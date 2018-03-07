CHP'li vekil: Seçimleri boykot edelim

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen nüfus kayıtlarında yapılan değişiklikler ve seçim güvenliği ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Nüfus kayıtlarıyla oynanarak sahte seçmenler yaratıldığını ve bu şartlar altında yapılacak bir seçimin meşru olmadığını belirten Pekşen, “Zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur. Kayıtlar sahte, kişiler sahte. Bu sahteciliğin kirliliği içerisinde yer alan herkes kirlenir. Hani çok kullanılan bir söz var, ‘Biz doğru bir şey mi yapıyoruz, bir şeyi doğru mu yapıyoruz.’ diye. Türkiye'de artık herkes biliyor ki, hepimiz biliyoruz ki, AKP doğru bir şey yapmıyor” dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu’nda seçim ve sandık güvenliği ile ilgili konuşma yapan CHP’li Pekşen özetle şunları söyledi:

TOPLUMDA GÜVEN İNŞA EDEMEDİNİZ

“Türkiye’de AKP Genel Başkanı’nın bildiği hiçbirimizin bilmediği, koşullara göre değişen ve onun Türkiye'nin gündemine angaje ettiği bir anayasa var. Bu anayasa öyle bir anayasa ki dakikalık, saatlik, günlük, psikolojimize göre de değişiyor. Hukuk güvenliğini tümüyle yıktınız ve inşa edemediniz. Evet, inşa ediyorsunuz, betonlar, yollar, otoyollar ama bu ülkede güven inşa edemediniz, en büyük sorun da zaten güvendir. Hiç kimsenin hukuka güveni yok, hiç kimsenin geleceğe güveni yok, hiç kimsenin seçime güveni yok. Seçim güvenliği yok, sandık güvenliği yok.