CHP'li vekilden olay 'Bahçeli' iddiası

Aynı zamanda doktor olan Şeker, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kalp ameliyatı olduktan sonra AK Parti'ye destek verdiğini söyledi. Ali Şeker, Bahçeli'nin devlet yönetme fobisi olduğunu da belirtti ve şöyle konuştu:
"Bahçeli'nin Ak Parti'nin yanında yer almasının mantıklı bir açıklaması yok. Devlet Bahçeli'nin devlet yönetme fobisi var. Biz 7 Haziran'dan sonra Başbakan siz olun dedik. Devlet yönetme fobisiyle siyaset yapılabilir mi? Bahçeli o dönemde daha kalp ameliyatı olmamıştı. Kalp ameliyatlarından sonra böyle davranış değişikliklerine çok sık rastlıyoruz ama bütün seçmenler de kalp ameliyatı olmadı. Onun için onlar böyle davranmamalı."
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