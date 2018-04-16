CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü. YSK'ya yuvalanan bir grup çete onların arzuladığı sonucu ilan etti.

''OSMANLI'NIN VARLIĞI HALİNDE OKUYAMAYACAKTIM''



Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı getirdi eğitim aydınlanmayı getirdi.

Üniversite bilgi üretecek sanayici üretilen bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürecek. Yetenekli insanlara bilim insanlarına yaratıcı beyinlere demokrasisi ve eğitimleri gelişmiş olan ülkeler kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Katma değeri yükse olan ürünleri de bu ülkeler üretmeye başlıyorlar.

Eğitimi bir partiye militan yetiştirmek için programlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz. Yaşadığımız süreçlerden birisi budur. Cumhuriyeti kuranlar eğitime ve öğretmene olağanüstü önem vermişlerdir. Savaş meydanlarından Gazi Mustafa Kemal Ankara'daki maarif toplantısına gelip katılmıştır. O savaş kazanılacak ama o kazanımın başarılı sürekli olmasının yolu eğitimden geçiyordu.