın gençlerin önünü.
Zaten bir hayırlı işiniz oldumu memleket lehine.Mızıkçı, şımarık,istemezük,bananecilik vs... ne kadar memleket için olumsuzluk varsa hepsi sizde. Seçimi kaybedeceğini anladığınızda hemen yerim dar türküsü çağırmaya başlarsınız.Sahi siz kimlerin topaç ı sınız?
Kesinlikle haklı..
Gerek yok.Vatandaş zaten sizi boykot ediyor!
önceki seçimlerde hile yapılmasadı tabiki kimse itibar etmezdi ama son seçimlerde neler yapıldığını herkes çok iyi biliyor!!! kimse parti için değil ülkemiz adına iyi kararlar verelim,yoksa daha çok parti mensubu bu milletin sırtına biner, şuan olduğu gibi.
ulan mal seçimde sandık görevlin oy atmaya geleni kimliği ile kontrol eder sizin adamlarınızın da onayladığı sandık sonuçlarına göre seçim sonucu belli oluyor hala milleti proveke ediyosunuz malmısınız milleti mi salak sanıyorsunuz anlamadım
Galiba yenilgi şimdiden kabul edildi. ama yinede kaçmak olmaz.
yalandan kim ölmüşde sen öleceksin şimdiden yenilğiyi kabul etmiş gibi görünüyorsun yiğit er meydanından kaçmaz ancak senin gibi korkalar kaçar
Siyaset üretemeyen bir partiden öte birşey değilsiniz Atatürkün kurduğu partiyi ne hale getirdiniz
Bükemiyecegin bilegi öpeceksin sekiz,on kez yenildiniz hala bıkmadınız.Bu milet sizin gibi siyasetcileri sevmiyor,oy vermiyor,desteklemiyor, iktidar yüzü göremesin diyor.Sizin gibi insanlar bunu bir türlü anlıyorda salaga yatıyor.Kısacası millet sizi sevmiyor. Niye zorluyorsunuz.İsterseniz yeni bir CHP anayasası yapalım , millet ona göre oy kulansın olurmu?
önceki seçimlerde kimlerin oyları ççplükten çıktıgı belli atın çamuru izi kalsın bu ülkeyi sizin gibilerine yedirmiyecegiz belediyelerinizden nasıl hizmet verdiğiniz belli hdp ile iş birliği yapın siz gerçekten ne içtiniz yüzsüzler
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