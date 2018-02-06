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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 13:48 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları:

Hiçbir partide olmayan, en küçük ilçeden en büyük ile kadar her aşamada seçimle gelmiş, kurultayda da genel başkanları seçimle seçilmiş bir parti, demokrasi anlayışını Türkiye tarihine yeniden yazdık. Bazen şu eleştiriler geliyor, PM’ye şu kadar başvuru olur mu diye? 488 arkadaşımız başvurmuş. Bu güzel bir şey. Bunun önü açıksa hiçbir sorunumuz yok. CHP’yi yönetenler atma ile değil, seçim ile iş başına gelirler. Dolayısıyla CHP’yi diğer partilerle de karıştırmamak gerekiyor. Bugün için bu olağanüstü şartlarda biz bir demokrasi şöleni gerçekleştirdik.

Bu kurultayın kısa açış konuşmasında da yaptığım gibi, sayın Deniz Baykal tedavi görüyor. Bütün vatandaşların Deniz Baykal’a şifa dilekleri var. İnşallah kısa süre içinde aramızda olur. Hapiste bir milletvekili arkadaşımız var. Sayın Enis Berberoğu. Önde bir koltuğu onun için boş bıraktık. Ayrıca ilk kez, Parti Meclisi’ne bir onur üyesi seçtik. Bütün delege arkadaşlarımın oyları ile onur üyesi de sayın Enis Berberoğlu oldu.

  1. Kurultay’da Türkiye’nin 5 temel sorununu gündeme getirdim. Bu sorunlardan birisi vardı, terör. Ama 4 temel sorun ağırlığını koruyor. Bu sorunların ısrarla gündemde tutulması lazım. Türkiye’nin egemen güçlerin sözleri ile dış politika oluşturması asla kabul edilemez. Cumhuriyeti egemen güçlerin isteği üzerine kurmadık. Acı ile kanla, gözyaşıyla kurduk.

Kurultayda bir gıda zehirlenmesi de yaşandı. Ben o akşam arkadaşlarımı ziyarete gittim. Bir genç geldi yanıma, dedi ki; “Ben Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranıyım. Bizim askerlerimiz Afrin’de El Bab’da şehit oluyor, 3.5 milyon Suriyeli var, onlar neden gitmiyorlar. Sen bunu neden dillendirmiyorsun. Suriyeliler birinci sınıf vatandaş” dedi. Ben bunları dillendirdim, senin hayran olduğun Recep Tayyip Erdoğan saldırdı dedim. Suriye’de gerçek anlamda söz sahibi olmak istiyorsak, olaylar sonlandıktan sonra gerçek anlamda aktör olmak istiyorsa, Esad’la temasa geçmeli. Suriye’nin toprak bütünlüğünü biz de onlar da savunuyorlar. Kiminle sağlayacağız. Suriye’nin sahibi belli.

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CHP meclis Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
AKŞENER seçimlerde yüzde 35 oy alır.. zaten CHP MHP hdp nin bir varligi yok... cumhurbaşkanlığı seçimde yüzde 60 oy alir.. Feto apo barzani papa dostu AKP biter.. TÜRK milleti huzur bulur..
@serdar_1981_alcym akşamların sıkı giyinelim ,biryerleri açık kalan geceleri rüyasında böyle şeyler görebilir.
BAHÇIVAN GIBI SENDE KOLTUĞA YAPIŞTIN.. ARSIZLIK HIRSIZLIK YOLSUZLUK YALAN TALAN KUTUPLASMA KANDIRILMAK BOP TAŞERONLUĞU ATATURK DÜŞMANLIĞI TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN PAPA ÇOCUKLUĞU SON BULSUN DİYORSANIZ DESTEKLEYİN AKŞENER'I TÜRK MİLLETİ HUZUR BULSUN..
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