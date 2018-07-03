HABER

CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 15:58 | Son Güncelleme

Malatya'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mazbatasını aldı. Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit cenazelerinde CHP il başkanlarının protokole alınmamasına ilişkin açıklamasını, "Şehitlerin gelmemesi için çaba göstermesi gereken bir şahsiyet, gelecek şehitlerin şimdiden planını kuruyor. 'CHP şehit cenazelerine katılmasın' diyor. Sen katılma kardeşim. Sen kimsin?" sözleriyle eleştirdi.

CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin

Malatya adliyesinde mazbatasını alan CHP'li Ağbaba, çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. Veli Ağbaba, CHP ve Muharrem İnce'ye gönül verenlerin seçim gecesi hayal kırıklığı yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

'YENİ BİR BAŞLANGIÇ VAR ARTIK'

"Aslında yeni bir başlangıç var artık. Bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor. Yeniden umutlanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmamız gerekiyor. Son derece vahim ve kötü olaylarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, Türkiye'nin Avrupa standartlarında bir demokrasiyle yönetilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizi söylemek istiyoruz."

'O ZAT MAALESEF İÇİŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDA'

Ağbaba, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

"Zaman zaman seçimden sonra ortam gerildi. Germeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlara uymuyoruz. Karşımızda bir bölücü var, maalesef o zat İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturuyor. Şehitlerin gelmemesi için çaba göstermesi gereken bir şahsiyet, gelecek şehitlerin şimdiden planını kuruyor. 'CHP şehit cenazelerine katılmasın' diyor. Sen katılma kardeşim. Sen kimsin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu lafı söylüyorsun? Bu parti senin gibilerle kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerin kanıyla kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi öyle 3- 5 tane lobinin arkasına gizlenerek kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren, yüz binlerce şehit verilerek kuruldu. " (DHA)

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyaliİYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Muharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurduMuharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu şehit cenazeleri CHP Veli Ağbaba

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
siz katılabilirsiniz terörist taziyesine ve cenazesine
İçişleri Bakanı Peki siz?
soylu istifa
Diğer Haberler
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali

İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali

Muharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurdu

Muharrem İnce'nin Erzurum programı belli oldu! Twitter'dan duyurdu

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!

Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.