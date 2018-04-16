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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'deki 'Eğitimde adaleti ve geleceği düşünmek' sempozyumunda konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle;

Bugün 16 Nisan mühürsüz seçimin, demokrasi ayıbının yıldönümü. YSK'ya yuvalanan bir grup çete onların arzuladığı sonucu ilan etti.

''OSMANLI'NIN VARLIĞI HALİNDE OKUYAMAYACAKTIM''

Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı getirdi eğitim aydınlanmayı getirdi.

Üniversite bilgi üretecek sanayici üretilen bilgiyi elle tutulur metaya dönüştürecek. Yetenekli insanlara bilim insanlarına yaratıcı beyinlere demokrasisi ve eğitimleri gelişmiş olan ülkeler kapılarını sonuna kadar açıyorlar. Katma değeri yükse olan ürünleri de bu ülkeler üretmeye başlıyorlar.

Eğitimi bir partiye militan yetiştirmek için programlarsanız ülkenin geleceğini ateşe atmış olursunuz. Yaşadığımız süreçlerden birisi budur. Cumhuriyeti kuranlar eğitime ve öğretmene olağanüstü önem vermişlerdir. Savaş meydanlarından Gazi Mustafa Kemal Ankara'daki maarif toplantısına gelip katılmıştır. O savaş kazanılacak ama o kazanımın başarılı sürekli olmasının yolu eğitimden geçiyordu.

''ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILMALIDIR''

Önce öğretmenler için Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenleri klasik devlet memurları yasasından çıkarmak zorundayız hakimler için nasıl ayrı bir kanun varsa öğretmenler için de ayrı bir kanun olmalı.

''KADROLU SÖZLEŞMELİ ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BU AYIBA DA SON VERMELİYİZ''

Kadrolu sözleşmeli ücretli öğretmen bu ayıba da son vermeliyiz. Öğretmen öğretmendir ve kadroludur çalışır. Taslağımız hazır olduğunda bütün paydaşlara göndereceğiz. Zorunlu eğitimin kesinlikle parasız olması lazım. Öğrencinin ayakkabısından öğle yemeğine kadar her şeyin devlet tarafından karşılanması lazım. Kesinlikle taşımalı eğitime son vereceğiz. En geç 2 yıl içinde hiçbir öğrenci benim yurdum yoktur diyecek. Bütün annelere babalara söz veriyorum. Gelecek çocuk oturacak yurdunda kalacak.

''BÜTÜN ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGEYİ GETİRECEĞİZ''

Öğretmen arkadaşlarımız emekli olduklarında gelirlerinde düşme var ek iş arayışına giriyorlar. Bunu da düşündük. Bütün öğretmenlere 3600 ek göstergeyi getireceğiz. Öğretmene destek lafla olmuyor.

''ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NDE YATILI MESLEK LİSELERİ KURACAĞIZ''

Siyasi tercihlere göre öğretmen alınmaz, atamalar yapılmaz. Bütün mesele atamaların liyakat esasına göre yapılmasıdır. Bütün Organize Sanayi Bölgeleri'nde yatılı meslek liseleri kuracağız. Öğrenci gelecek ailesine asla yük olmayacak. Nitelikli ara elemana ihtiyacımız var.''

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